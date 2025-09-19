Def Tech¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤Ç¸¶ÅÀ²óµ¢¤Î¿·¶Ê¡ÖANOHI feat. JESSE¡×MV¸ø³«
2025Ç¯¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿Def Tech¤¬¡¢·ëÀ®¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿JESSE¡ÊRIZE / The BONEZ¡Ë¤ò·Þ¤¨¡¢¸¶ÅÀ²óµ¢¤È¤â¸À¤¨¤ë¿·¶Ê¡ÖANOHI feat. JESSE¡×¤òÀ©ºî¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
ËÜºî¤ÏËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡É¤¢¤ÎÆü¡É¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢¤½¤Î·Ð¸³¤òÎÏ¤ØÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê1¶Ê¡£¡ÖÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¡¢Áê¼ê¤Î»×¤¤¤Ëµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤Çµß¤¤¹ç¤¨¤ë¡ÊMicro¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÎÄÌ¤ê¡¢¿Í¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡Éµ¤¤Å¤¡É¤È¡Éµß¤¤¡É¤¬¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£À©ºî¤Ï²Æì¤Ç¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò´º¹Ô¤·¡¢JESSE¤Î¥Ç¥â¤ò´ð¤Ë3¿Í¤Î´¶À¤òÍ»¹ç¡£°õ¾ÝÅª¤Ê¥®¥¿¡¼¥ê¥Õ¤¬³Ú¶Ê¤ò¸£°ú¤·¡¢ÎÏ¶¯¤µ¤È¶¿½¥¤ò½É¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ç¤Ï³¤¡¢¶õ¡¢ÂçÃÏ¡¢É÷¡¢¿åÃæ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¼«Á³¤Î¥¨¥ì¥á¥ó¥È¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Def Tech¤Ï¸½ºßÁ´¹ñ¥Û¡¼¥ë¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅÃæ¡£2026Ç¯2·î¤Ë¤Ï10Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉðÆ»´Û¸ø±é¤âÍ½Äê¤µ¤ì¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÀè¹Ô¼õÉÕÃæ¡£
¡ã¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó¡ä
Def Tech
New Album¡Ø4ELEMENTS¡Ù
ÇÛ¿®Ãæ
https://linkco.re/9ZB3Q5EH
=¼ýÏ¿¶Ê=
1. Child in me
2. 2 Good 2 Be True
3. FANTASY
4. KANPAI
5. Weakends
6. Automatic
7. On the Shore
8. Save Me Tonight
9. ANOHI feat. JESSE
10. Ring D Alarm
11. Man Up
12. MAMA -beat by DJ YUTAKA-
13. Ke Aloha Wai
¡ã¥é¥¤¥Ö¾ðÊó¡ä
Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡Ö4ELEMENTS TOUR 2025¡×
8·î23Æü¡ÊÅÚ¡ËÂçºå¡¦Âçºå¾ë²»³ÚÆ²
9·î3Æü¡Ê¿å¡ËÀéÍÕ¡¦»ÔÀî»ÔÊ¸²½²ñ´Û
9·î6Æü¡ÊÅÚ¡ËÀÅ²¬¡¦ÉÍ¾¾»Ô¶ÐÏ«²ñ´ÛU¥Û¡¼¥ë
9·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¿·³ã¡¦¿·³ã¸©⺠²ñ´Û
9·î14Æü¡ÊÆü¡ËµÜ¾ë¡¦ÆüÎ©¥·¥¹¥Æ¥à¥º¥Û¡¼¥ëÀçÂæ
9·î21Æü¡ÊÆü¡ËÊ¡²¬¡¦Ê¡²¬¹ñºÝ²ñµÄ¾ì¥á¥¤¥ó¥Û¡¼¥ë
10·î5Æü¡ÊÆü¡ËÆÊÌÚ¡¦ÆÊÌÚ¸©Áí¹çÊ¸²½¥»¥ó¥¿¡¼ ¥á¥¤¥ó¥Û¡¼¥ë
10·î12Æü¡ÊÆü¡Ë°¦ÃÎ¡¦NiterraÆüËÜÆÃ¼ìÆ«¶È»Ô⺠²ñ´Û ¥Ó¥ì¥Ã¥¸¥Û¡¼¥ë
10·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë²Æì¡¦²Æì¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿¡¼·à¾ìÅï
10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë¹áÀî¡¦·ê¿á³Ø±à¥Û¡¼¥ë
11·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë¹Åç¡¦JMS¥¢¥¹¥Æ¡¼¥ë¥×¥é¥¶ Âç¥Û¡¼¥ë
11·î3Æü¡Ê·î½Ë¡ËµÜºê¡¦¥á¥Ç¥£¥¥Ã¥È¸©⺠Ê¸²½¥»¥ó¥¿¡¼ ±é·à¥Û¡¼¥ë
11·î8Æü¡ÊÅÚ¡Ë⻑Ìî¡¦¥Û¥¯¥ÈÊ¸²½¥Û¡¼¥ë Ãæ¥Û¡¼¥ë
11·î9Æü¡ÊÆü¡Ë·²ÇÏ¡¦Æ£²¬»Ô¤ß¤«¤Ü¤ß¤é¤¤´Û Âç¥Û¡¼¥ë
11·î14Æü¡Ê¶â¡ËÂçºå¡¦Ì§ÌÌ»ÔÎ©Ê¸²½·ÝÇ½·à¾ì
11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë¿ÀÆàÀî ¡¦³ý¥öºê»Ô⺠Ê¸²½²ñ´Û
¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯ÇäÃæ
https://www.deftech20th.jp/4elementstour2025
ÉðÆ»´Û¸ø±é
¡Ö20th Anniv. Grand Final at ÆüËÜÉðÆ»´Û¡×
2026Ç¯2·î8Æü¡ÊÆü¡Ë Åìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û
»þ´Ö¡§³«¾ì17:00 / ³«±é18:00
¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹ÔÍ½Ìó¼õÉÕÃæ
https://www.deftech20th.jp/budokan2026
Def Tech 20¼þÇ¯ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡¡https://www.deftech20th.jp
Def Tech¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡¡https://deftech.jp/
ËÜºî¤ÏËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡É¤¢¤ÎÆü¡É¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢¤½¤Î·Ð¸³¤òÎÏ¤ØÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê1¶Ê¡£¡ÖÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¡¢Áê¼ê¤Î»×¤¤¤Ëµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤Çµß¤¤¹ç¤¨¤ë¡ÊMicro¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÎÄÌ¤ê¡¢¿Í¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡Éµ¤¤Å¤¡É¤È¡Éµß¤¤¡É¤¬¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£À©ºî¤Ï²Æì¤Ç¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò´º¹Ô¤·¡¢JESSE¤Î¥Ç¥â¤ò´ð¤Ë3¿Í¤Î´¶À¤òÍ»¹ç¡£°õ¾ÝÅª¤Ê¥®¥¿¡¼¥ê¥Õ¤¬³Ú¶Ê¤ò¸£°ú¤·¡¢ÎÏ¶¯¤µ¤È¶¿½¥¤ò½É¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Def Tech¤Ï¸½ºßÁ´¹ñ¥Û¡¼¥ë¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅÃæ¡£2026Ç¯2·î¤Ë¤Ï10Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉðÆ»´Û¸ø±é¤âÍ½Äê¤µ¤ì¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÀè¹Ô¼õÉÕÃæ¡£
¡ã¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó¡ä
Def Tech
New Album¡Ø4ELEMENTS¡Ù
ÇÛ¿®Ãæ
https://linkco.re/9ZB3Q5EH
=¼ýÏ¿¶Ê=
1. Child in me
2. 2 Good 2 Be True
3. FANTASY
4. KANPAI
5. Weakends
6. Automatic
7. On the Shore
8. Save Me Tonight
9. ANOHI feat. JESSE
10. Ring D Alarm
11. Man Up
12. MAMA -beat by DJ YUTAKA-
13. Ke Aloha Wai
¡ã¥é¥¤¥Ö¾ðÊó¡ä
Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡Ö4ELEMENTS TOUR 2025¡×
8·î23Æü¡ÊÅÚ¡ËÂçºå¡¦Âçºå¾ë²»³ÚÆ²
9·î3Æü¡Ê¿å¡ËÀéÍÕ¡¦»ÔÀî»ÔÊ¸²½²ñ´Û
9·î6Æü¡ÊÅÚ¡ËÀÅ²¬¡¦ÉÍ¾¾»Ô¶ÐÏ«²ñ´ÛU¥Û¡¼¥ë
9·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¿·³ã¡¦¿·³ã¸©⺠²ñ´Û
9·î14Æü¡ÊÆü¡ËµÜ¾ë¡¦ÆüÎ©¥·¥¹¥Æ¥à¥º¥Û¡¼¥ëÀçÂæ
9·î21Æü¡ÊÆü¡ËÊ¡²¬¡¦Ê¡²¬¹ñºÝ²ñµÄ¾ì¥á¥¤¥ó¥Û¡¼¥ë
10·î5Æü¡ÊÆü¡ËÆÊÌÚ¡¦ÆÊÌÚ¸©Áí¹çÊ¸²½¥»¥ó¥¿¡¼ ¥á¥¤¥ó¥Û¡¼¥ë
10·î12Æü¡ÊÆü¡Ë°¦ÃÎ¡¦NiterraÆüËÜÆÃ¼ìÆ«¶È»Ô⺠²ñ´Û ¥Ó¥ì¥Ã¥¸¥Û¡¼¥ë
10·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë²Æì¡¦²Æì¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿¡¼·à¾ìÅï
10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë¹áÀî¡¦·ê¿á³Ø±à¥Û¡¼¥ë
11·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë¹Åç¡¦JMS¥¢¥¹¥Æ¡¼¥ë¥×¥é¥¶ Âç¥Û¡¼¥ë
11·î3Æü¡Ê·î½Ë¡ËµÜºê¡¦¥á¥Ç¥£¥¥Ã¥È¸©⺠Ê¸²½¥»¥ó¥¿¡¼ ±é·à¥Û¡¼¥ë
11·î8Æü¡ÊÅÚ¡Ë⻑Ìî¡¦¥Û¥¯¥ÈÊ¸²½¥Û¡¼¥ë Ãæ¥Û¡¼¥ë
11·î9Æü¡ÊÆü¡Ë·²ÇÏ¡¦Æ£²¬»Ô¤ß¤«¤Ü¤ß¤é¤¤´Û Âç¥Û¡¼¥ë
11·î14Æü¡Ê¶â¡ËÂçºå¡¦Ì§ÌÌ»ÔÎ©Ê¸²½·ÝÇ½·à¾ì
11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë¿ÀÆàÀî ¡¦³ý¥öºê»Ô⺠Ê¸²½²ñ´Û
¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯ÇäÃæ
https://www.deftech20th.jp/4elementstour2025
ÉðÆ»´Û¸ø±é
¡Ö20th Anniv. Grand Final at ÆüËÜÉðÆ»´Û¡×
2026Ç¯2·î8Æü¡ÊÆü¡Ë Åìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û
»þ´Ö¡§³«¾ì17:00 / ³«±é18:00
¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹ÔÍ½Ìó¼õÉÕÃæ
https://www.deftech20th.jp/budokan2026
Def Tech 20¼þÇ¯ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡¡https://www.deftech20th.jp
Def Tech¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡¡https://deftech.jp/