¡¡Á°Àþ¤òÈ¼¤¦Äãµ¤°µ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÈÅìËÌ¤Ï21Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÂç±«¤È¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢µ¤¾ÝÄ£¤Ï19Æü¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤äÄã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¡¢²ÏÀî¤ÎÁý¿å¤äÈÅÍô¤Ë·Ù²ü¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤¿¡£Ë½É÷¤ä¹âÇÈ¤Î¶²¤ì¤â¤¢¤ë¡£ËÌÎ¦¤Ç¤â·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ëÂ¾¡¢ËÌ¡½À¾ÆüËÜ¤ÇÍîÍë¤äÎµ´¬¤Ê¤É¤Î·ã¤·¤¤ÆÍÉ÷¡¢¤Ò¤ç¤¦¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤À¡£
¡¡µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Á°Àþ¤òÈ¼¤Ã¤¿Äãµ¤°µ¤¬¡¢È¯Ã£¤·¤Ê¤¬¤éÆüËÜ³¤¤«¤éËÌÆüËÜ¤Ø¿Ê¤à¡£Äãµ¤°µ¤äÁ°Àþ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ë¡£