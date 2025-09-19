¡ÈÉ×ÉØ¤Î¿åÃå»Ñ¤¬ÏÃÂê¡É ¹â¶¶±Ñ¼ù¡Ê81¡Ë¡¢ºÊ¤È¹ë²÷¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¤ò´®Ç½¡Ö¥Ç¥£¥Ê¡¼¥Ç¡¼¥È¡ª¥¹¥Æ¥¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¹â¶¶±Ñ¼ù¡Ê81¡Ë¤¬18Æü¡¢¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£ºÊ¡¦Èþ·Ã»Ò¡Ê77¡Ë¤µ¤ó¤È¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¤ò´®Ç½¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛºÊ¤È¿åÃå»Ñ¤Ç¥ï¥¤¥¥¥Ó¡¼¥Á¤òËþµÊ¤¹¤ë¹â¶¶±Ñ¼ù
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¡¢¿åÃå»Ñ¤Ç¥ï¥¤¥¥¥Ó¡¼¥Á¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤ä¡¢Äë¹ñ¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Î¥é¥ó¥Á¤Ê¤É¡¢É×ÉØÃç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¤Æü¾ï¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥Ö¥í¥°¤ÇÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¿¹â¶¶¡£
¹â¶¶±Ñ¼ù¡¢É×ÉØ¤Ç¹ë²÷¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¤ò´®Ç½
¡¡18Æü¤Ï¡Ö¼ýÏ¿¤¬½ª¤ï¤ê¡¢¥ê¥Ù¥é¤Ø¥´¡¼¡£¤¿¤Ã¤×¤ê¡ª¥Ò¥ì¥¹¥Æ¡¼¥¡£ÈþÌ£¤·¤¤¤Ê¤¢¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢³ÊÆ®µ»¹¥¤¤Ê¤éÃ¯¤â¤¬ÃÎ¤ëÌ¾Å¹¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡Ø¥¹¥Æ¡¼¥¥Ï¥¦¥¹¥ê¥Ù¥é¡Ù¤Ç¡¢¹ë²÷¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¤ò´®Ç½¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢Èþ·Ã»Ò¤µ¤ó¤ÈÃçÎÉ¤¯¥Ô¡¼¥¹¤ò¤¹¤ëÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö±üÍÍ¤È¥Ç¥£¥Ê¡¼¥Ç¡¼¥È¡ª¥¹¥Æ¥¤Ç¤¹¤Í¡Á¡ª¡ª¡×¡Ö¾Ð´é¤¬¥¹¥Æ¥¤Ê¤Ò¤Ç¤µ¤ó¡×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë