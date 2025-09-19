¡Ö¥¦¥ÞÌ¼¡×À¼Í¥¡¦¾®ÅçºÚ¡¹·Ã¡¡»öÌ³½êÂà½ê¤òÊó¹ð¡¡º£¸å¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤Ç³èÆ°¡Ö¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¡Ö¥¦¥ÞÌ¼ ¥×¥ê¥Æ¥£¡¼¥À¡¼¥Ó¡¼¡×¥é¥¤¥ó¥¯¥é¥Õ¥ÈÌò¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÀ¼Í¥¤Î¾®ÅçºÚ¡¹·Ã(27)¤¬19Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£Æ±ÆüÉÕ¤Ç½êÂ°»öÌ³½ê¡Ö¥¸¥ã¥¹¥È¥×¥í¥Ü¥¤¥¹¡×¤òÂà½ê¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¾®Åç¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ø¡¡»ä¡¢¾®ÅçºÚ¡¹·Ã¤Ï¡¢2025Ç¯9·î19Æü¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¥¸¥ã¥¹¥È¥×¥í¥Ü¥¤¥¹¤òÂà½ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤´»ØÆ³¡¢·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»öÌ³½ê¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¿´¤è¤ê¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¡¢¡Öº£¸å¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°ú¤Â³¤¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡ËÌ³¤Æ»½Ð¿È¤Î¾®Åç¤Ï2022Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¥²¡¼¥à¡Ö¥×¥é¥ª¥ì¡ª¡ÁPRIDE OF ORANGE¡Á¡×¿ÀµÜ»ûÈþºéÌò¤ÇÀ¼Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£