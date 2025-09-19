¡Ö1～2²¯±ß»ý¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤¬Ãæ´ÖÁØ¡×ÆüËÜ¤Ë²¡¤·´ó¤»¤ëÃæ¹ñ¿ÍÉÙÍµÁØ¤ËÂçÃÝ¤Þ¤³¤È¥Ó¥Ã¥¯¥ê
¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎÂçÃÝ¤Þ¤³¤È¤¬Æ±À¤Âå¤äÁ´À¤Âå¤ÎÃË½÷¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ªÁ÷¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ØÂçÃÝ¤Þ¤³¤È¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥é¥¸¥ª¡Ù¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¡¦Ëè½µ·î～¶âÍË13:00～15:30¡Ë¡£¡¡9·î19Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢Ãø½ñ¡Ø½áÆü(¥ë¥ó¥ê¥£ー): ÆüËÜ¤ØÂçÃ¦½Ð¤¹¤ëÃæ¹ñ¿ÍÉÙÍµÁØ¤òÄÉ¤¦¡Ù¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢Ãæ¹ñ¡¦ÅìÆî¥¢¥¸¥¢ÀìÌç¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÁ¤Í§ÍºÂç»á¤ò¾·¤¡¢¶âÍË¥Ñー¥È¥Êー¤ÎÃÅÌª¤È¤È¤â¤ËËÜ¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤Ã¤¿¡£
ÂçÃÝ¡Öº£²ó¤Î¤´ËÜ¤Ï¡¢¡È½á¤¦Æü¡É¡©¡×
Á¤Í§¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£´Á»úÅª¤Ë¤Ï¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×
ÂçÃÝ¡Ö¤½¤ì¤Ç¡È¥ë¥ó¥ê¥£ー¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡©¡×
Á¤Í§¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£½é¤á¤ÆÊ¹¤¤¤¿Êý¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤«¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤È¡¢°ì¸À¤Ç¸À¤¦¤ÈÆüËÜ¤ËÃ¦½Ð¤·¤Æ¤¯¤ëÃæ¹ñ¿Í¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
ÂçÃÝ¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡×
Á¤Í§¡Ö¤³¤Î¡È¥ë¥ó¡É¤ÏÆüËÜ¸ì¤Ç¡È½á¤¦¡É¤È¤¤¤¦´Á»ú¡×
ÃÅÌª¡Ö½áÂô¤Î¡È½á¡É¤À¡×
Á¤Í§¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Ãæ¹ñ¤Ç¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê°ÕÌ£¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬È¯²»¤¬¡È¥ë¥ó¡É¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤¬±Ñ¸ì¤Î¡ÈRun¡É¡¢Æ¨¤²¤ë¤È¤«Áö¤ë¤È¤«¤Î¡È¥é¥ó¡É¤ÈÆ±¤¸¤³¤È¤«¤é¥À¥Ö¥ë¥ßー¥Ë¥ó¥°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Ã¦½Ð¤¹¤ë¤È¤«³¤³°¤Ç¤è¤ê¤è¤¤À¸³è¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë±£¸ì¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¡£2020Ç¯¤Î¾å³¤¥í¥Ã¥¯¥À¥¦¥ó¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÃæ¹ñ¹ñÆâ¤Ç°ìµ¤¤ËÎ®¹Ô¸ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦·Ð°Þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
ÂçÃÝ¡Ö¾å³¤¤Ã¤Æ¥³¥í¥Ê¡©¡×
Á¤Í§¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¢¤Î¾å³¤¥í¥Ã¥¯¥À¥¦¥ó¤Ç¤¹¤Í¡£Á´¤¯¿ÈÆ°¤¤¬¤È¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾õ¶·¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬³§¤µ¤ó¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¡¢¥È¥é¥¦¥Þ¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢º£¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤ËÆ¨¤²½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë½áÆü(¥ë¥ó¥ê¥£ー)¤Î¥ê¥£ー¤Ï¡È¥êー¥Ù¥ó¡É¡¢ÆüËÜ¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
ÂçÃÝ¡Ö¤¢¤¢¡¢¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ê¤ó¤À¡×
ÃÅÌª¡ÖÃæ¹ñ¤Î¥ê¥Ã¥Á¤ÊÊý¡¹¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤¢¤ó¤Ê¥ê¥Ã¥Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
Á¤Í§¡ÖÅÔ»ÔÉô¤Ë½»¤ó¤Ç¤ëÊý¤Ï¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤³10Ç¯¡¢20Ç¯¤Ç»ñ»º²Á³Ê¤¬¾å¾º¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËÆ¯¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â»ñ»º²Á³Ê¤¬¤É¤ó¤É¤ó¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
ÂçÃÝ¡Ö¤¤¤ä¡¢¤Ç¤â¤½¤ì¤Ï°ìÈÌ¤ÎÏÃ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤³ÆüËÜ¤ËÍè¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢·å°ã¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤ÏÃæ¹ñ¤Î·ÐºÑ¤ÎÃæ¤ÇÉÙÍµÁØ¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
Á¤Í§¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤ª¶â»ý¤Á¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«ÁØ¤ËÊ¬¤«¤ì¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤Æ¡¢1²¯±ß¡¢2²¯±ß¤È¤«»ý¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤¬Ãæ´ÖÁØ¤°¤é¤¤¤«¤Ê¤È¡×
ÃÅÌª¡Ö¤½¤ì¤ÇÃæ´ÖÁØ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
Á¤Í§¡Ö¤Ï¤¤¡¢ÆüËÜ¤Î´¶³Ð¤È¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡£¤½¤ì¤è¤ê¾å¤Î¥¢¥Ã¥Ñー¥ß¥É¥ë¤ÏÎã¤¨¤Ð¤³¤ÎÊÕ¤ê¤Î¥¿¥ï¥Þ¥ó¤È¤«¤Ë½»¤ó¤Ç¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¾å¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬Ä¶ÉÙÍµÁØ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤ÏÄãÁØ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤È¤«¤Ë½»¤ó¤Ç¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ãæ¹ñ¤Çµ¯¶È¤·¤ÆÀ®¸ù¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Ç¤¹¤Í¡£¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Þー¤µ¤ó¤È¤«¡¢¤¤¤¤Îã¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ÂçÃÝ¡Ö¤Ç¤â¡¢ËÜ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤±¤É¡¢¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Î°ìÈÖ¾å¤Ë½»¤à¤°¤é¤¤¤Ê¤é¤¤¤¤¤±¤É¡¢¤â¤¦¡Ö°ìÅïÇã¤¤¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤âÊ¹¤¯¤è¤Í¡£¤½¤ì¤¬Åìµþ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¹âÆ¤Î¸¶°ø¤Î°ì¤Ä¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤«ÆüËÜ¤Ç¤ÏÃË½÷¤Ç²Ô¤°¿Í¤¿¤Á¤â¡¢¤â¤¦¼ê¤¬½Ð¤»¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃÊ¹¤¯¤±¤É¡×
ÃÅÌª¡Ö¤¢¤È¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ°ì¸®²È¤â¤Í¡×
Á¤Í§¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£°ì¸®²È¤â¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£º£¡¢ºßÆüÃæ¹ñ¿Í¤Î¿·¡¦»°¼ï¤Î¿À´ï¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤Î°ì¤Ä¤¬º£¡¢°ì¸®²È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë»Ä¤ê¤Î2¤Ä¤Ï±Ê½»¸¢¤È¥¢¥ë¥Õ¥¡ー¥É¡£¹âµé¼Ö¤Î¥¢¥ë¥Õ¥¡ー¥É¤â¿Íµ¤¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×