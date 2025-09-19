¡Ö¥³¥áÅ¥ËÀ¡×³ÆÃÏ¤ÇÁê¼¡¤°¡¡ÌÃÊÁÊÆ100kg¡È¤ï¤º¤«5Ê¬¡É¤ÇÅð¤ó¤À¤«¡¡¥Ù¥È¥Ê¥à¿Í3¿ÍÂáÊá¡¡·²ÇÏ¸©Æâ¡Ä¹Åç¤Ç¤Ï¼ý³Ï»ÅÎ©¤Æ¤Î400kgÀàÅð
·Ù»¡½ð¤«¤é¸½¤ì¤¿¡¢Ìó100kg¤ÎÌÃÊÁÊÆ¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¥Ù¥È¥Ê¥à¹ñÀÒ¤ÎÃË¡£
ÀàÅð¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡¢¥Á¥ó¡¦¥¯¥ª¥Ã¥¯¡¦¥¯¥ª¥óÍÆµ¿¼Ô¡Ê42¡Ë¤é3¿Í¤Ç¤¹¡£
3¿Í¤Ï2025Ç¯5·î¡¢·²ÇÏ¡¦Á°¶¶»Ô¤È°ËÀªºê»Ô¤Ë¤¢¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤«¤é¡Ö¥³¥·¥Ò¥«¥ê¡×¤ä¡Ö¤æ¤á¤Ô¤ê¤«¡×¤Ê¤É¤ÎÌÃÊÁÊÆÌó105kg¤Ê¤É¡¢10Ëü6000±ßÁêÅö¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3¿Í¤ÏÊÌ¡¹¤ËÅ¹¤ËÆþ¤ê¥«¡¼¥È¤ËÊÆ¤òºÜ¤»¤ÆÅð¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢ÈÈ¹Ô»þ´Ö¤Ï¤ï¤º¤«5Ê¬¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡£
·Ù»ëÄ£¤¬µòÅÀ¤Î´Ø·¸Àè¤òÁÜº÷¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÊÆ¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿ÇÛÁ÷ÅÁÉ¼¤Î¹µ¤¨¤¬Ê£¿ôËç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Åð¤Þ¤ì¤¿ÊÆ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤¹¤Ç¤ËÇäµÑ¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢1¿Í¤ÏÍÆµ¿¤òÇ§¤á¡¢Â¾¤Î2¿Í¤Ï¡ÖÁ´¤¯¿È¤Ë³Ð¤¨¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ï¡¢3¿Í¤¬Æ±ÍÍ¤ÎÈÈ¹Ô¤ò60·ï¤Û¤É·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤Æ¡¢Í¾ºá¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¹Åç¡¦»°¼¡»Ô¤Ç¤Ï¼ý³Ï¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿·ÊÆÌó400kg¤¬Åð¤Þ¤ì¤ëÀàÅð»ö·ï¤¬µ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£
9·î9Æü¡¢ÃËÀ¤¬ÁÒ¸Ë¤Î´¥Áçµ¡¤«¤é2ÆüÁ°¤Ë¼ý³Ï¤·¤¿ÊÆ¤Î¤â¤ßÌó400kg¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤ÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹Åç¸©Æâ¤Ç¤Ï¡¢6·î¤Ë¤â·§ÌîÄ®¤ÎÇÀ²È¤ÎÁÒ¸Ë¤«¤é250kg°Ê¾å¤ÎÊÆ¤¬Åð¤Þ¤ì¤ëÈï³²¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âÀàÅð»ö·ï¤È¤·¤ÆÄ´¤Ù¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£