¥ë¡¼¥¡¼¡¦»û²¬º»Ìï¹á¤¬¡ÖÎý½¬¤Ï¼ñÌ£ºîÀï¡×¤Ç7°ÌÈ¯¿Ê¡¡¡È¾Ð·â¡É¤Î¼«¸ÊÁà½Ä½Ñ¤È¤Ï¡©
¡ã½»Í§À¸Ì¿Vitality¥ì¥Ç¥£¥¹ Åì³¤¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¡½éÆü¡þ19Æü¡þ¿·Æî°¦ÃÎ¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö ÈþÉÍ¥³¡¼¥¹¡Ê°¦ÃÎ¸©¡Ë¡þ6600¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡ä¥ë¡¼¥¡¼¤Î»û²¬º»Ìï¹á¤¬¿·¤¿¤ÊºîÀï¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¡£Ì¾ÉÕ¤±¤Æ¡ÖÎý½¬¤Ï¼ñÌ£ºîÀï¡×¡£¤½¤Î¿´¤Ï¥á¥ó¥¿¥ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¡¢¤³¤ì¤¬¥º¥Ð¥ê¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£5¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¦1¥Ü¥®¡¼¤Î¡Ö68¡×¤Ç7°Ì¥¿¥¤È¯¿Ê¡£¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Î¾Ð´é¤â2ÇÜÁý¤·¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ß¥ä¥³¥ì¤¬10cm¥«¥Ã¥È¡Ü¹õÈ±¤ÎÂçÃÀ¥¤¥á¥Á¥§¥ó
¡ÖÎý½¬¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢Îý½¬¤Ï¹¥¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹¥¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÇÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡£Îý½¬¤Ï¼ñÌ£¤Ê¤ó¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ë¤Ï¼ñÌ£¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£º£½µ¤Ï¿¤Ð¤·¹ç¤¤¤Î¥³¡¼¥¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬Âç»ö¤Ê¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¥¤¤«¤é¤Î2ÂÇÌÜ¤¬¥°¥ê¡¼¥ó±¦¼êÁ°¤Î¥Ð¥ó¥«¡¼¤Î±ï¤Ë»ß¤Þ¤Ã¤¿9ÈÖ¥Ñ¡¼4¤Î¥Ô¥ó¥Á¤â¡¢¤³¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¤Ç¾è¤ê¤¤Ã¤¿¡£Æñ¤·¤¤¥é¥¤¤«¤é¤Î£³ÂÇÌÜ¤ò¥Ô¥ó¤½¤Ð¤Ë´ó¤»¤Æ¥Ñ¡¼¥»¡¼¥Ö¡£¡Ö°ÊÁ°¤Ï¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¥¤¤«¤éÂÇ¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë»ß¤Þ¤ë¤ó¡©¡Ù¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¤ç¤¦¤Ï¤Þ¤¢´èÄ¥¤í¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Î¥ê¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£Á°È¾¤Î¥¢¥¦¥È¤ò2¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¦¥Ü¥®¡¼¤Ê¤·¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿Ä¾¸å¤Î10ÈÖ¤Ï¥°¥ê¡¼¥ó¼êÁ°¥«¥é¡¼¤«¤é10¥á¡¼¥È¥ë¤òÄÀ¤á¤Æ¥Ð¡¼¥Ç¥£¡£¤¤¤¤Î®¤ì¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯³Î¼Â¤Ë¥¹¥³¥¢¤ò¿¤Ð¤·Â³¤±¤¿¡£8·î¤Î¡ÖNEC·Ú°æÂô72¡×¤Ç¤Ï¡Ö¥¢¥Û¤Ê¤Õ¤êºîÀï¡×¤ò¼Â¹Ô¤·¡¢½é¤ÎÍ¥¾¡Áè¤¤¤ò±é¤¸¤¿¡£¡Ö¥ß¥¹¤ò¤·¤¿¤È¤¤Û¤É¥¢¥Û¤Ê¤Õ¤ê¤ò¤·¤è¤¦¡£¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¥ß¥¹¤·¤¿¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ù¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ÎÇ¾¤ò¤À¤Þ¤¹¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¤Ê¤ó¤«¶Ê¤¬¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ë¡×¡£¥á¥ó¥¿¥ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë½Ñ¤Ç2ÆüÌÜ¤Ë¤Ï¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¡£½éV¤Ï1ÂÇº¹¤ÇÀË¤·¤¯¤âÆ¨¤·¤¿¤¬¡¢À®Ä¹¤ò¼Â´¶¤·¤¿°ì½µ´Ö¤À¤Ã¤¿¡£Á°½µ¤Î¹ñÆâ¥á¥¸¥ã¡¼¡Ö¥½¥Ë¡¼ÆüËÜ½÷»Ò¥×¥íÁª¼ê¸¢¡×¤ÎºÇ½ªÆü¤À¤Ã¤¿14Æü¤Ï23ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤½¤ÎÆü¤ÏÊì¤È¼Ö¤Ç¼«Âð¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¡¢¸á¸å11»þÈ¾¤´¤í¤ËÃå¤¤¤Æ¡¢¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤éÆüÉÕ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ª½Ë¤¤¤Ï²¿¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢¤Ê¤ó¤«¤Ì¤ë¤Ì¤ë¤È½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£»û²¬¤ÏÂçºå¡¦¹âÄÐ»Ô½Ð¿È¤Ç¡¢´ØÀ¾¿ÍÆÃÍ¤Î¥Î¥ê¤Î¤è¤µ¤âÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Î°ì¤Ä¡£¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤ËÇú¾Ð¤òÍ¶¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢¿¿´é¤ËÌá¤Ã¤Æ¡Ö¤¤¤¤23ºÐ¤Ë¤·¤¿¤¤¡£³ê¤ê½Ð¤·¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÌÀÆü¤«¤é¤â¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ñ¡¼¤òÂÇ¤¿¤º¤Ë¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡£¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï50°Ì¡£¤³¤Î°ÌÃÖ¤ò¥¡¼¥×¤Ç¤¤ì¤Ð¥·¡¼¥É¤¬·è¤Þ¤ë¤¬¡¢¥Ü¡¼¥À¡¼¥é¥¤¥ó¾å¤Ïµ¤¤¬µÙ¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£ÌÜÉ¸¤Ï¥·¡¼¥É°ÂÂÙ¤ÈÍ½ÁÛ¤¹¤ë500pt¤ËÅþÃ£¤¹¤ë150pt¤Î¾åÀÑ¤ß¡£¡ÖÁá¤¯²Ô¤®¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¡×¡£2ÆüÌÜ°Ê¹ß¤â¡ÖÎý½¬¤Ï¼ñÌ£ºîÀï¡×¤òÅöÁ³¤Ê¤¬¤é·ÑÂ³¡£Í¥¾¡¤ÎÆóÊ¸»ú¤â¸«¿ø¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¾Ð´é¤Ç¡È¥Ý¥¤³è¡É¤ËÎå¤à¡£¡ÊÊ¸¡¦±±µÏ¹§»Ö¡Ë
¹ñÆâ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥Ü¡¼¥É
Âç²ñ2ÆüÌÜ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡õ¥¹¥¿¡¼¥È»þ´Ö
¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¥ß¥¹¤·¤¿¤Î¤«¡ÄÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¡Á¤ó¡ª¡Ù¥ë¡¼¥¡¼»û²¬º»Ìï¹á¤¬½éV¤Î¤¿¤áÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¡È¥¢¥Û¤Ê¤Õ¤êÂçºîÀï¡É
¥ß¥ä¥³¥ì¤¬10cm¥«¥Ã¥È¤ÎÂçÃÀ¥¤¥á¥Á¥§¥ó¡Ö¥®¥ã¥ë¥Þ¥¤¥ó¥É¤¬¾Ã¤¨¤Á¤ã¤¦¡ÄÀ¶Á¿É÷¤«¤Ê¡×
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀÄÌÚÀ¥ÎáÆà¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥ÁÎý½¬Ë¡¡¡¡È¥Ä¡¼¥È¥ó¥«¥é¡¼¥Ü¡¼¥ë¡É¤Ç²óÅ¾¤¬Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ß¥ä¥³¥ì¤¬10cm¥«¥Ã¥È¡Ü¹õÈ±¤ÎÂçÃÀ¥¤¥á¥Á¥§¥ó
