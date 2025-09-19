¡Ö¥ï¥ó¥¹¡¦¥¢¥Ý¥ó¡¦¥¢¡¦²ôº²¡×Àè¹ÔÂÎ¸³¥ì¥Ýー¥È&¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¥·¥êー¥º½é¡Ö¥¢¥¤¥Æ¥à¡×¤Ê¤É¿·Í×ÁÇ¤Æ¤ó¤³À¹¤ê¡£ÁÇÅ¨¥½¥ó¥°¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¹ë²Ú¡ª
¡¡¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ï¡¢10·î23Æü¤Ë¥×¥ì¥¤¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó 5/Xbox Series X|S/Nintendo Switch/PC¡ÊSteam¡ËÍÑ¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¡Ö¥ï¥ó¥¹¡¦¥¢¥Ý¥ó¡¦¥¢¡¦²ôº²¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡ÊPCÍÑ¤Ï10·î24ÆüÈ¯Çä¡Ë¡£
¡¡¡Ö²ôº²¡×¤Ï2004Ç¯¤Ë¥×¥ì¥¤¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó 2¸þ¤±¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡£²ô¡Ê¥«¥¿¥Þ¥ê¡Ë¤òÆ°¤«¤·¥â¥Î¤ò´¬¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥¿¥Ã¥Á¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ëÆÈÆÃ¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤Ê¤É¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢Â³ÊÔ¤ä¥ê¥Þ¥¹¥¿ーºîÉÊ¤Ê¤É¤¬Â¿¿ôÅ¸³«¤µ¤ì¡¢º£¤Ê¤ªÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥È¥ë¤À¡£
¡¡º£²ó¡¢²ÈÄíÍÑ¸þ¤±¤È¤·¤Æ¤ÏÌó14Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëºÇ¿·ºî¡Ö¥ï¥ó¥¹¡¦¥¢¥Ý¥ó¡¦¥¢¡¦²ôº²¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£´ðËÜÅª¤Ê¥×¥ì¥¤¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¿·¤·¤¤Í×ÁÇ¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿ËÜºî¤òÈ¯Çä¤ËÀè¶î¤±ÂÎ¸³¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÆÀ¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Ç¤¢¤ëÀÐÅÄÎ½»á¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤È¹ç¤ï¤»¤Æ´ÊÃ±¤Ê¥ì¥Ýー¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ú¡Ø¥ï¥ó¥¹¡¦¥¢¥Ý¥ó¡¦¥¢¡¦²ôº²¡Ù¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¥á¥ó¥È¥È¥ìー¥éー¡Û
º£ºî¤Î¥Æー¥Þ¤Ï²áµî¡£¥·¥êー¥º½é¤È¤Ê¤ë»þÂå¤òÄ¶¤¨¤¿¥¹¥Æー¥¸¤¬ÅÐ¾ì
¡¡14Ç¯¤Ö¤ê¤Î²ÈÄíÍÑ¸þ¤±¤È¤·¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤ëËÜºî¤Ç¤Ï¡¢Âç¥³¥¹¥â¤Î¤ª¾ë¤ÇÂçÁÝ½ü¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿²¦ÍÍ¤¬¡¢¸«¤Ä¤±¤¿´ñÌ¯¤Ê´¬Êª¤ò±§Ãè¤ËÅê¤²¤¿¤³¤È¤ÇÀ±¤¬²õ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢²¦»Ò¤¬¤½¤ì¤ò½¤Éü¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦Êª¸ì¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡²áµîºî¤ò¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢²¦ÍÍ¤Î¿¬¿¡¤¤¤ò²¦»Ò¤¬¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥·¥êー¥º¤ªÆëÀ÷¤ß¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤ë¤ï¤±¤À¤¬¡¢º£ºî¤Ç¤Ï¡Ö²¦»Ò¥·¥Ã¥×¡×¤ò»È¤Ã¤Æ´¬Êª¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë»þÂå¤Ø¥¿¥¤¥à¥È¥é¥Ù¥ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢»þÂå¤òÄ¶¤¨¤¿ÁÔÂç¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ÎÃæ¤Ç²ô¤òÅ¾¤¬¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¸«¤É¤³¤í¤Î°ì¤Ä¤À¡£
º£²ó¤ÎÉñÂæ¤Ï¸½Âå¤Ç¤Ï¤Ê¤¯»þÂå¤òÈô¤Ó±Û¤¨¤¿²áµî¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡¡²¦»Ò¤Ï´¬Êª¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿Îò»Ë¤Î»þÂå¤Ë¡Ö²¦»Ò¥·¥Ã¥×¡×¤ò»È¤¤¥¿¥¤¥à¥È¥é¥Ù¥ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¤Ï¶²Îµ¤¬¤¤¤¿¤ê¡¢¸ÅÂå¥íー¥Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢»ø¤¬¤¤¤¿¤ê¤ÈÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ëÎò»Ë¤ÎÀ¤³¦¤òÅÏ¤êÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£º£¤Þ¤Ç¤ÎºîÉÊ¤Ç¤Ï¸½Âå¤¬¥Õ¥©ー¥«¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢²áµî¤¬¥Æー¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥·¥êー¥º½é¡£¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡¢¤ªÌóÂ«¤ÎÅ¸³«¤Ë²û¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Ä¤Ä¤â¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î¡Ö²ôº²¡×¤È¤Ï¤¬¤Ã¤Ä¤ê°ã¤¦À¤³¦´Ñ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é²ô¤òÅ¾¤¬¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¤È¤Æ¤â¿·Á¯¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²óÂÎ¸³¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢³¤Â±¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¹¥Æー¥¸¤È¡¢¸ÅÂå¥íー¥Þ¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¹¥Æー¥¸¡£¸ÅÂå¥íー¥Þ¤ÇÅ¯³Ø¼Ô¤ò´¬¤¹þ¤à¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤Ï¡¢Å¯³Ø¼Ô¤ò´¬¤¹þ¤à¤¿¤Ó¤Ë¤½¤ÎÅ¯³Ø¼Ô¤¬»Ä¤·¤¿Ì¾¸À¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥®¥ß¥Ã¥¯¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¤³¤¦¤¤¤¦Í·¤Ó¿´¤¬¿ï½ê¤ËÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¡Ö²ôº²¡×¤é¤·¤µ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê´¶¤¸¤é¤ì¤ëÉôÊ¬¤À¡£
³¤Â±Á¥¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë
Å¯³Ø¼Ô¤ò´¬¤¹þ¤ó¤À½Ö´Ö¤Ë½Ð¤ëÌ¾¸À¤¬¥·¥åー¥ë¤Ç¥¯¥¹¥Ã¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦
¡¡¤Þ¤¿¡¢²ô¤òÅ¾¤¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤â¡¢»þÂå¤Ë±è¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤ÊÊª¤ò´¬¤¹þ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»þÂå¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤âÌÌÇò¤¤¡£Å¾¤¬¤¹¾ì½ê¤â³¹Ãæ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³¤Â±Á¥¤Î¾å¤Ê¤Éº£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ー¤ËÉÙ¤ó¤Ç¤ª¤ê¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¡£
´¬¤¹þ¤ó¤À¤â¤Î¤ÎÌ¾Á°¤â»þÂå¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë
¡¡ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Æー¥¸¤òÁªÂò¤¹¤ë¡Ö¥»¥ì¥¯¥È¹¾ì¡×¤â¤«¤Ê¤ê¤³¤À¤ï¤Ã¤Æºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»þÂå¤ÎÀ¤³¦¤Ï¤«¤Ê¤êºî¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î»þÂå¤Î°õ¾ÝÅª¤ÊÊª¤¬·ú¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤È¤½¤ÎÀ¤³¦¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ä¤¹¤¤¾å¤Ë¡¢¤¿¤ÀÊâ¤²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤â½½Ê¬¤Ë³Ú¤·¤¤¡£¥×¥ìー¥äー¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë»Å³Ý¤±¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¿§¡¹¤ÊÈ¯¸«¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
ËÜºî¤Ï¥»¥ì¥¯¥È¹¾ì¤â¤«¤Ê¤êºî¤ê¤³¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ÆÊâ¤¯¤Î¤â³Ú¤·¤¤
¤¤¤Ä¤â¤Î¡Ö²ôº²¡×¤Ë¿·Í×ÁÇ¤¬²Ã¤ï¤ê¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¡ª ±ýÇ¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤â¿·Á¯¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç³Ú¤·¤á¤ë
¡¡ËÜºî¤Ç¤Ï¿·¤¿¤Ë¡Ö¥¢¥¤¥Æ¥à¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¤³¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï²ô¤òÅ¾¤¬¤¹¤³¤È¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¤Ê¤¤ÂÎ¸³¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡Ö¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¡×¤Ï°ìÄê¤Îµ÷Î¥¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¸½ºß¤ÎÂç¤¤µ¤Ç´¬¤¹þ¤á¤ëÊª¤ä¿Í¤òµÛÃå¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡Ö¥¿¥¤¥Þー¡×¤ÏÊª¤ä¿Í¤ÎÆ°¤¤ò°ìÄê»þ´Ö»ß¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë´¬¤¹þ¤á¤ëÂç¤¤µ¤Î¤â¤Î¤¬²ôº²¤ËµÛ¤¤´ó¤»¤é¤ì¤ë
¥¿¥¤¥Þー¤Ç¤ÏÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤ÎÁ´¤Æ¤Î¤â¤Î¤ÎÆ°¤¤¬»ß¤Þ¤ë
¡¡¤³¤ì¤é¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò»È¤¦¤³¤È¤Çº£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¤Ê¤¤Å¾¤¬¤·¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Û¤«¡¢¤É¤¦¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¾å¼ê¤¯»È¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤Ê¤É¸úÎ¨¤ÎÎÉ¤¤¹¶Î¬Ë¡¤ò¹Í¤¨¤¿¤ê¤È¡¢Í·¤Ó¤ÎÉý¤¬¤«¤Ê¤ê¹¤¬¤ê¤½¤¦¤À¤È´¶¤¸¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï»È¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¤â¤Á¤í¤ó¥¹¥Æー¥¸¤Ï¥¯¥ê¥¢²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â²ô¤òÅ¾¤¬¤¹¤¿¤á¤ÎÊä½õ¤Ç¡¢¹â¥¹¥³¥¢¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤ê¡¢¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¤¤ÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»È¤¦¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£²óÂÎ¸³¤Ç¤¤¿³¤Â±¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤Ï¡¢ÅÓÃæ¤ÇÊª¸ì¤¬Ê¬´ô¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤¥âー¥É¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¡£¥×¥ìー¥äー¤¬´¬¤¹þ¤ó¤À¤â¤Î¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¸åÈ¾¤Î¥¹¥Æー¥¸¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¥É¥¥É¥´¶¤Î¤¢¤ëÅ¸³«¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡¢¤³¤ì¤â¤Þ¤¿º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤Í×ÁÇ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¹¥Èー¥êーÊ¬´ô¤Ï¥×¥ìー¥äー¤¬Áª¤Ö¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤À
ÊÒÊý¤Î¥¹¥Èー¥êー¤Ç¤ÏÍ©ÎîÁ¥¤Ç¡¢¤â¤¦1¤Ä¤Ç¤Ï³¤Äì¤ÇÅ¾¤¬¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë
¡¡¤Û¤«¤Î¿·Í×ÁÇ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢²¦»Ò¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥á¥¤¥Ä¤¿¤Á¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ê¤É¤â²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸«¤Ä¤±¤¿¥á¥¤¥Ä¤¿¤Á¤ÏÉ½¾ð¤ä¿§¤òÊÑ¤¨¤Æ¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥á¥¤¥Ä¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤·¤¿¥á¥¤¥Ä¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä²ô¡×¤È¤¤¤¦¥âー¥É¤Ç»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¡¡¡Ö¥ï¥ó¥¹¡¦¥¢¥Ý¥ó¡¦¥¢¡¦²ôº²¡×¤Ï´°Á´¿·ºî¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥·¥êー¥º±ýÇ¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡Ö²ôº²¡×¤ÎÎÉ¤µ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê´¶¤¸¤Ä¤Ä¡¢Â¿¿ô¤Î¿·Í×ÁÇ¤Ç¿·Á¯¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤À¤È´¶¤¸¤¿¡£
º£²ó¤â¹ë²Ú¤Ê¡ÖÁÇÅ¨¥½¥ó¥°¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¡¡¡Ö²ôº²¡×¥·¥êー¥º¤ò¸ì¤ë¤¦¤¨¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤Î¤¬BGM¡£ËÜºî¤Ç¤âÍÍ¡¹¤Ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤¬²Î¤¦¡ÖÁÇÅ¨¥½¥ó¥°¡×¤¬¥¹¥Æー¥¸¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£
¡¡ÁÇÅ¨¥½¥ó¥°¤Ï¥¹¥Æー¥¸¤´¤È¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤ëBGM¤À¤¬¡¢¡Ö²ôº²¡×¤Ç¤Ï¤½¤ÎBGM¤¬¤È¤Ë¤«¤¯¹ë²Ú¤À¡£ËÜºî¤Ç¤Ï¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È»á¤äsuis from ¥è¥ë¥·¥«¡¢¤µ¤À¤Þ¤µ¤·»á¤Ê¤É¤¬»²²Ã¡£½é²ó¥×¥ì¥¤Ãæ¤ÏÉ¬»à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÁÇÅ¨¥½¥ó¥°¤ò¤¸¤Ã¤¯¤êÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢¼þ²ó¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¤À¤ó¤À¤ó¤ÈÃ¯¤¬²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ê¹¤³¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¸ý¤º¤µ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¤ÎÃæÆÇÀ¤Î¤¢¤ë³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¤¼¤Ò¤È¤â¥×¥ì¥¤¤·¤Ê¤¬¤éº£²ó¤âÁÇÅ¨¥½¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡£
14Ç¯¤Ö¤ê¤Î´°Á´¿·ºî¡Ö¥ï¥ó¥¹¡¦¥¢¥Ý¥ó¡¦¥¢¡¦²ôº²¡×³«È¯¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー
¡¡º£²ó¤ÎÂÎ¸³¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ËÜºî¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Ç¤¢¤ëÀÐÅÄÎ½»á¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¹ç¤ï¤»¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£
¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤ÎÀÐÅÄÎ½»á
――¤Þ¤º¤Ï¼«¸Ê¾Ò²ð¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
ÀÐÅÄ»á¡§¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÀÐÅÄ¤È¿½¤·¤Þ¤¹¡£º£ºî¡Ö¥ï¥ó¥¹¡¦¥¢¥Ý¥ó¡¦¥¢¡¦²ôº²¡×¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
――Ìó14Ç¯¤Ö¤ê¤Î²ÈÄíÍÑ¿·ºî¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢´°Á´¿·ºî¤È¤Ê¤ë¤È¡Ö²ôº² ¥Î¡¦¥Ó～¥¿¡×°ÊÍè¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤³¤Î¡Ö²ôº²¡×¤Î¿·ºî¤òºî¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤¨¤Þ¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÀÐÅÄ»á¡§²ÈÄíÍÑ¤È¤·¤Æ¤Ï14Ç¯¤Ö¤ê¤Î´°Á´¿·ºî¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£·Ð°Þ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢2011Ç¯¤Î¡Ö²ôº² ¥Î¡¦¥Ó～¥¿¡×¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿¤¢¤È¡¢¥ê¥Þ¥¹¥¿ーÈÇ¤ò2ºî½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö²ôº² ¥Î¡¦¥Ó～¥¿¡×¤«¤é´¹»»¤·¤Æ¤â¥ê¥Þ¥¹¥¿ー¤Ï7Ç¯¸å¤È12Ç¯¸å¤ÎÈ¯Çä¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢´ü´Ö¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥·¥êー¥º¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤¬Èó¾ï¤Ë´î¤ó¤Ç¹ØÆþ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ê¡¢¡Ö¿·ºî¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦À¼¤âÂ¿¿ô¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¸¡Æ¤¤ò»Ï¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤¤¦·Ð°Þ¤Ç¤¹¡£
――¤Þ¤º¤Ï¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¤Ï¸½Âå¤Ë±è¤Ã¤¿Î®¤ì¤Î¾ì½ê¤òÅ¾¤¬¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²áµî¤ËÈô¤Ü¤¦¤È»×¤Ã¤¿·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤¨¤Þ¤¹¤«¡£
ÀÐÅÄ»á¡§º£ºî¤Ï14Ç¯¤Ö¤ê¤Î²ÈÄíÍÑ¿·ºî¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¿·¤·¤¤¥Áー¥à¤Ç³«È¯¤ò¹Ô¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢´ë²è¤ò»Ï¤á¤ëºÝ¤Ë²ôº²¥·¥êー¥º¤ò¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ò°÷¤Ë¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¡É²ôº²¤é¤·¤µ¡É¤È¤Ï²¿¤«¤òµÄÏÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤É¤¦¤¤¤¦À¤³¦´Ñ¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÏÃ¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¤³¤Î»þÂå¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¤È¤³¤í¤Çº£¤Ê¤éÌÌÇò¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²¿¤«¤ò¶ñÂÎÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤¿¤êÄ´ºº¤·¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿·¤·¤¤À¤³¦´Ñ¤È¤·¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤Î¤«¤ò¼ÒÆâ¤Ç¶¨µÄ¤·¤¿·ë²Ì¡¢¸½ºß¤Î·Á¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
――º£²ó¡¢¿·Í×ÁÇ¤È¤·¤Æ¡¢¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤Ç°ú¤´ó¤»¤ë¡¢¥½¥Êー¤Ç¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¡¢¥í¥±¥Ã¥È¤Ç°ÜÆ°Â®ÅÙ¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤Ï¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿·Ð°Þ¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÀÐÅÄ»á¡§¤Þ¤º¡¢¿·ºî¤òºî¤ë¾å¤Ç¡Ö²ôº²¡×¤È¤·¤Æ»Ä¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤ÉôÊ¬¡¢ÂçÀÚ¤Ë¼é¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤È¡¢¿·¤·¤¯¤¹¤Ù¤ÉôÊ¬¡¢¿·¤·¤¯¤·¤Æ¤âÎÉ¤¤ÉôÊ¬¤Ï¤É¤³¤Ê¤Î¤«¤ò¶èÊ¬¤±¤·¤Æ¡¢ÊÑ¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤ò¤·¤Ã¤«¤ê³ÎÇ§¤·¤¿¾å¤Ç³«È¯¤ò¿Ê¤á¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢²ô¤òÅ¾¤¬¤·¤Æ´¬¤¹þ¤ó¤ÇÂç¤¤¯¤¹¤ë¡¢¤³¤ÎÉôÊ¬¤ÏÊÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¤³¤³¤Ë¤Ï¼ê¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¤Êý¤¬ÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢¤³¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÁàºî¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÁÖ²÷´¶¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Ì¥ÎÏ¤ò¿¤Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤éÎÉ¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¡¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¼ÂÁõ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÂÎ¸³¤Î¥µ¥Ýー¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò»È¤Ã¤Æ²¿¤«¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢µ¤»ý¤Á¤è¤¯Å¾¤¬¤¹¤¿¤á¤Ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Í×ÁÇ¤È¤·¤Æ¼ÂÁõ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦»È¤¦¤«¤Ï¥×¥ìー¥äー¼¡Âè¤À
――¥¯¥ê¥¢¤Î¤¿¤á¤Ë»È¤¦¤³¤È¤¬Á°Äó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¥×¥ìー¥äー¤Î¥µ¥Ýー¥ÈÍ×ÁÇ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
ÀÐÅÄ»á¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¡£´ðËÜÅª¤Ë¥¹¥Æー¥¸¤Ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÏÇÛÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤·¤Ç¤â¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÀß·×¤ò¤¹¤Ù¤Æ¤Ë»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥¹¥Æー¥¸¤ÎÉ¾²Á¤òÌÀ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¹â¥é¥ó¥¯¡¢S¥é¥ó¥¯¤Ê¤É¤ò¼è¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤ò»È¤Ã¤Æ¥µ¥Ýー¥È¤·¤¿¤ê¡¢¥í¥±¥Ã¥È¤ò»È¤Ã¤ÆÁÇÁá¤¯Å¾¤¬¤·¤¿¤ê¡¢¥ìー¥Àー¤Ç±£¤·Í×ÁÇ¤ò¸«¤Ä¤±¤ä¤¹¤¯¤·¤¿¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢Å¾¤¬¤¹¤¿¤á¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ÎÌò³ä¤È¤·¤ÆÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――º£²óÂÎ¸³¤·¤¿³¤Â±¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ç¡¢¥¹¥Èー¥êー¤¬Ê¬´ô¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Þ¤ÇÊ¬´ô¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Èー¥êー¤òÊ¬´ô¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤Ï¤É¤³¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÀÐÅÄ»á¡§ÍÍ¡¹¤Ê¤â¤Î¤ò´¬¤¹þ¤à¤Î¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇÃ±½ã¤Ë¥×¥ì¥¤¥äー¤¬´¬¤¹þ¤ó¤À¤â¤Î¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿Ê¤àÀè¤¬Ê¬¤«¤ì¤ë¤Î¤ÏÌÌÇò¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢º£ºî¤Ç¤Ï¥à¥«¥·¥¦¥Ê¥Ð¥é¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Î1¤Ä¤À¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÅÙ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ÇÆ³Æþ¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――»þ´ÖÆâ¤Ë¥¿¥³¤ò´¬¤¹þ¤á¤Ê¤¤¤È¡¢ÀïÆ®¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
ÀÐÅÄ»á¡§»þ´Ö¤È¤¤¤¦¤è¤êÂç¤¤µ¤Ç¤¹¤Í¡£¥¿¥³¤ò´¬¤¹þ¤àÁ°¤Ë°ìÄê¤ÎÂç¤¤µ¤ËÃ£¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢ÊÌ¤Î³¤Â±Á¥¤ò²£ÉÕ¤±¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÅ¸³«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¤âÆÀ°ÕÉÔÆÀ°Õ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥¿¥³¤ò´¬¤¹þ¤ß¤ä¤¹¤¤¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢Á¥2ÀÉ´Ý¤´¤È´¬¤¹þ¤ó¤ÀÊý¤¬¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÊÕ¤ê¤â¥æー¥¶ー¤ÎÇ¤°Õ¤ÇÁªÂò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢2²óÌÜ¤Ë¥×¥ì¥¤¤¹¤ë³Ú¤·¤ß¤È¤·¤Æ¡¢1²óÌÜ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥¹¥Æー¥¸¤ÎÊÑ²½¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê2²óÌÜ¤ò¥×¥ì¥¤¤¹¤ë²ÁÃÍ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»ÅÍÍ¤òÆ³Æþ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――º£²ó¤Ï¥¹¥Æー¥¸¥»¥ì¥¯¥È¤¬Ê¿ÌÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÊ¿ÌÌ¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÀÐÅÄ»á¡§º£²ó¤½¤Î¥¹¥Æー¥¸¥»¥ì¥¯¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¤è¤ê¤ª¤â¤·¤í¤¯¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×ÁÛ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤»¤Ã¤«¤¯¤³¤Î¡Ö²ôº²¡×¤È¤¤¤¦ÆÈÆÃ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤â³Ú¤·¤¤¤è¤¦¤Ê·Á¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÏÃ¤ò¿Ê¤á¤¿¾å¤Ç¤¢¤Î·Á¤ËÍî¤ÁÃå¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥»¥ì¥¯¥È¹¾ì¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢Æ°Êª¤¬¤¤¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤ì¤â¥²ー¥àÆâ¤Î¥¯¥é¥¦¥ó¤ò½¸¤á¤¿¿ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤É¤ó¤É¤ó¹ë²Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――¥¹¥Æー¥¸¿ô¤Ï¤É¤Î¤°¤é¤¤¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÀÐÅÄ»á¡§¤¹¤Ù¤Æ¤Î»þÂå¤ò¹ç·×¤·¤Æ¡¢Á´Éô¤Ç50²ÝÂê°Ê¾å¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
――¤«¤Ê¤ê¤Î¥Ü¥ê¥åー¥à¤Ç¤¹¤Í¡£
ÀÐÅÄ»á¡§¥Ü¥ê¥åー¥à¤È¤·¤Æ¤Ï¤«¤Ê¤êÂ¿¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤á¤Ë¤ÏÁ´¤Æ¤Î¥¹¥Æー¥¸¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï²áµîºîÆ±ÍÍ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢Æ±»þ¤Ë³«¤¯¥¹¥Æー¥¸¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÊÒÊý¤À¤±¥¯¥ê¥¢¤¹¤ì¤Ð¼¡¤Î»þÂå¤Ë¹Ô¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â½½Ê¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤ËÂÎ´¶¤¹¤ë¥Ü¥ê¥åー¥à´¶¤È¤·¤Æ¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
――º£²ó¤Î²¦ÍÍ¤Î°áÁõ¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Ã¯¤«¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿°áÁõ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÀÐÅÄ»á¡§º£²ó¤ÎÊª¸ì¤¬´¬Êª¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤òÃæ¿´¤ËÏÃ¤¬¿Ê¤à¤¿¤á¡¢¤½¤Î´¬Êª¤Î¥Æー¥ÞÀ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¡¢Á´ÂÎ¤Î¥Æ¥¤¥¹¥È¤òÏÂ¤Ë¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡¢¤³¤Î°áÁõ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²¦ÍÍ¤Î°áÁõ¤Ïº£²ó¤â¤«¤Ê¤êÇÉ¼ê¤À
――ÆÃÄê¤ÎÎò»Ë¾å¤Î¿ÍÊª¤Î°áÁõ¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
ÀÐÅÄ»á¡§¤½¤¦¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÏÂ¤Î¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î²¦ÍÍ¤È¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£ÇÉ¼ê¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð²¦ÍÍ¤é¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
――²ôº²¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤¬½Ð¤ë¤Û¤É¹ë²Ú¤Ê¡ÖÁÇÅ¨¥½¥ó¥°¡×¤ÇÍÌ¾¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤â¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¤µ¤ó¡¢¤µ¤À¤Þ¤µ¤·¤µ¤ó¤Ê¤ÉÂç¸æ½ê¤ÎÊý¤¬¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÀÐÅÄ»á¡§Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ²áµî¤Î¡Ö²ôº²¡×¥·¥êー¥º¤Ç¤â³Ú¶Ê¤¬Èó¾ï¤Ë¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÇ§¼±¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¤³¤Î¿Íµ¤ºîÉÊ¤ËÊÂ¤Ù¤ë¿·ºî¤È¤·¤Æ³Ú¶Ê¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸ª¤òÊÂ¤Ù¤é¤ì¤ë¤Û¤É¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ò¹â¤¯¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥²ー¥à¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬ÍÍ¡¹¤Ê»þÂå¤ò¥¿¥¤¥à¥È¥é¥Ù¥ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢³Ú¶Ê¥Áー¥à¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»þÂå¤ò¥È¥é¥Ù¥ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î³Ú¶Ê¤¬Íß¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÅÁ¤¨¤¿¾å¤Ç¡¢Ã¯¤Ë¤ªÀ¼¤¬¤±¤¹¤ë¤«¤ò¶¨µÄ¤·¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¤ªÀ¼¤¬¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
――°ìÈÌÈ¯Çä¤Î¥µ¥ó¥È¥éCD¤Ë¤Ê¤ëÍ½Äê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
ÀÐÅÄ»á¡§¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤ÎÇÛ¿®¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢CD¤Ï¼õÃíÀ¸»º¤ÇÍ½Ìó¤â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Î»ìÉÕ¤¤Î³Ú¶Ê¤ò´Þ¤á¡¢¥¤¥ó¥¹¥È¥¥¥ë¥á¥ó¥¿¥ë¶Ê¤Ê¤É¤âÁ´¤Æ¼ýÏ¿¤·¤¿·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
――¼õÃíÀ¸»º¤Î¤ß¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÀÐÅÄ»á¡§¼õÃíÀ¸»º¤Î¤ß¤Ç¤¹¡£
――Åìµþ¥²ー¥à¥·¥ç¥¦¤Ç¤â¥×¥ì¥¤¥¢¥Ö¥ë¤¬½Ð¤ë¤È»Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²¿Âæ¤°¤é¤¤½Ð¤ëÍ½Äê¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÀÐÅÄ»á¡§12Âæ¤Ç¤¹¡£
――ºÇ¸å¤Ë¡¢¤³¤Îµ»ö¤òÆÉ¤ó¤Ç¥×¥ì¥¤¤·¤è¤¦¤È»×¤¦Êý¤äÅìµþ¥²ー¥à¥·¥ç¥¦¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È»×¤¦Êý¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢°ì¸À¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
ÀÐÅÄ»á¡§º£ºî¤Ï¡¢ÀÎ¤«¤é¤º¤Ã¤È²ô¤òÅ¾¤¬¤·¤Æ¤¤¿Êý¤«¤é¡¢ºÇ¶á¡Ö²ôº²¡×¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤Þ¤Ç¡¢³§ÍÍ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¿ï½ê¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥¯¥¹¥Ã¤È¾Ð¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¤«¤·¤¤¤¾¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Ä¥Ã¥³¥ß¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤â¤¦¤Þ¤¯»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤ÆÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
――¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
TGS2025¤Ë¥×¥ì¥¤¥¢¥Ö¥ë½ÐÅ¸¡ª ÅöÆü¤ÏÍ½ÌóÉÔÍ×¤Ç»îÍ·¤Ç¤¤ë
¡¡ËÜºî¤Ï10·î23Æü¤ËÈ¯Çä¤À¤¬¡¢9·î25Æü¤«¤é28Æü¡ÊÁ°È¾2Æü´Ö¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Çー¡Ë¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÅìµþ¥²ー¥à¥·¥ç¥¦¤Ç¤â¥×¥ì¥¤¥¢¥Ö¥ë½ÐÅ¸¤µ¤ì¤ë¡£Í½ÌóÉÔÍ×¤È¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¿·¤·¤¤¡Ö²ôº²¡×¤òÂÎ¸³¤·¤¿¤¤Êý¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥Öー¥¹¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
