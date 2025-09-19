Switch2/Xbox Series X|SÈÇ¡ÖFFVII ¥ê¥á¥¤¥¯ ¥¤¥ó¥¿ー¥°¥ìー¥É¡×¥²ー¥à³µÍ×¸ø³«Áá´ü¹ØÆþ¸ÂÄêÈÇ¤äSwitch2¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ÈÇ¤Î½é²óÉõÆþÆÃÅµ¾ðÊó¤â¾Ò²ð
¡¡¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢2026Ç¯1·î22Æü¤ËÈ¯Çä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ëNintendo Switch 2/Xbox Series X|S/Microsoft Store on WindowsÈÇRPG¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーVII ¥ê¥á¥¤¥¯ ¥¤¥ó¥¿ー¥°¥ìー¥É¡×¤Î¥²ー¥à³µÍ×¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ï¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ÈÇ¤¬5,478±ß¡¢¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÈÇ¤¬5,478±ß¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬7,101±ß¡£¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ÈÇ¤ÏNintendo Switch 2¤Î¤ßÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーVII ¥ê¥á¥¤¥¯ ¥¤¥ó¥¿ー¥°¥ìー¥É¡×¤Ï¡¢1997Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿RPG¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーVII¡×¤Î¥Õ¥ë¥ê¥á¥¤¥¯ºîÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¸¶ºî¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¤Ä¤Ä¡¢¸½Âå¤Îµ»½Ñ¤ÇºÆ¹½ÃÛ¤·¤¿¤â¤Î¡£Xbox Play AnywhereÂÐ±þ¤Î¤¿¤áROG Xbox Ally¤Ë¤è¤ê¡¢·ÈÂÓ¥âー¥É¤Ç¤â¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ëµðÂçÅÔ»Ô¥ß¥Ã¥É¥¬¥ë¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¥¯¥é¥¦¥É¤ä¥»¥Õ¥£¥í¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ê¤É¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーVII ¥ê¥á¥¤¥¯¡×¤ÎÀ¤³¦¤Î°ìÉô¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë±ÇÁü¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーVII ¥ê¥á¥¤¥¯¡×¤ÎÀ¤³¦¡Û
¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーVII ¥ê¥á¥¤¥¯ ¥¤¥ó¥¿ー¥°¥ìー¥É¡×¥²ー¥à³µÍ×
¡¡¡ÖFINAL FANTASY VII REMAKE¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È3Éôºî¤ÎÂè1ºîÌÜ¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¸µ¥½¥ë¥¸¥ãー¤Î¥¯¥é¥¦¥É¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¡¢¸¶ºî¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¡Ö¥ß¥Ã¥É¥¬¥ëÃ¦½Ð¡×¤Þ¤Ç¤ÎÊª¸ì¤òºÆ¹½ÃÛ¤·¤¿¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーVII ¥ê¥á¥¤¥¯¡×¤È¡¢Ç¦¤Ó¤Î¾¯½÷¡¦¥æ¥Õ¥£¤ò¼ç¿Í¸ø¤È¤·¤¿ÈÖ³°ÊÔ¡ÖFF7R EPISODE INTERmission¡×¤Î2¤Ä¤ÎÊª¸ì¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Êª¸ì¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤ò½Å»ë¤¹¤ë¿Í¸þ¤±¤¿¡Ö¥²ー¥à¥Öー¥¹¥Èµ¡Ç½¡×¤ò¼ÂÁõ¡£¥Öー¥¹¥Èµ¡Ç½¤Ë¤ÏÀïÆ®¤äÃµº÷¤òµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¡¢HP¡¦MP¤¬¾ï¤ËËþ¥¿¥ó/Å¨¤ËÍ¿¤¨¤ë¥À¥áー¥¸¤¬¾ï¤Ë9999/³Æ¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¾ï¤ËºÇÂç¿ô½ê»ý¡Ê°ìÉôÎã³°¤¢¤ê¡Ë¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î¶¯²½¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ê¡¢¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÀßÄê¤¬²ÄÇ½¡£¥Öー¥¹¥Èµ¡Ç½¤Ï½é²ó¥×¥ì¥¤»þ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ºÆ¥×¥ì¥¤»þ¤Ë¤â¥Æ¥ó¥Ý¤è¤¯¹¶Î¬¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤ËÌòÎ©¤Ä¡£¤Ê¤ª¡¢¥Öー¥¹¥Èµ¡Ç½¤Ï¥²ー¥àÃæ¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥åー¤«¤é¤¤¤Ä¤Ç¤â¹àÌÜ¤´¤È¤ËON/OFF¤¬²ÄÇ½¤À¡£¡Ú¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーVII ¥ê¥á¥¤¥¯¡×¥¹¥Èー¥êー¡Û
¹ÝÅ´¤Î³¬ÁØÅÔ»Ô¡Ô¥ß¥Ã¥É¥¬¥ë¡Õ¤ËÊë¤é¤¹¿Í¡¹¤Ï¡¢
À±¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¡ÔËâÚè¡Õ¤ò¾ÃÈñ¤·¤ÆË¤«¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ËâÚè¤òÆÈÀê¤¹¤ëµðÂç´ë¶È¡Ô¿ÀÍå¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡Õ¤Ï¡¢»ö¼Â¾å¡¢À¤³¦¤Î»ÙÇÛ¼Ô¤È¤·¤Æ·¯Î×¡£
¤·¤«¤·¡¢È¿¿ÀÍåÁÈ¿¥¡Ô¥¢¥Ð¥é¥ó¥Á¡Õ¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢ËâÚè¤Î¾ÃÈñ¤ÏÀ±¤ÎÌÇË´¤Ë·Ò¤¬¤ë¤È¿ÀÍå¤ËÂÐ¤·¤Æ°Û¤ò¾§¤¨¤ë¡£
2¤Ä¤ÎÀªÎÏ¤¬¾×ÆÍ¤¹¤ëÃæ¡¢¸µ¥½¥ë¥¸¥ãー¤Î¡Ô¥¯¥é¥¦¥É¡Õ¤ÏÍÃÊ¼¤È¤·¤Æ¥¢¥Ð¥é¥ó¥Á¤ÎºîÀï¤Ë»²²Ã¡£
¥¢¥Ð¥é¥ó¥Á¤ÎÇË²õ¹©ºî¤Ë¤è¤ê±ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿³¹¤Ç¡¢¥¯¥é¥¦¥É¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ë»à¤ó¤À¤Ï¤º¤Î±ÑÍº¡Ô¥»¥Õ¥£¥í¥¹¡Õ¤¬¸½¤ï¤ì¤ë¡£
¤½¤Î»Ñ¤Ï¸¸±Æ¤Ê¤Î¤«¡£²áµî¤Îµ²±¤¬ÃÇÊÒÅª¤ËÁÉ¤ë¡£
¥»¥Õ¥£¥í¥¹¤ò¿¶¤êÊ§¤Ã¤¿Àè¤Ç¡¢¥¯¥é¥¦¥É¤Ï¥¹¥é¥à¤Î²ÖÇä¤ê¡Ô¥¨¥¢¥ê¥¹¡Õ¤È½Ð²ñ¤¦¡£
Èà½÷¤¬º¹¤·½Ð¤·¤¿²«¿§¤¤²Ö¡£²Ö¸ÀÍÕ¤Ï¨¡¨¡¡ÔºÆ²ñ¡Õ
¥¨¥¢¥ê¥¹¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¡¢¥¯¥é¥¦¥É¤Î±¿Ì¿¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¨¡¨¡
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¾Ò²ð
¥¯¥é¥¦¥É
CV.Ý¯°æ¹§¹¨¤µ¤ó
¸µ¥½¥ë¥¸¥ãー¡¦¥¯¥é¥¹1st¡£
¿ÀÍå¤òÈ´¤±¤¿¤¢¤È¡¢¥ß¥Ã¥É¥¬¥ë¤Ç¡Ô¤Ê¤ó¤Ç¤â²°¡Õ¤ò»Ï¤á¤ë¡£
ÍÄÆëÀ÷¤Î¥Æ¥£¥Õ¥¡¤ËÍ¶¤ï¤ì¡¢ÍÃÊ¼¤È¤·¤Æ¥¢¥Ð¥é¥ó¥Á¤ÎºîÀï¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¡£
¡Ô¥Ð¥¹¥¿ー¥½ー¥É¡Õ¤òÇØÉé¤¤¡¢Êó½·¤Î¤¿¤á¤Ë»Å»ö¤ò¤³¤Ê¤¹¡£
¡ÖÀ±¤ò¼é¤ë¡×»×ÁÛ¤Ë¶¦´¶¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â»Å»ö――¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡£
¥Ð¥ì¥Ã¥È
CV.¾®ÎÓÀµ´²¤µ¤ó
È¿¿ÀÍåÁÈ¿¥¥¢¥Ð¥é¥ó¥Á¤Î¥êー¥Àー¡£
²á·ã¤Ê³èÆ°¤ò´í¸±»ë¤µ¤ì¡¢ËÜ²È¥¢¥Ð¥é¥ó¥Á¤«¤é¤ÏÄÉÊü½èÊ¬¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤«¤é¤Ï¡¢¥ß¥Ã¥É¥¬¥ë¤ÇÃç´Ö¤¿¤Á¤ÈÆÈ¼«¤Ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
ÉáÃÊ¤Ï¡¢¼·ÈÖ³¹¥¹¥é¥à¤Î¼«·ÙÃÄ¤È¤·¤ÆÃÏ°è¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢
Ì¼¤Î¥Þ¥ê¥ó¤òÅ®°¦¤¹¤ë¥Ñ¥Ñ¤È¤¤¤¦°ìÌÌ¤â¤¢¤ë¡£
¥Æ¥£¥Õ¥¡
CV.°ËÆ£Êâ¤µ¤ó
È¿¿ÀÍåÁÈ¿¥¥¢¥Ð¥é¥ó¥Á¤Î¥á¥ó¥Ðー¡£
¼·ÈÖ³¹¥¹¥é¥à¤Î¼ò¾ì¡Ô¥»¥Ö¥ó¥¹¥Ø¥Ö¥ó¡Õ¤òÀÚ¤êÀ¹¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¿ÀÍå¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤ËÅ¨ÂÐ¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢
º£²ó¤ÎËâÚèÏ§ÇúÇËºîÀï¤Ë¤Ï¾è¤ê¤¤ì¤º¤Ë¤¤¤ë¡£
µ¤»ý¤Á¤¬ÍÉ¤é¤°Ãæ¡¢ÍÄÆëÀ÷¤Î¥¯¥é¥¦¥É¤ÈºÆ²ñ¤¹¤ë¡£
¥¨¥¢¥ê¥¹
CV.ºäËÜ¿¿°½¤µ¤ó
¸àÈÖ³¹¥¹¥é¥à¤Ë½»¤à²ÖÇä¤ê¡£
°íÈÖËâÚèÏ§¤¬ÇúÇË¤µ¤ì¤¿Ìë¤Ë¥¯¥é¥¦¥É¤È½Ð²ñ¤¦¡£
À±¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¯¤È¤¤¤¦ÆÃ¼ìÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ä¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÍÄ¾¯´ü¤è¤ê¿ÀÍå¤Î´Æ»ë²¼¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¡£
¸àÈÖ³¹¤Ë¤¢¤ë¼ä¤ì¤¿¶µ²ñ¤ËÄÌ¤¤¡¢²Ö¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥»¥Õ¥£¥í¥¹
CV.¿¹ÀîÃÒÇ·¤µ¤ó
»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤¢¤êºÇ¹â¤Î¥½¥ë¥¸¥ãー¡£
¥¦ー¥¿¥¤¤È¤ÎÀïÁè¤ÇÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤³èÌö¤ò¸«¤»¡¢±ÑÍº¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
°Ê¹ß¡¢Â¿¤¯¤Î¼ã¼Ô¤¬±ÑÍº¥»¥Õ¥£¥í¥¹¤ËÆ´¤ì¡¢¥½¥ë¥¸¥ãー¤òÌÜ»Ø¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤È¤¢¤ë¶ËÈëÇ¤Ì³¤Ç»àË´¤·¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¾ÜºÙ¤ÏÉÔÌÀ¡£
¥Ð¥È¥ë
¡¡¥Ð¥È¥ë¤Ï¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤È¥³¥Þ¥ó¥É¥Ð¥È¥ë¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿ÆÈ¼«¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤¬ÆÃÄ§¡£°ÜÆ°¡¦¹¶·â¡¦¥¬ー¥É¡¦²óÈò¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¹Ô¤Ê¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥¢¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¦ËâË¡¡¦¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤É¤Î¥³¥Þ¥ó¥ÉÁªÂò»þ¤Ë¤Ï»þ´Ö¤ÎÎ®¤ì¤¬´Ë¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢¾õ¶·¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¹ÔÆ°¤òÁªÂò¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¥Ð¥È¥ëÃæ¤Ï¡¢Áàºî¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¼«Í³¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£¥¯¥é¥¦¥É¤Ï·õ¤Ë¤è¤ë¶áÀÜ¹¶·â¤¬ÆÀ°Õ¡¢¥Ð¥ì¥Ã¥È¤Ï½Æ¤Ë¤è¤ë±óµ÷Î¥¹¶·â¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¤É¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤´¤È¤ÎÌò³ä¤ò³è¤«¤·¡¢¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤ÆÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÀïÎ¬Åª¤Ê¥Ð¥È¥ë¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡Ö¥ê¥ß¥Ã¥È¥Ö¥ì¥¤¥¯¡×
¡¡³Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬»ý¤Ä¶¯ÎÏ¤ÊÉ¬»¦µ»¡£¥Ð¥È¥ëÃæ¤Ë¤¿¤Þ¤ë¡Ö¥ê¥ß¥Ã¥È¥²ー¥¸¡×¤¬Ëþ¥¿¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤È»ÈÍÑ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢Å¨¤ËÂç¤¤Ê¥À¥áー¥¸¤òÍ¿¤¨¤Æ¾õ¶·¤ò°ìµ¤¤Ë¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡Ö¾¤´½Ã¡×
¡¡ÆÃÄê¤Î¥Ð¥È¥ëÃæ¤ËÌ£Êý¤È¤·¤Æ¸Æ¤Ó½Ð¤»¤ë¡Ö¾¤´½Ã¡×¡£°ìÄê»þ´Ö¤È¤â¤ËÀï¤¤¡¢ºÇ¸å¤Ë¶¯ÎÏ¤Êµ»¤òÊü¤Ä¡£
¥í¥±ー¥·¥ç¥ó
¡Ö¥ß¥Ã¥É¥¬¥ë¡×
¡¡¥ß¥Ã¥É¥¬¥ë¤Ï¿ÀÍå¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤¬·úÂ¤¤·¤¿µðÂç¤Ê³¬ÁØÅÔ»Ô¤Ç¡¢¥×¥ìー¥È¹½Â¤¤Ë¤è¤ê¾åÁØ¤ÎÉÙÍµÁØ¤¬½»¤à¥¨¥ê¥¢¤È²¼ÁØ¤Î¥¹¥é¥à³¹¤Î¥¨¥ê¥¢¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÔ»Ô¤ÎÃæ¿´¤Ë·¯Î×¤¹¤ë¿ÀÍå¥Ó¥ë¤Ï¡¢¡ÖÀ±¤ÎÀ¸Ì¿¥¨¥Í¥ë¥®ー¡×¤Ç¤¢¤ëËâÚè¤òµÛ¤¤¾å¤²¤ë8´ð¤ÎËâÚèÏ§¤òÆ°ÎÏ¸»¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿ÀÍå¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤ÏÀ±¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー»º¶È¤òÆÈÀê¤·¡¢´Ä¶ÇË²õ¤È³Êº¹¼Ò²ñ¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖËâÚèÏ§¡Ê°íÈÖËâÚèÏ§¡Ë¡×
¡¡Êª¸ì¤ÎËÁÆ¬¤Ç¡¢¥¯¥é¥¦¥É¤¬¥Ð¥ì¥Ã¥È¤¿¤Á¥¢¥Ð¥é¥ó¥Á¤È¶¦¤ËÇúÇË¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤Ê¤¦ËâÚèÏ§¡£¥¢¥Ð¥é¥ó¥Á¡ÊÈ¿¿ÀÍåÁÈ¿¥¡Ë¤Ï¡¢ËâÚè¤Îºñ¼è¤¬À±¤ÎÀ¸Ì¿¤ò¸Ï¤é¤¹¸¶°ø¤È¹Í¤¨¡¢¿ÀÍå¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¥ì¥¸¥¹¥¿¥ó¥¹³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÈ¬ÈÖ³¹¡×
¡¡È¬ÈÖ³¹¤Ï¡ÖLOVELESS¡×¤¬¾å±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë·à¾ì¤òÃæ¿´¤Ë¡¢»ÔÌ±¤ä´Ñ¸÷µÒ¤¬Â¿¤¯½¸¤Þ¤ë²Ú¤ä¤«¤ÊÈË²Ú³¹¡£¥¯¥é¥¦¥É¤Ï¤³¤ÎÃÏ¤Ç¥¨¥¢¥ê¥¹¤È½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÈÇ¡ÔÁá´ü¹ØÆþ¸ÂÄêÈÇ¡Õ
¡¡Áá´ü¹ØÆþ¸ÂÄêÈÇ¤Ï2026Ç¯1·î31Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤ê¡¢¡ÖFINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE¡×¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡ÖFINAL FANTASY VII¡Ê¸¶ºîÈÇ¡Ë¡×¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Xbox Series X|S¡¢WindowsÈÇ¤Ç¤ÏÍ½Ìó¸å¤¹¤°¤Ë¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーVII¡×¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤È¥×¥ì¥¤¤¬²ÄÇ½¤À¡£
¢¢My Nintendo Store Í½Ìó¥Úー¥¸
¢¢Microsoft StoreÍ½Ìó¥Úー¥¸
¢¨¡ÖFINAL FANTASY VII¡Ê¸¶ºîÈÇ¡Ë¡×¤Ï¡¢Xbox Series X|SÈÇ¤ª¤è¤ÓMicrosoft Store on WindowsÈÇ¤Ç¤ÏÍ½Ìó¹ØÆþ»þÅÀ¤è¤ê¥×¥ì¥¤²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Nintendo Switch 2ÈÇ¤Ç¤Ï2026Ç¯1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê¥×¥ì¥¤²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
Nintendo Switch 2 ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ÈÇ¡Ô½é²óÉõÆþÆÃÅµ¡Õ
¡¡Nintendo Switch 2 ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ÈÇ¤Î½é²óÉõÆþÆÃÅµ¤Ï¡Ö¡Ø¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡§¥¶¡¦¥®¥ã¥¶¥ê¥ó¥°――FINAL FANTASY¡Ù ¥×¥ì¥¤¡¦¥Öー¥¹¥¿ー¡ß1¥Ñ¥Ã¥¯¡×¡£¥×¥ì¥¤¡¦¥Öー¥¹¥¿ー¤Ë¤Ï¥é¥ó¥À¥à¤Ë¥«ー¥É¤¬14ËçÉõÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¢¾ÜºÙ¥Úー¥¸
¢¨ÉõÆþ¤µ¤ì¤ë¥×¥ì¥¤¡¦¥Öー¥¹¥¿ー¤Ï»ÔÈÎ¤Î¤â¤Î¤ÈÆ±°ì¤Ç¤¹¡£
(C)SQUARE ENIX CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI
LOGO ILLUSTRATION:(C) YOSHITAKA AMANO
¢¨²èÌÌ¤Ï³«È¯Ãæ¤Î¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£