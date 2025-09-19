»Ô¿¦°÷¤Ø¤Î¸ÀÆ°¤¬¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ÈÇ§Äê¤µ¤ì¤¿»ÔµÄ²ñµÄ°÷¡¡ËÜ²ñµÄ¤ÇÄÄ¼Õ¡¡µÄ°÷¼¿¦¤Ï¤·¤Ê¤¤¹Í¤¨¡¡½©ÅÄ¡¦¼¯³Ñ»Ô
¼¯³Ñ»ÔµÄ²ñ¤ÎÀ¯ÎÑ¿³¡áÀ¯¼£ÎÑÍý¿³ºº²ñ¤ÎÄ´ºº¤Ç¡¢»Ô¤Î¿¦°÷¤Ø¤Î¸ÀÆ°¤¬¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ÈÇ§Äê¤µ¤ì¤¿´Ü²Ö°ì¿ÎµÄ°÷¤¬19Æü¡¢ËÜ²ñµÄ¤ÇÄÄ¼Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µÄ°÷¼¿¦¤Ï¤·¤Ê¤¤¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£
¼¯³Ñ»ÔµÄ²ñ¤Î´Ü²Ö°ì¿ÎµÄ°÷¤Ï»Ô¤Î¿¦°÷¤ËÂÐ¤·¡¢½üÀã¤Î³ÎÇ§¤È¼Â»Ü¤òÇ÷¤Ã¤¿2·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¤ÈÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¼¯³Ñ»ÔµÄ²ñ¤Ï¡¢´Ü²Ö»á¤ËÂÐ¤·¤ÆËÜ²ñµÄ¤Ç¤ÎÄÄ¼Õ¤ò´«¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼¯³Ñ»ÔµÄ²ñ ´Ü²Ö°ì¿Î»á
¡Ö¿¦°÷¤Î½¢¶È´Ä¶¤ä¿®Íê´Ø·¸¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ÏµÄ°÷¤È¤·¤Æ¤Î¼«³Ð¤ÈÀáÅÙ¤Ë·ç¤±¤¿¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤ê¡¢ÊÛ²ò¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
¡Ö²þ¤á¤Þ¤·¤Æ´Ø·¸³Æ°Ì¤Ë¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¤Ï¡¢À¿¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
3ÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢Æ¬¤ò²¼¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·ÊóÆ»µ¡´Ø¤¬¼èºà¤òµá¤á¤ë¤È¡£
µ¼Ô
¡Ö¡Ø·ë¹½¤Ç¤¹¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ²æ¡¹¤¬Ê¹¤¤¿¤¤¤³¤ÈµñÈÝ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤è¤í¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
´Ü²Ö»á
¡Ö¤Ï¤¤¡£¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡×
µ¼Ô¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤òÌµ»ë¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬Â³¤¡¢Ìó10Ê¬¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼èºà¤òµñ¤ßÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿´Ü²Ö»á¡£
¼¯³Ñ»ÔµÄ²ñ ´Ü²Ö°ì¿Î»á
¡ÖÈ¿¾Ê¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Ï¤¤¡£¤¤¤Þ¤ÏÈ¿¾Ê¤·¤¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¤Ï¤¤¡£¡×
µ¼Ô
¡Ö¤¸¤ã¤¢¤´¼«¿È¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÈ¿¾Ê¤·¤¿¤¦¤¨¤Çº£¤Î¹ÔÆ°¤Ï¤È¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡©¡×
´Ü²Ú»á
¡Ö¤Ï¤¤¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤º¤Ã¤ÈµÄ°÷³èÆ°¤òÄÌ¤·¤Æ¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¡Ê»ÑÀª¤ò¡Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¤½¤ì¤À¤±¤Ë¿Ô¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹»ä¤Ï¡£¡×
¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Î®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
µÄ°÷¼¿¦¤·¤Ê¤¤¹Í¤¨¤ò²þ¤á¤Æ¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿´Ü²Ö»á¡£
¤½¤ÎÇ¤´ü¤Ï¡¢2029Ç¯3·î8Æü¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£
¼¯³Ñ»Ô¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯3·î¡¢´Ü²Ö»á¤¬¥Ñ¥ï¥Ï¥éÌäÂê¤òÍýÍ³¤ËÄó½Ð¤·¤¿¡¢»ÔÄ¹¤Ø¤ÎÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤¬²Ä·è¤µ¤ì¡¢Åö»þ¤Î´Ø¸ü»ÔÄ¹¤¬¼º¿¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£