Ê¡²¬¡¢¤¢¤¹20Æü¤ÏºÆ¤ÓÁ°ÀþÆî²¼¤Ç·ÙÊóµéÂç±«¤Î¤ª¤½¤ì¡¡ÃëÁ°¤«¤éÍ¼Êý¤Ë¤«¤±¤ÆÍë¤òÈ¼¤Ã¤¿·ã¤·¤¤±«
Ê¡²¬´É¶èµ¤¾ÝÂæËÉºÒ¥³¥á¥ó¥È¡Ê9·î19Æü¸á¸å3»þ48Ê¬È¯É½¡Ë
¡¡¡ãËÉºÒ»ö¹à¡ä¡ÖÍîÍë¤ÈÆÍÉ÷¤Ë´Ø¤¹¤ëÊ¡²¬¸©µ¤¾Ý¾ðÊó¡×¡Ê²¼µ¡Ë¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£20Æü¤Ï¡¢Á°Àþ¤¬Ä«Á¯È¾ÅçÆî´ß¤«¤é¶å½£ËÌÉôÉÕ¶á¤ØÆî²¼¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Á°Àþ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬Î®Æþ¤·¡¢Âçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢20ÆüÃëÁ°¤«¤éÍ¼Êý¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Íë¤òÈ¼¤Ã¤¿·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¡£±«±À¤¬Í½ÁÛ°Ê¾å¤ËÈ¯Ã£¤·¤¿¾ì¹ç¤äÆ±¤¸½ê¤ËÄäÂÚ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Âç±«·ÙÊó¡ÊÅÚº½ºÒ³²¡¢¿»¿å³²¡Ë¤òÈ¯É½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ã¹ß¿åÎÌ¤ÎÍ½ÁÛ¡ÊÂ¿¤¤½ê¡Ë¡ä19Æü18»þ¤«¤é20Æü18»þ¤Þ¤Ç¡¡1»þ´Ö¹ß¿åÎÌ40¥ß¥ê¡ÊÁ´°è¡Ë24»þ´Ö¹ß¿åÎÌ80¥ß¥ê¡ÊÁ´°è¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡þ
ÍîÍë¤ÈÆÍÉ÷¤Ë´Ø¤¹¤ëÊ¡²¬¸©µ¤¾Ý¾ðÊóÂè1¹æ¡Ê19Æü¸áÁ°10»þ51Ê¬Ê¡²¬´É¶èµ¤¾ÝÂæÈ¯É½¡Ë
Ê¡²¬¸©¤Ç¤Ï¡¢20ÆüÌÀ¤±Êý¤«¤éÌëÃÙ¤¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÍîÍë¤äÎµ´¬¤Ê¤É¤Î·ã¤·¤¤ÆÍÉ÷¡¢µÞ¤Ê¶¯¤¤±«¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡Îµ¤¾Ý³µ¶·¡Ï20Æü¤Ï¡¢Á°Àþ¤òÈ¼¤Ã¤¿Äãµ¤°µ¤¬È¯Ã£¤·¤Ê¤¬¤éÆüËÜ³¤¤Ø¿Ê¤ß¡¢Äãµ¤°µ¤«¤é¤Î¤Ó¤ë´¨ÎäÁ°Àþ¤¬20ÆüÌë¤Ë¤«¤±¤Æ¶å½£ËÌÉôÃÏÊý¤òÆî²¼¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Äãµ¤°µ¤äÁ°Àþ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢Âçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢Ê¡²¬¸©¤Ç¤Ï¡¢20ÆüÌÀ¤±Êý¤«¤éÌëÃÙ¤¯¤Ë¤«¤±¤Æ¶ÉÃÏÅª¤ËÀÑÍð±À¤¬È¯Ã£¤·¡¢ÍîÍë¤äÎµ´¬¤Ê¤É¤Î·ã¤·¤¤ÆÍÉ÷¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÎËÉºÒ»ö¹à¡ÏÍîÍë¤äÎµ´¬¤Ê¤É¤Î·ã¤·¤¤ÆÍÉ÷¡¢µÞ¤Ê¶¯¤¤±«¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£È¯Ã£¤·¤¿ÀÑÍð±À¤Î¶á¤Å¤¯Ãû¤·¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢·úÊªÆâ¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢°ÂÁ´³ÎÊÝ¤ËÅØ¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£