¡¡¡Ö¥°¥é¥ó¥Ä¡¼¥ë¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¼«Å¾¼Ö¤Î²¤½£»°Âç¥í¡¼¥É¥ì¡¼¥¹¤Î°ì¤Ä¡¢¥Ö¥¨¥ë¥¿¡¦¥¢¡¦¥¨¥¹¥Ñ¡¼¥Ë¥ã¤Ç¡¢14Æü¤ÎºÇ½ª¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤Ç¡Ö¥¸¥§¥Î¥µ¥¤¥É¡ÊÌ±Â²ÂçÎÌµÔ»¦¡Ë¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤òÈóÆñ¤¹¤ë»ÔÌ±¤Î¹³µÄ³èÆ°¤Ë¤è¤ê¡¢ÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£15Æü¤Ë¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥µ¥ó¥Á¥§¥¹¼óÁê¤¬¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¹ñºÝ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ»²²Ã¤ò¶Ø»ß¤¹¤ë¤è¤¦ÁÊ¤¨¡¢ÇÈÌæ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡APÄÌ¿®¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¹¥Ú¥¤¥óÅö¶É¤Ï¡¢Æ±¥ì¡¼¥¹¤Ø¤Î¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¥Á¡¼¥à¤Î½Ð¾ì¤òÈãÈ½¤¹¤ë14Æü¤Î¥Ç¥â¤Ë¡¢10Ëü¿Í°Ê¾å¤¬»²²Ã¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ç¤Î¥³¡¼¥¹ÉÕ¶á¤Ç¤Ï·Ù»¡¤È¥Ç¥âÂâ¤¬¾×ÆÍ¤·¤¿¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë