¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ê¥É¥ì¥¹¤Ç¶»¸µÏª¤ï¤ËŽ¥Ž¥Ž¥
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î·§ÅÄÍË»Ò(43)¤¬¸ø³«¤·¤¿¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¥É¥ì¥¹¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤¿»Ñ¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö½µ´©¼ÂÏÃ¡×(ÆüËÜ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë½ÐÈÇ)¤ÎÉ½»æ»£±Æ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤¹¤ëÅê¹Æ¤Ç¡ÖÆ°²è¤ÏÉ½»æ¤ÎÍÍ»Ò¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢»£±ÆÉ÷·Ê¤òÂª¤¨¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£¶»¸µ¤¬¤¶¤Ã¤¯¤ê¤È³«¤¤¤¿ÂçÃÀ¤Ê¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¥É¥ì¥¹¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¤¡¢ÍÅ±ð¤ÊÉ½¾ð¤ä¥Ý¡¼¥º¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤ªÉ±ÍÍ¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¢¤«¤ó¡×¡ÖÌ¥ÎÏ¤¿¤Ã¤×¤ê¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¥»¥¯¥·¡¼¡×¡Ö¼Ì¿¿¤è¤ê¥ê¥¢¥ë¤ÎÊý¤¬åºÎï¤Ê¤Î¤ä¤Ð¡×¡Ö¾Ð´é¤â¿§¤Ã¤Ý¤¯¤Æ²Ä°¦¤é¤·¤¤¡×¡Ö´Å¤¨¤¿¤¤¡×¡Öº£¤«¤é¥³¥ó¥Ó¥Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡·§ÅÄ¤Ï2012Ç¯¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¤·½Ð»º¡£15Ç¯¡¢18Ç¯¤Ë¤â½Ð»º¤·3»ù¤ÎÊì¡£23Ç¯¤ËÎ¥º§¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£