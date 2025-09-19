¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¹ßÎ×¡ªà¤Ø¤½½Ð¤·¥æ¥Ë¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Î¼¯»ùÅç½Ð¿ÈK¥Ý¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë¤ËÀä»¿¤ÎÀ¼¡Ö¾¡Íø¤ÎÍÅÀº¡×¡Ö±ó¤¯¤Þ¤Ç¤ªÈè¤ìÍÍ¡×
»³ËÜÍ³¿¡¢¥Û¥ó¡¦¥¦¥ó¥Á¥§¤È3¥·¥ç¥Ã¥È¤â
¡¡´Ú¹ñ¤Î5¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦LE SSERAFIM¤ÎµÜÏÆºéÎÉ(27)¡á¼¯»ùÅç»Ô½Ð¿È¡á¤¬ÊÆ¹ñ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤òË¬Ìä¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö¤Î9Æü¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥Û¥ó¡¦¥¦¥ó¥Á¥§(18)¤È¤È¤â¤ËË¬Ìä¤·¤¿µÜÏÆ¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê»î¹ç¤ò´Ñ¤µ¤»¤ÆÄº¤¡¢³¤³°¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤ó¤Î»Ñ¤ò¤ß¤Æ¡¢Âô»³¤ÎÍ¦µ¤¤òÄº¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ä¤Å¤ê¡¢Ä¶¥ß¥Ë¾æ¤Î¥¥ã¥ß¡½¥½¡¼¥ë¡¢¥Ç¥Ë¥à¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ò±©¿¥¤Ã¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ä´ÑÍ÷ÀÊ¡¢Æþ¾ì¸ý¤Ê¤É¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤òÂ¿¿ô·ÇºÜ¤·¡¢ºÙ¤¯Ä¹¤¤µÓ¤ä¤Ø¤½½Ð¤·¤ÇÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¤¿¤Û¤«¡¢»³ËÜÍ³¿¤ä¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤È¥Û¥ó¡¦¥¦¥ó¥Á¥§¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤â·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤¤¿¡¼¡¼¡¼¡ªÌ´³ð¤Ã¤¿¡×¡Ö±ó¤¯¤Þ¤Ç¤ªÈè¤ìÍÍ¡×¡ÖÀÄ¤¤¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤¬»÷¹ç¤¦¡¡¥Á¡¼¥à¤Î½÷¿À¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤µ¤¯¤é¤Á¤ã¤óÈ©Çò¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÂºÙ¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¡×¡Ö¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¡×¡Ö¾¡Íø¤ÎÍÅÀº¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£