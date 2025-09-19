½éÍ¥¾¡ÁÀ¤¦ÏÆ¸µ²Ú¤¬4»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¥¢¥ó¥À¡¼È¯¿Ê¡¡¥È¥Ã¥×¤Çº¸¥Ò¥¸¤ò¡È´Ë¤á¤ë¡ÉÆ°¤¤¬°ÂÄê´¶¤òÀ¸¤àÈë·í¤À¤Ã¤¿¡ª¡Ú¥×¥í¥³¡¼¥Á¤¬²òÀâ¡Û
¡Ö½»Í§À¸Ì¿Vitality¥ì¥Ç¥£¥¹ Åì³¤¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡×¤Î½éÆü¡¢3¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¦1¥Ü¥®¡¼¤Î¡Ø70¡Ù¤Ç²ó¤Ã¤¿ÏÆ¸µ²Ú¡£8·î¤Î¡ÖCAT Ladies¡×°ÊÍè4»î¹ç¤Ö¤ê¤Ë½éÆü¥¢¥ó¥À¡¼È¯¿Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£½éÍ¥¾¡¤¬ÂÔ¤¿¤ì¤ëÈà½÷¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¥×¥í¥³¡¼¥Á¤ÎÊ¿Èøµ®¹¬»á¤Ë²òÀâ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡ÚÏ¢Â³¼Ì¿¿¡Û¥È¥Ã¥×¤Ç´Ë¤ó¤Àº¸¥Ò¥¸¤¬¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¤Ï¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡ª¡¡ÏÆ¸µ²Ú¤ÎÄ¶¡¦Èþ¥¹¥¤¥ó¥°
¡þÂÎ¤Ï¥ª¡¼¥½¥É¥Ã¥¯¥¹¤Ë»È¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Á´ÂÎÅª¤ËÏÓ¤ò¾å¼ê¤¯»È¤Ã¤Æ¥¯¥é¥Ö¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¡¢¥¯¥é¥Ö¤ò¿¶¤ë¤Î¤¬¾å¼ê¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¤¹¡£ÆÃÄ§Åª¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥¢¥É¥ì¥¹¤«¤é¥Ï¡¼¥Õ¥¦¥§¥¤¥Ð¥Ã¥¯¤¢¤¿¤ê¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¥Ô¥ó¤ÈÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿º¸ÏÓ¤¬¥È¥Ã¥×¤Ç¤Ï´Ë¤ß¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆºÆ¤Ó¿¤Ó¤Æ¤¤¤ëÅÀ¡£ÏÓ¤Ï¤º¤Ã¤È¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤è¤ê¤â¡¢¤ä¤äÍ·¤Ó¤¬¤¢¤Ã¤¿Êý¤¬¤·¤Ê¤ä¤«¤Ë»È¤¨¤Æ¥¹¥Ô¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Îº¸¥Ò¥¸¤Î»È¤¤Êý¤ÏÁ°·¹¥¡¼¥×¤Ë¤âÎÉ¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÏÓ¤ÏÆâÂ¦¤Ë²ó¤»¤ÐÆÍ¤ÃÄ¥¤ê¡¢³°Â¦¤Ë²ó¤¹¤È´Ë¤ó¤Ç¥Ò¥¸¤¬¶Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ÏÓ¤¬ÆÍ¤ÃÄ¥¤ì¤Ð¸ª¹Ã¹ü¤Ï¾å¤¬¤ê¡¢¥Ò¥¸¤¬¶Ê¤¬¤ì¤Ð¸ª¹Ã¹ü¤Ï²¼¤¬¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÏÆ¸µ¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ëº¸ÏÓ¤ò³°Â¦¤Ë²ó¤·¤ÆÉª¤¬¶Ê¤¬¤ê¡¢¸ª¹Ã¹ü¤¬²¼¤¬¤ì¤Ð¡¢¥È¥Ã¥×¤Çº¸¸ª¤¬¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥¹¥à¡¼¥º¤Ë²óÅ¾¤Ç¤¡¢Á°·¹³ÑÅÙ¤âÊÑ¤ï¤ê¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¥È¥Ã¥×¤Ç¤Ïº¸¥Ò¥¸¤¬¶Ê¤¬¤ê¡¢¥À¥¦¥ó¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¤Ï±¦¥ï¥¤òÄù¤á¡¢±¦¥Ò¥¸¤òÂÎ¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤¬²¼¤¬¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥¯¥é¥Ö¤¬Î©¤Ã¤Æ²¼¤ê¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º¸ÏÓ¤ò³°Â¦¤Ë²ó¤·¤Æ³°¤Ë¤¤¤Ã¤¿¥Ø¥Ã¥É¤ò¡¢º¸ÏÓ¤òÆâÂ¦¤Ë´Ë¤ä¤«¤Ë²ó¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÌá¤¹¡£¥¯¥é¥Ö¤òÎ©¤¿¤»¤ëÆ°¤¤¬Æþ¤Ã¤Æ¡¢¥Ø¥Ã¥É¤¬¹â¤¤°ÌÃÖ¤ò¥¡¼¥×¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£°ÂÄê´¶¤Î¤¢¤ë¥¹¥¤¥ó¥°¤ÇÍ¥¾¡¤â¶á¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÏÆ¸µ²Ú¤ï¤¤â¤È¡¦¤Ï¤Ê¡¿1997Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢µÜºê¸©½Ð¿È¡£2018Ç¯7·î¤Ë3ÅÙÌÜ¤Î¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ç¹ç³Ê¡£Íâ19Ç¯¤Ë½é¥·¡¼¥É¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤â¡¢Íâ¥·¡¼¥º¥ó¤ËÁÓ¼º¡£24Ç¯¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤È¤Ê¤ë¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥é¥ó¥¥ó¥°30°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢º£µ¨¤«¤é¥·¡¼¥ÉÉüµ¢¤·¤¿¡£GMO¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥°¥ë¡¼¥×½êÂ°¡£¢£²òÀâ¡§Ê¿Èøµ®¹¬ÆüËÜÂç³Ø¥´¥ë¥ÕÉô½Ð¿È¡£10ºÐ¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ë¥´¥ë¥Õ¤ò»Ï¤á¡¢25ºÐ¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¡£¥¸¥å¥Ë¥¢¤ä¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¡¢¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Þ¤Ç¡¢µ¡Ç½²òË¶³Ø¤ò¤â¤È¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¥ì¥Ã¥¹¥ó¤¬¿Íµ¤¡£¥Æ¥£¡¼¥Á¥ó¥°¥×¥íAµé¼èÆÀ¡£¡þ¡ü1°Ì¡Á10°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤Î¤Ï¡© ´ØÏ¢µ»ö¡Ú½÷»Ò¥×¥í¤Î¡É¥¹¥¤¥ó¥°´°À®ÅÙ¡É¥é¥ó¥¥ó¥° ´ä°æ»ÐËå¡¢¾®½Ë¤µ¤¯¤é¡¢ÃÝÅÄÎï±û¡Ä¡ÄNo.1¤Ï°ìÂÎÃ¯¡©¡Û¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
½÷»Ò¥×¥í¤Î¡È¥¹¥¤¥ó¥°´°À®ÅÙ¡É¥é¥ó¥¥ó¥° ´ä°æ»ÐËå¡¢¾®½Ë¤µ¤¯¤é¡¢ÃÝÅÄÎï±û¡Ä¡ÄNo.1¤Ï°ìÂÎÃ¯¡©
1Ç¯¤ÇÊ¿¶Ñ10y¿¤Ó¤¿·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÏÆ¸µ²Ú¡¡Èô¤Ð¤·¤Î¥³¥Ä¤Ï¡Ö¾åÈ¾¿È¤ÎÎÏ¤òÈ´¤¤¤ÆÂ¤Ç¥ê¥º¥à¤ò¼è¤ë¡× ¡Ú¥×¥í¤¬¶µ¤¨¤ëËèÆü¡È¶Ë¡¦Èô¤Ð¤·½Ñ¡É¡Û
½»Í§À¸Ì¿Vitality¥ì¥Ç¥£¥¹ Åì³¤¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥Ü¡¼¥É
¥Ï¥¤¥É¥í¡¼¤Ç260¥ä¡¼¥É¡ª¡¡ÏÆ¸µºù¤Ï±¦¥ï¥Ê¢¤ò½Ì¤á¤ë¡ÈÂ¦¶þ¡É¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò²¡¤·¹þ¤à
¸¶±Ñè½²Ö¤¬¥É¥ì¥¹¤ËÃåÂØ¤¨¤Þ¤·¤¿¡Ú½÷»Ò¥×¥í¼Ì¿¿¡Û
¡ÚÏ¢Â³¼Ì¿¿¡Û¥È¥Ã¥×¤Ç´Ë¤ó¤Àº¸¥Ò¥¸¤¬¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¤Ï¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡ª¡¡ÏÆ¸µ²Ú¤ÎÄ¶¡¦Èþ¥¹¥¤¥ó¥°
¡þÂÎ¤Ï¥ª¡¼¥½¥É¥Ã¥¯¥¹¤Ë»È¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Á´ÂÎÅª¤ËÏÓ¤ò¾å¼ê¤¯»È¤Ã¤Æ¥¯¥é¥Ö¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¡¢¥¯¥é¥Ö¤ò¿¶¤ë¤Î¤¬¾å¼ê¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¤¹¡£ÆÃÄ§Åª¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥¢¥É¥ì¥¹¤«¤é¥Ï¡¼¥Õ¥¦¥§¥¤¥Ð¥Ã¥¯¤¢¤¿¤ê¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¥Ô¥ó¤ÈÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿º¸ÏÓ¤¬¥È¥Ã¥×¤Ç¤Ï´Ë¤ß¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆºÆ¤Ó¿¤Ó¤Æ¤¤¤ëÅÀ¡£ÏÓ¤Ï¤º¤Ã¤È¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤è¤ê¤â¡¢¤ä¤äÍ·¤Ó¤¬¤¢¤Ã¤¿Êý¤¬¤·¤Ê¤ä¤«¤Ë»È¤¨¤Æ¥¹¥Ô¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Îº¸¥Ò¥¸¤Î»È¤¤Êý¤ÏÁ°·¹¥¡¼¥×¤Ë¤âÎÉ¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÏÓ¤ÏÆâÂ¦¤Ë²ó¤»¤ÐÆÍ¤ÃÄ¥¤ê¡¢³°Â¦¤Ë²ó¤¹¤È´Ë¤ó¤Ç¥Ò¥¸¤¬¶Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ÏÓ¤¬ÆÍ¤ÃÄ¥¤ì¤Ð¸ª¹Ã¹ü¤Ï¾å¤¬¤ê¡¢¥Ò¥¸¤¬¶Ê¤¬¤ì¤Ð¸ª¹Ã¹ü¤Ï²¼¤¬¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÏÆ¸µ¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ëº¸ÏÓ¤ò³°Â¦¤Ë²ó¤·¤ÆÉª¤¬¶Ê¤¬¤ê¡¢¸ª¹Ã¹ü¤¬²¼¤¬¤ì¤Ð¡¢¥È¥Ã¥×¤Çº¸¸ª¤¬¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥¹¥à¡¼¥º¤Ë²óÅ¾¤Ç¤¡¢Á°·¹³ÑÅÙ¤âÊÑ¤ï¤ê¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¥È¥Ã¥×¤Ç¤Ïº¸¥Ò¥¸¤¬¶Ê¤¬¤ê¡¢¥À¥¦¥ó¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¤Ï±¦¥ï¥¤òÄù¤á¡¢±¦¥Ò¥¸¤òÂÎ¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤¬²¼¤¬¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥¯¥é¥Ö¤¬Î©¤Ã¤Æ²¼¤ê¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º¸ÏÓ¤ò³°Â¦¤Ë²ó¤·¤Æ³°¤Ë¤¤¤Ã¤¿¥Ø¥Ã¥É¤ò¡¢º¸ÏÓ¤òÆâÂ¦¤Ë´Ë¤ä¤«¤Ë²ó¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÌá¤¹¡£¥¯¥é¥Ö¤òÎ©¤¿¤»¤ëÆ°¤¤¬Æþ¤Ã¤Æ¡¢¥Ø¥Ã¥É¤¬¹â¤¤°ÌÃÖ¤ò¥¡¼¥×¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£°ÂÄê´¶¤Î¤¢¤ë¥¹¥¤¥ó¥°¤ÇÍ¥¾¡¤â¶á¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÏÆ¸µ²Ú¤ï¤¤â¤È¡¦¤Ï¤Ê¡¿1997Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢µÜºê¸©½Ð¿È¡£2018Ç¯7·î¤Ë3ÅÙÌÜ¤Î¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ç¹ç³Ê¡£Íâ19Ç¯¤Ë½é¥·¡¼¥É¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤â¡¢Íâ¥·¡¼¥º¥ó¤ËÁÓ¼º¡£24Ç¯¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤È¤Ê¤ë¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥é¥ó¥¥ó¥°30°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢º£µ¨¤«¤é¥·¡¼¥ÉÉüµ¢¤·¤¿¡£GMO¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥°¥ë¡¼¥×½êÂ°¡£¢£²òÀâ¡§Ê¿Èøµ®¹¬ÆüËÜÂç³Ø¥´¥ë¥ÕÉô½Ð¿È¡£10ºÐ¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ë¥´¥ë¥Õ¤ò»Ï¤á¡¢25ºÐ¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¡£¥¸¥å¥Ë¥¢¤ä¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¡¢¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Þ¤Ç¡¢µ¡Ç½²òË¶³Ø¤ò¤â¤È¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¥ì¥Ã¥¹¥ó¤¬¿Íµ¤¡£¥Æ¥£¡¼¥Á¥ó¥°¥×¥íAµé¼èÆÀ¡£¡þ¡ü1°Ì¡Á10°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤Î¤Ï¡© ´ØÏ¢µ»ö¡Ú½÷»Ò¥×¥í¤Î¡É¥¹¥¤¥ó¥°´°À®ÅÙ¡É¥é¥ó¥¥ó¥° ´ä°æ»ÐËå¡¢¾®½Ë¤µ¤¯¤é¡¢ÃÝÅÄÎï±û¡Ä¡ÄNo.1¤Ï°ìÂÎÃ¯¡©¡Û¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
½÷»Ò¥×¥í¤Î¡È¥¹¥¤¥ó¥°´°À®ÅÙ¡É¥é¥ó¥¥ó¥° ´ä°æ»ÐËå¡¢¾®½Ë¤µ¤¯¤é¡¢ÃÝÅÄÎï±û¡Ä¡ÄNo.1¤Ï°ìÂÎÃ¯¡©
1Ç¯¤ÇÊ¿¶Ñ10y¿¤Ó¤¿·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÏÆ¸µ²Ú¡¡Èô¤Ð¤·¤Î¥³¥Ä¤Ï¡Ö¾åÈ¾¿È¤ÎÎÏ¤òÈ´¤¤¤ÆÂ¤Ç¥ê¥º¥à¤ò¼è¤ë¡× ¡Ú¥×¥í¤¬¶µ¤¨¤ëËèÆü¡È¶Ë¡¦Èô¤Ð¤·½Ñ¡É¡Û
½»Í§À¸Ì¿Vitality¥ì¥Ç¥£¥¹ Åì³¤¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥Ü¡¼¥É
¥Ï¥¤¥É¥í¡¼¤Ç260¥ä¡¼¥É¡ª¡¡ÏÆ¸µºù¤Ï±¦¥ï¥Ê¢¤ò½Ì¤á¤ë¡ÈÂ¦¶þ¡É¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò²¡¤·¹þ¤à
¸¶±Ñè½²Ö¤¬¥É¥ì¥¹¤ËÃåÂØ¤¨¤Þ¤·¤¿¡Ú½÷»Ò¥×¥í¼Ì¿¿¡Û