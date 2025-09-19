¸½ÂåÈÇ¥í¡¼¥¿¥¹¡¦¥¨¥¹¥×¥ê¡¢ÎÌ»º²½¤Ï¡Ö¤Û¤Ü²ÄÇ½¡×¡¡1000ÇÏÎÏ¤Î¼¡À¤Âå¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤ËÂ¤ê¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¤Ï
¥í¡¼¥¿¥¹¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óÀÕÇ¤¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºòÇ¯È¯É½¤·¤¿Ì¤ÍèÅª¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¡Ø¥»¥ª¥ê¡¼1¡ÊTheory 1¡Ë¡Ù¤òÎÌ»º²½¤·¤Ê¤¤¼ç¤ÊÍýÍ³¤Ï¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥ï¥¤¥Ñ¡¼µ¡¹½¤Î·çÇ¡¤À¤È¤¤¤¦¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥ï¥¤¥Ñ¡¼¤µ¤¨¤¢¤ì¤ÐÈÎÇä²ÄÇ½¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥í¡¼¥¿¥¹¤Î¡Ö¥¨¥¹¥×¥ê¡×¤ò¼õ¤±·Ñ¤°ÅÅÆ°¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡Ú¥»¥ª¥ê¡¼1¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¾Ü¤·¤¯¸«¤ë¡Û¡¡Á´26Ëç
¥»¥ª¥ê¡¼1¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¥¨¥¹¥×¥ê¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ëºÇ¹â½ÐÎÏ1000ps¤Î3¿Í¾è¤êEV¤Ç¡¢³×¿·Åªµ»½Ñ¤È¼¡À¤Âå¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¤È¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿¡£
¥í¡¼¥¿¥¹¡¦¥»¥ª¥ê¡¼1¥³¥ó¥»¥×¥È
ÎÌ»º²½·×²è¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥í¡¼¥¿¥¹¡¦¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óÃ´ÅöÉû¼ÒÄ¹¥Ù¥ó¡¦¥Ú¥¤¥ó»á¤Ï¸½¼ÂÅª¤ÊÀß·×°Æ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¼çÍ×µ¡Ç½¤ä¥Ç¥¶¥¤¥óÍ×ÁÇ¤Ï¡Ö¸½¼Â¤Ë½½Ê¬¶á¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
AUTOCAR¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¥Ú¥¤¥ó»á¤Ï¡¢¥»¥ª¥ê¡¼1¤ò¡Ö³ÈÄ¥²ÄÇ½¤Ê¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥ó¡×¤ÈÉ½¸½¤·¡¢ÎÌ»º²½¤òÁË¤àÍ×ÁÇ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ë¤Ï¡¢º£¤¹¤°¤Ë¤Ç¤â¼Â¸½²ÄÇ½¤ÊÍ×ÁÇ¤¬¤¤¤¯¤Ä¤âÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¥Õ¥ë¤ÇÎÌ»º²½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¾¯¤·ÌµÍý¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ì¤Íè¤ÎÊý¸þÀ¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¥Ú¥¤¥ó»á¤Ï¸À¤¦¡£
¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤Ï´ûÂ¸¤Î¥¨¥ô¥¡¥¤¥ä¤È¤Û¤ÜÆ±Åù¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ÖÎÌ»º¼Ö¤ÎÄÌ¾ï¤Î¥µ¥¤¥º¤òÄ¶¤¨¤ë¤â¤Î¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£¥Ú¥¤¥ó»á¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢¥»¥ª¥ê¡¼1¤Î³×¿·Åªµ»½Ñ¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÎÌ»º¼Ö¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¿·¤¿¤Ê²ò¼á¤ä¿Ê²½·Á¤À¤È¤·¤¿¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢Ä¶·ÚÎÌ¤ÎAP¥ì¡¼¥·¥ó¥°À½¥«¡¼¥Ü¥ó¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥Ö¥ì¡¼¥¥Ç¥£¥¹¥¯¤ÈÃòÂ¤¥¢¥ë¥ß¥¥ã¥ê¥Ñ¡¼¤Ï¡¢¥¨¥ô¥¡¥¤¥ä¤ÎÁõÈ÷ÉÊ¤«¤é¡Ö1À¤Âå¿Ê²½¤·¤¿¡×¤â¤Î¤À¡£¥Ï¥¤¥°¥ê¥Ã¥×¤Î¥Ô¥ì¥êP¥¼¥í¡¦¥¨¥ì¥¯¥È¥¿¥¤¥ä¤âÂ¾¤ÎÎÌ»º¼Ö¤ÇºÎÍÑ¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¡£¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¡¦¥«¡¼¥Ü¥ó¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼À½¤Î¥Ü¥Ç¥£¤Ï¡¢¡Öº£Æü¤Ç¤â¼Â¸½²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¸ÜµÒ¤Î¼ûÍ×¤È¡¢¼ÂºÝ¤Ë»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°Õ»×¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¼ÖÆâ¤ÎÅê±Æ·¿¥Ø¥Ã¥É¥¢¥Ã¥×¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤â¡ÖÉáµÚ¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡×µ»½Ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÅÅÆ°¥ê¥¢¥Ó¥å¡¼¥ß¥é¡¼¤Ï¥¨¥á¥ä¤«¤éÎ®ÍÑ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¡ÖÌµÍý¤ÊÏÃ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡£
¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÌ¤Íè¤ò¼¨¤¹¡Ö»Ø¿Ë¡×
¥Ú¥¤¥ó»á¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢3¿Í¾è¤ê¤Î¥·¡¼¥È¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ä¡Ö¥°¥é¥¹¥Û¥Ã¥Ñ¡¼¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥Ç¥£¥Ø¥É¥é¥ë¥É¥¢¤Ç¤µ¤¨¤â¡¢¸½¼Â¤Ç¤Î¼ÂÍÑÀ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£´ñÈ´¤Ê¥¦¥§¥Ã¥¸¥·¥§¥¤¥×¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ä¥¨¥¢¥í¥Ü¥Ç¥£¤â¼ÂÍÑÀ¤òµ¾À·¤Ë¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥·¡¼¥È¸åÉô¤Ë¤Ï¾®¤µ¤Ê¥È¥é¥ó¥¯¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥»¥ª¥ê¡¼1¤Ï¼ÂÍÑ¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¤È¤ÎÌä¤¤¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ú¥¤¥ó»á¤Ï¡Ö°Õ¿ÞÅª¤Ë¤½¤¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Û¥¤¡¼¥ë¤È¥¿¥¤¥ä¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¥¨¥ô¥¡¥¤¥ä¤«¤éÄ¾ÀÜÎ®ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤ÎÅÀ¤ÇÆÍÈô¤ÊÍ×ÁÇ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼¡À¤Âå¤Î¥Ö¥ì¡¼¥¥·¥¹¥Æ¥à¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¿¥¤¥ä¥µ¥¤¥º¤È¥Û¥¤¡¼¥ë¥µ¥¤¥º¤Ï¥¨¥ô¥¡¥¤¥ä¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸¤Ç¤¹¡£Èó¸½¼ÂÅª¤Ê»ÅÍÍ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¥í¡¼¥¿¥¹¡¦¥»¥ª¥ê¡¼1¥³¥ó¥»¥×¥È
¤Þ¤¿¡¢¸øÆ»Áö¹Ô¤ËÉ¬Í×¤Ê¥Û¥â¥í¥²¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¼èÆÀ¤òË¸¤²¤ëÍ×ÁÇ¤Ï¤ï¤º¤«¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÎ¨Ä¾¤Ë¸À¤¦¤È¡¢ºÇÂç¤Î²ÝÂê¤Ï¥ï¥¤¥Ñ¡¼¥·¥¹¥Æ¥à¤¬Ì¤ÁõÃå¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥Û¥â¥í¥²¡¼¥·¥ç¥ó¼èÆÀ¤Ë¤Ï¥«¥¦¥ëÉô¤ÎºÆÀß·×¤¬É¬Í×¤Ç¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ò¾¯¤·¸åÊý¤Ë°ÜÆ°¤µ¤»¡¢¥ï¥¤¥Ñ¡¼¤òÁõÃå¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¤¿¤À¤·¡¢ÍýÏÀ¾å¤Ï¼Â¸½²ÄÇ½¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥»¥ª¥ê¡¼1¤ò¤¹¤°¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê·×²è¤Ï¤Ê¤¤¡£¥í¡¼¥¿¥¹¤ÏÅöÌÌ¤Î´Ö¡¢¥¨¥ì¥È¥ì¤ä¥¨¥á¥ä¤ÎÈÎÇäÂ¥¿Ê¤È²ñ¼Ò¤ÎºâÌ³Åª°ÂÄêÀ¤Î²óÉü¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤À¡£
¥Ú¥¤¥ó»á¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£¡Ö¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÌ¤ÍèÁü¤ò¼¨¤¹¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö¼Ò¤Î¥³¥¢¤È¤Ê¤ë¾ÇÅÀ¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¤ÎºÆ³ÎÎ©¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Î¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¼Â¹Ô²ÄÇ½¤Ê¤³¤È¤È¡¢»Ô¾ì¤¬µá¤á¤ë¤â¤Î¤ò¸«¶Ë¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×
¡ÖÅö¼Ò¤Î¾ÇÅÀ¤Ï¡¢ÈÎÇäÂæ¿ô¤ò¤â¤¦¾¯¤·Áý¤ä¤·¡¢ºâÌ³ÌÌ¤Ç»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¼ï¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯¤½¤ÎºÇÁ±ºö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡Ö²Á³ÊÂÓ¤ò°ú¤²¼¤²¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ËÀ½ÉÊ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯ÊýË¡¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¥¯¥ë¥Þ¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÅÀ¤Ç»Ø¿Ë¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡×
90Ç¯Âå¤Ë¤âÂ¸ºß¤·¤¿¼Â¸³Åª¤Ê¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×
¿·¤·¤¤µ»½Ñ¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¹½ÁÛ¤µ¤ì¤¿¥»¥ª¥ê¡¼1¤Ï¡¢1990Ç¯Âå½éÆ¬¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¥í¡¼¥¿¥¹¤Î¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¡ØSID¡Ù¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¡£
1992Ç¯¤Ë¥í¡¼¥¿¥¹¡¦¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤¬³«È¯¤·¤¿¼Â¸³Åª¤Ê¥Æ¥¹¥È¼ÖÎ¾¤Ç¡¢¥¨¥¹¥×¥ê¤Î¥Ü¥Ç¥£¤Ë¥á¥È¥í6R4¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¡¢Åö»þ¤È¤·¤Æ¤ÏÀè¿ÊÅª¤Ê»ÍÎØ¶îÆ°¡¢»ÍÎØÁàÂÉ¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤Î¥·¥ã¥·¡¼¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¸¡¾Ú¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£SID¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤Ï¡¢Àß·×¤Î¼çÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¹½Â¤¡Êstructure¡Ë¡×¡¢¡Ö¼×ÃÇ¡Êisolation¡Ë¡×¡¢¡Ö¥À¥¤¥Ê¥ß¥¯¥¹¡Êdynamics¡Ë¡×¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤ò¤È¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¡£
¥í¡¼¥¿¥¹¤¬1992Ç¯¤Ë³«È¯¤·¤¿¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¡ØSID¡Ù
¥Î¡¼¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ç¥À¥¤¥Ê¥ß¥¯¥¹ÆÃÀ¤ò¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¡¢ÆÃ¼ì¤Ê¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ê¥Ü¥Ç¥£¥í¡¼¥ë¤ò¤Û¤Ü¥¼¥í¤ËÍÞ¤¨¤¿¥³¡¼¥Ê¥ê¥ó¥°¤¬²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¡£¥Ð¥¤¥¯¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¡¼¥Ê¡¼ÆâÂ¦¤Ë¥ê¡¼¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£º£¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼ÖÎ¾¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Ú¥¤¥ó»á¤Ï¡¢¤³¤ÎSID¤¬Åö»þ¡¢³×¿·Åªµ»½Ñ¤òÎÌ»º¼Ö¤ËÆ³Æþ¤¹¤ë¾å¤Ç¾¯¤Ê¤«¤é¤ÌÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤È½Ò¤Ù¡¢¤³¤Î°ÕÌ£¤Ç¥»¥ª¥ê¡¼1¤ÏSID¤ÎÀº¿ÀÅª¸å·Ñ¼Ö¤Ç¤¢¤ë¤È¼¨º¶¤·¤¿¡£
¡ÖSID¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤È¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥¯¥¹¤òÊ¬Î¥¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¼«Í³¤Ë»î¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½Âå¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ë¤ÏÈó¾ï¤ËÂ¿¤¯¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥·¥¹¥Æ¥à¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¤«¤Ê¤êÀÎ¤ËÀ®¤·¿ë¤²¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡×