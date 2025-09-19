»°É©¾¦»ö¤ÎÍÎ¾åÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅ»ö¶ÈÅ±Âà¤Ç¸©Æâ72¼Ò¤¬¡Ö±Æ¶Á¤¢¤ê¡×¡¡Àè¹ÔÅê»ñ12¼Ò¤ÎÅê»ñ³Û¤Ï·×¿ô½½²¯±ß¡¡ÎëÌÚÃÎ»ö¤¬·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤ÇºÆ¸øÊç¤òÍ×Ë¾¡¡½©ÅÄ
»°É©¾¦»ö¤¬½©ÅÄ²¤ÎÍÎ¾åÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅ»ö¶È¤«¤éÅ±Âà¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¸©¤¬¸©Æâ´ë¶È¤Ø¤Î±Æ¶Á¤òÄ´ºº¤·¤¿·ë²Ì¡¢72¼Ò¤¬¡Ö±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÎëÌÚÃÎ»ö¤Ï19Æü¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤òË¬¤ìÂ®¤ä¤«¤Ë»ö¶È¼Ô¤ÎºÆ¸øÊç¤ò¹Ô¤¦¤è¤¦ÉðÆ£Âç¿Ã¤ËÍ×Ë¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»°É©¾¦»ö¤ÏÀè·î¡¢»ñºà²Á³Ê¤Î¹âÆ¤Ê¤É¡¢ÁÛÄê¤ò¾å²ó¤ë»ö¶È´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÇ½Âå»Ô¡¢»°¼ïÄ®¤ª¤è¤ÓÃË¼¯»Ô²¡×¤È¡¢¡ÖÍ³ÍøËÜÁñ»Ô²¡×¤Ê¤É3¤Ä¤Î³¤°è¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¿ÍÎ¾åÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅ»ö¶È¤«¤éÅ±Âà¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²óÅú¤¬¤¢¤Ã¤¿298¼Ò¤Î¤¦¤Á¡¢¡Ö±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤Î¤ÏÁ´ÂÎ¤Î¤ª¤è¤½24¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë72¼Ò¤Ç¤·¤¿¡£
¶È¼ïÊÌ¤Ç¤ÏÀ½Â¤¶È¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯19¼Ò·úÀß¶È¤¬17¼Ò¾®Çä¡¦²·Çä¡¦¥êー¥¹¤¬11¼Ò¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
72¼Ò¤Î¤¦¤Á¡¢12¼Ò¤¬¤¹¤Ç¤ËÀè¹Ô¤·¤ÆÀßÈ÷Åê»ñ¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
12¼Ò¤ÎÀè¹ÔÅê»ñ³Û¤Ï¹ç¤ï¤»¤Æ¿ô½½²¯±ß¤Ë¾å¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿»Ä¤ê¤Î60¼Ò¤â¼õÃí¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç»ö¶È·×²è¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÎëÌÚÃÎ»ö¤Ï19Æü¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤òË¬¤ì¡¢Â®¤ä¤«¤ËÍÎ¾åÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅ¤Î»ö¶È¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤ÆºÆ¸øÊç¤ò¹Ô¤¦¤è¤¦ÉðÆ£Âç¿Ã¤ËÍ×Ë¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÎëÌÚÃÎ»ö
¡Ö¸©¤Î·ÐºÑµ¬ÌÏ¤ËÂÐ¤·¤ÆÂçÊÑÂç¤¤Ê¹ñ²È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢´±Ì±µó¤²¤ÆÄ©Àï¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÅê»ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¿»ö¶È¼Ô¤¬¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿»ö¶È¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤í¤ó¤ÊÊä½õ¶â»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÊÕ¤Î½ÀÆð¤ÊÂÐ±þ¤ä±Æ¶Á¤òºÇ¾®¸Â¤Ë¤·¤ÆÄ©Àï°ÕÍß¤ò¼º¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê»Ù±ç¤ò¡×
¹ñ¤ÏÈ¯ÅÅ»ö¶È¼Ô¤¬³¤°è¤Î»ÈÍÑ´ü´Ö¤ò±ä¤Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤¹¤Ç¤ËºÆ¸øÊç¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ°¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£