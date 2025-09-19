¶âÃ«Âó¼Â¤¬Ã±ÆÈ¼ó°Ì¤Ç·è¾¡¤Ø¡¡ÂçÄÐÃÒ½Õ1º¹2°Ì¡¢ÀÐÀîÎË¤é3º¹3°Ì
¡ãANA¥ª¡¼¥×¥ó¡¡2ÆüÌÜ¡þ19Æü¡þ»¥ËÚ¥´¥ë¥Õ¶æ³ÚÉô ÎØ¸ü¥³¡¼¥¹¡ÊËÌ³¤Æ»¡Ë¡þ7066¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡ä¹ñÆâÃË»Ò¥Ä¥¢¡¼¤ÎÂè2¥é¥¦¥ó¥É¤¬½ªÎ»¤·¤¿¡£¶âÃ«Âó¼Â¤¬¥Ü¥®¡¼¤Ê¤·¤Î¡Ö65¡×¤ò¤¿¤¿¤½Ð¤·¡¢¥È¡¼¥¿¥ë11¥¢¥ó¥À¡¼¡¦Ã±ÆÈ¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°¦ÍÑ¤Î¤Û¤¦¤¤ò¿¶¤ê²ó¤¹ÀÐÀîÎË
¥È¡¼¥¿¥ë10¥¢¥ó¥À¡¼¡¦2°Ì¤ËÂçÄÐÃÒ½Õ¡£¥È¡¼¥¿¥ë8¥¢¥ó¥À¡¼¡¦3°Ì¥¿¥¤¤Ë¤Ï¡Ö67¡×¤Ç²ó¤Ã¤¿ÀÐÀîÎË¡¢¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ç¥í¥¹¥µ¥ó¥È¥¹¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡Ë¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£¥È¡¼¥¿¥ë7¥¢¥ó¥À¡¼¡¦5°Ì¥¿¥¤¤Ë¤Ï¾Þ¶â¥é¥ó¥¯1°Ì¤ÎÀ¸¸»»ûÎ¶·û¡¢²ÏËÜÎÏ¡¢ÊÆß·Ï¡¡¢ÊÒ²¬Âç°é¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Âç²ñ2¾¡¤ÎÃÓÅÄÍ¦ÂÀ¤Ï¥È¡¼¥¿¥ë4¥¢¥ó¥À¡¼¡¦26°Ì¥¿¥¤¡¢ºòÇ¯ÇÆ¼Ô¤Î´äºê°¡µ×Îµ¤Ï¥È¡¼¥¿¥ë3¥¢¥ó¥À¡¼¡¦43°Ì¥¿¥¤¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£15ºÐ¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¡¦²ÃÆ£¶â¼¡Ïº¤Ï¥È¡¼¥¿¥ë8¥ª¡¼¥Ð¡¼¤ÇÍ½ÁªÄÌ²á¤Ê¤é¤º¡£Íè½µ¤Ë¤Ï»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Ç¤Î¥×¥íÅ¾¸þ¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£º£Âç²ñ¤Î¾Þ¶âÁí³Û¤Ï1²¯±ß¡£Í¥¾¡¼Ô¤Ë¤Ï2000Ëü±ß¤¬Â£¤é¤ì¤ë¡£
ANA¥ª¡¼¥×¥ó¡¡2ÆüÌÜ¤Î·ë²Ì
ºÇ¿·¡ª¡¡ÃË»Ò¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°
¾¾»³±Ñ¼ù¤é¤ËÂ³¤¡¢ÀÐÀîÎË¤ÈÃæÅç·¼ÂÀ¤Î»²Àï·èÄê¡ª¡¡ÊÆ¥Ä¥¢¡¼ÆüËÜÂç²ñ¡Ö¥Ù¥¤¥«¥ì¥ó¥È¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡×
¥Þ¥¦¥¤Åç¤Î¿åÉÔÂ¤Ï¿¼¹ï¡Ä¡¡¾¾»³±Ñ¼ù¤¬Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹ÍèÇ¯¤ÎÊÆÃË»Ò³«ËëÀï¤Ï¥«¥Ñ¥ë¥¢¤Ç¤Î³«ºÅ¤òÃÇÇ°
¹ñÆâ½÷»Ò¤Ï½»Í§À¸Ì¿Vitality¥ì¥Ç¥£¥¹¡¡¥ê¡¼¥À¡¼¥Ü¡¼¥É
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°¦ÍÑ¤Î¤Û¤¦¤¤ò¿¶¤ê²ó¤¹ÀÐÀîÎË
