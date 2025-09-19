¿·¿Í¥¤¥ó¥«¥ìMVP¤ÎÆü·ÐÂç¡¦»ù¶Ì¥¸¥å¥Ë¥¢¤¬B1»°±ó²ÃÆþ¡Ö¥×¥í¤ÎÉñÂæ¤Ç²¸ÊÖ¤·¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡×¹â¹»ÀèÇÚ¡¦²ÏÂ¼Í¦µ±¤â¤«¤Ä¤ÆºßÀÒ¡ÚB¥ê¡¼¥°¡Û
¡¡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëB¥ê¡¼¥°1Éô¡ÊB1¡Ë¤Î»°±ó¤Ï19Æü¡¢ÆüËÜ·ÐºÑÂç¤Î»ù¶Ì¥¸¥å¥Ë¥¢¡Ê19¡Ë¤È2025¡Á26¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÁª¼ê·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡»ù¶Ì¤Ï¿ÈÄ¹178¥»¥ó¥Á¤Î¥¬¡¼¥É¤Ç¡¢±Ô¤¤¥É¥é¥¤¥Ö¤È¹âÀºÅÙ¤Î3ÅÀ¥·¥å¡¼¥È¤¬Éð´ï¡£Ê¡²¬Âè°ì¹â¤«¤éºò½ÕÆüËÜ·ÐºÑÂç¤Ë¿Ê¤ß¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¿´Áª¼ê¤È¤·¤Æº£Ç¯7·î¤ÎÁ´ÆüËÜÂç³Ø¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¿·¿ÍÀï¡Ê¿·¿Í¥¤¥ó¥«¥ì¡Ë¤Ç½éÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£Âç²ñºÇÂ¿¤Î115ÆÀÅÀ¤ÇºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¡ÊMVP¡Ë¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î·ÀÌó¤ÇÆü·ÐÂç¥Ð¥¹¥±Éô¤òÂàÉô¤¹¤ë¤¬¡¢Âç³Ø¤Ë¤ÏÅöÌÌºßÀÒ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡»°±ó¤Ï2µ¨Ï¢Â³¤ÇB1ÃæÃÏ¶èÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¶¯¹ë¤Ç¡¢²ÏÂ¼Í¦µ±¡Ê¥Ö¥ë¥º¡Ë¤âÊ¡²¬Âè°ì¹âºß³ØÃæ¤Î2020Ç¯¤ËÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¡£B1»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¡ÊÅö»þ¡Ë¤Î18ºÐ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£
¡¡»ù¶Ì¤Ï»°±ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö»°±ó¥Í¥ª¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿»ù¶Ì¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ç¤¹¡£¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¤ÎÌ´¤Ç¤¢¤Ã¤¿B¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤«¤Ê¤¤¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ë²áÄø¤Ç¡¢²÷¤¯Á÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿ÆüËÜ·ÐºÑÂç³Ø¤ÎÊÒ¶Í¡Ê¾Ï¸÷¡Ë´ÆÆÄ¡¢¤½¤·¤Æ¶¦¤ËÀÚâøÂöËá¡Ê¤»¤Ã¤µ¤¿¤¯¤Þ¡Ë¤·¤Æ¤¤¿¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î²¸¤òËº¤ì¤º¤Ë¡¢¥×¥í¤ÎÉñÂæ¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¡¢²¸ÊÖ¤·¤Ç¤¤ë¤è¤¦Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î»ý¤ÁÌ£¤òºÇÂç¸Â¤ËÀ¸¤«¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Î¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¡Ê»³ºêÀ¶Ê¸¡Ë