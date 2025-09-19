´õ¾¯¤Êº«ÃîÉ¸ËÜ¡¢¸Ä¿Í´Ö¤ÎÌµ½þ¾ùÅÏ¤ò¾ò·ïÉÕ¤²ò¶Ø¤Ø¡Äµ¬À©´ËÏÂ¤Ç¸Î¿Í¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÇÑ´þËÉ¤°
¡¡´Ä¶¾Ê¤Ï¡¢ÇîÊª´Û¤ä¸¦µæµ¡´Ø¤Ø¤Î¼õ¤±ÅÏ¤·¤ò½ü¤¡¢¾ùÅÏ¤¬¸¶Â§¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿´õ¾¯¤Êº«Ãî¤ÎÉ¸ËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ìÄê¾ò·ï¤Ç¸Ä¿Í´Ö¤Ç¤Î¾ùÅÏ¤òÇ§¤á¤ëÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤¿¡£
¡¡¸Ä¿Í½êÍ¤Îµ®½Å¤ÊÉ¸ËÜ¤ÎÇÑ´þ¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ç¡¢£±£°·î¤Ë¤â¡¢ÀäÌÇ¤Î¶²¤ì¤Î¤¢¤ëÆ°¿¢Êª¤ÎÊÝÁ´¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡Ö¼ï¤ÎÊÝÂ¸Ë¡¡×¤Î±¿ÍÑ¤ò¸«Ä¾¤¹¡£
¡¡Æ±Ë¡¤Ï£±£¹£¹£³Ç¯¤Ë»Ü¹Ô¤µ¤ì¡¢´Ä¶¾Ê¤¬¡Ö¹ñÆâ´õ¾¯ÌîÀ¸Æ°Êª¼ï¡×¤Ë»ØÄê¤·¤¿º«Ãî¤Ê¤É¤ÎºÎ½¸¤ä¾ùÅÏ¤ò¸¶Â§¶Ø»ß¤Ë¤·¤¿¡£º«Ãî¤Ï¸½ºß¡¢¥Á¥ç¥¦¤Ê¤É£¶£´¼ï¤¬»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢°¦¹¥²È¤é¤¬µ¬À©Á°¤ËºÎ¼è¡¦½êÍ¤·¤Æ¤¤¤¿É¸ËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢´ÉÍý¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÇîÊª´Û¤Ê¤É¤¬°ú¤¼è¤é¤Ê¤¤¤ÈÇÑ´þ¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡¿·¤¿¤Ê±¿ÍÑ¤Ç¤Ï¡¢µ®½Å¤ÊÉ¸ËÜ¤ÎÇÑ´þ¤ä»¶°ï¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢¸Ä¿Í´Ö¤Ç¤ÎÌµ½þ¾ùÅÏ¤òµö²Ä¤¹¤ë¡£µ¬À©Á°¤ËºÎ¼è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢³Ø²ñ¤Î¿äÁ¦½ñ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤ò¾ò·ï¤È¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¾ùÅÏ¤ÎºÝ¡¢Æ±¾Ê¤Î¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ËÅÐÏ¿¤¹¤ëÉ¸ËÜ¤Î¸ÄÂÎ¾ðÊó¤ÎÄó¶¡¤òµá¤á¤ë¡£Æ±¾Ê¤Ï£±£°·îÃæ¤Ë¤â¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¿½ÀÁ½ñ¤ä¼ê°ú½ñ¤ò·ÇºÜ¤¹¤ë¡£
¡¡¸½¹Ô¤Î±¿ÍÑ¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¹ñ²ñ¤Ç¡Ö¼ï¤ÎÊÝÂ¸¤È¤¤¤¦Ë¡¤ÎÀº¿À¤ËµÕ¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î»ØÅ¦¤¬¤¢¤ê¡¢Æ±¾Ê¤¬¸«Ä¾¤·¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£