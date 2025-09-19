Ì£¤ÎÁÇ¤ÎÎäÅàÂðÇÛ¤Ë¥¹¥Æ¥Þµ¿¤¤¡¡¾ÃÈñ¼ÔÄ£¤¬2¼Ò¤Î²þÁ±·×²èÇ§Äê
¡¡¾ÃÈñ¼ÔÄ£¤Ï19Æü¡¢Ì£¤ÎÁÇ¡ÊÅìµþ¡Ë¤Ê¤É2¼Ò¤¬¶¦Æ±¤Ç±¿±Ä¤¹¤ëÎäÅà¿©ÉÊÂðÇÛ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë´Ø¤·¡¢·ÊÉÊÉ½¼¨Ë¡¤¬¶Ø¤¸¤ë¥¹¥Æ¥ë¥¹¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡Ê¥¹¥Æ¥Þ¡Ë¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢2¼Ò¤ËÂÐ¤·¡¢¼«¼çÅª²þÁ±¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÁ¼ÃÖÌ¿Îá¤Ê¤É¤òÌÈ½ü¤¹¤ë¡Ö³ÎÌó¼êÂ³¤À©ÅÙ¡×¤òÅ¬ÍÑ¤·¡¢Äó½Ð¤µ¤ì¤¿²þÁ±·×²è¤òÇ§Äê¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¾ÃÈñ¼ÔÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ì£¤ÎÁÇ¤È¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¡Ö¥¤¥ó¥°¥ê¥¦¥Ã¥É¡×¡ÊÅìµþ¡Ë¤ÏºòÇ¯5¡Á8·î¡¢ÎäÅà¿©ÉÊÂðÇÛ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¤¢¤¨¤Æ¡¢¡×¤Î¾¦ÉÊ¤ÎÌµ½þÄó¶¡¤ò¾ò·ï¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ø¤ÎÅê¹Æ¤òÂè»°¼Ô¤Ë°ÍÍê¡£¤½¤ÎÅê¹Æ¤ò2¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÈÎÇä¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ö»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿Êý¤Î´¶ÁÛ¡×¤È¤·¤Æ·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¡¡Ì£¤ÎÁÇ¤Ï¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¹¹ð¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÉ½¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÇ§¤á¡ÖÅ¬ÀÚ¤Ê¾ðÊó¤òÄó¶¡¤Ç¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤ª¤ï¤Ó¤¹¤ë¡£¹¹ð´ÉÍýÂÎÀ©¤ò¤¤¤Ã¤½¤¦¶¯²½¤¹¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¾ÃÈñ¼ÔÄ£¤Ï¥¤¥ó¥°¥ê¥¦¥Ã¥É¤ËÂÐ¤·¡¢ÊÌ¤ÎÎäÅà¿©ÉÊÂðÇÛ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö»°¥ÄÀ±¥Õ¥¡¡¼¥à¡×¤ò½ä¤Ã¤Æ¤â¥¹¥Æ¥Þ¤ä¡¢µÒ´ÑÅª¤ÊÄ´ºº¤Ë´ð¤Å¤«¤º¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤Ê¤É¤È¤¦¤¿¤¦Í¥ÎÉ¸íÇ§É½¼¨¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³ÎÌó¼êÂ³¤À©ÅÙ¤òÅ¬ÍÑ¤·¤Æ²þÁ±·×²è¤òÇ§Äê¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£