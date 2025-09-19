¥Î¥é¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥ºÍèÆüÄ¾Á°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¡¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤È¿Ê²½¤¹¤ë¥é¥¤¥ÖÉ½¸½
¥Î¥é¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¡ÊNorah Jones¡Ë¤¬ºÆ¤ÓÆüËÜ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£Blue Note JAZZ FESTIVAL in JAPAN¤Ø¤Î½Ð±é¡Ê9·î27Æü¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢ÆüËÜÉðÆ»´Û¡Ê9·î24Æü¡Ë¤ÈÂçºå¾ë¥Û¡¼¥ë¡Ê9·î25Æü¡Ë¤Ë¤ÆÃ±ÆÈ¸ø±é¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
º£²óÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¡¢Èà½÷¤¬2024Ç¯¤ÎºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØVisions¡Ù¤ò·È¤¨¤Æ¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¡£¥µ¡¼¥·¥ã¡¦¥É¥Ö¥½¥ó¡¢¥µ¥ß¡¦¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô¥ó¥¹¤È¤¤¤¦Æó¿Í¤Î¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È¤ò½¾¤¨¤¿¿·ÊÔÀ®¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç½é¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£º£²ó¤ÎÍèÆü¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ºÇ¿·¥é¥¤¥Ö²»¸»¤òÄÉ²Ã¤·¤¿ÆüËÜ´ë²èÈ×¡ØVisions¡ÊJapanese Edition¡Ë¡Ù¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡£ÂçÃÀ¤Ê¼Â¸³¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¹¥¿¥¸¥ªÏ¿²»¤¬¥é¥¤¥Ö¤Ç¤É¤¦ºÆ¸½¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Î¥é¤Î²»³ÚÀ¤¬Î©ÂÎÅª¤ËÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¡£
¤µ¤é¤ËÄ¾¶á¤Ç¤Ï¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¿·¶Ê¡ÖSummertime Blue¡×¤â¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Î¥é¤¬²Æ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥á¥é¥ó¥³¥ê¥Ã¥¯¤Ê²Â¶Ê¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤°ì¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÉáÃÊ¤Î¼èºà¤Ç¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉñÁÀå¤Ë¸ì¤ë°õ¾Ý¤Î¤Ê¤¤Èà½÷¤À¤¬¡¢º£²ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¸ì¤ê¸ý¤Ë¤Ï°µÅÝÅª¤ÊÇ®ÎÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢ÍèÆü¸ø±é¤Ë¸þ¤±¤¿Í½½¬¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¸ÀÍÕ¤òÆÉ¼Ô¤ËÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¥¸¥ç¥ó¡¦¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Èºî¤ê¾å¤²¤¿¡Ö²Æ¤Î¶Ê¡×
¡½¤Á¤ç¤¦¤ÉÀèÆü¡¢¥ê¥ª¥ó¡¦¥Þ¥¤¥±¥ë¥º¤³¤ÈEl Michels Affair¤Ë¤â¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡Ø24 hr sport¡Ù¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¥Î¥é¡§¤½¤¦¡¢Èà¤Î¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬¤Á¤ç¤¦¤É½Ð¤¿¤Ð¤«¤ê¡£»ä¤â1¶Ê²Î¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¢¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤°ìËç¡£Èà¤ÏºÇ¹â¡£
¡½Æ±´¶¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¥¸¥ç¥ó¡¦¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤È¤Î¿·¶Ê¡ÖSummertime Blue¡×¤òºî¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Î¥é¡§¤¢¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡£º£¡¢Í§¿Í¤Ç¤¢¤ë¥°¥ì¥Ã¥°¡¦¥ï¥Ã¥Æ¥ó¥Ð¡¼¥°¤È¡¢¤È¤¢¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È»Ï¤á¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¤Þ¤À»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡£¤Ç¡¢¥°¥ì¥Ã¥°¤Ï¥¸¥ç¥ó¤È¤â»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡Ö¤¸¤ã¤¢3¿Í¤Ç²ñ¤ª¤¦¤è¡×¤ÈÈà¤¬Äó°Æ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¡£¤Û¤ó¤È¡¢¤¿¤Þ¤¿¤ÞÎ®¤ì¤Ç¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤À¤±¡£¤Ç¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£¥¸¥ç¥ó¤Î¤³¤È¤ÏÀÎ¤«¤éÂç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤«¤³¤ì¤Þ¤Ç²ñ¤¦µ¡²ñ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£
¡½¡ÖSummertime Blue¡×¤Ï¤â¤È¤â¤È¤¢¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤½¤ì¤È¤â¥¸¥ç¥ó¡¦¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ÎÂ¸ºß¤¢¤ê¤¤Ç½ñ¤¤¤¿¶Ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¥Î¥é¡§ºÇ½é¤Ë¥³¥é¥Ü¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¸À¤¤½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¥°¥ì¥Ã¥°¡£¼ÂºÝ¤Ë¡Ö¤¸¤ã¤¢²¿¤«¤ä¤í¤¦¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¥°¥ì¥Ã¥°¤¬¶Ê¤ò½ñ¤»Ï¤á¤¿¡£»ä¤Ï¤½¤Î¶Ê¤ò»Å¾å¤²¤ë¤Î¤ò¼êÅÁ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡£¥¸¥ç¥ó¤â°ì½ï¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤À¤«¤é¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯²¿¤«¤ò¤ä¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤é¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿¶Ê¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£
¡½¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¸¥ç¥ó¡¦¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤¹¤«¡©
¥Î¥é¡§²¿»ö¤Ë¤âÁÇÄ¾¤Ç¡¢¼«Á³ÂÎ¤Ê¿Í¤À¤·¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤âÂº·É¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼Ò²ñÅª¤Ê³èÆ°¤Ë¤â´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢·ÐºÑÅª¤Ë¤âÂçÀ®¸ù¤·¤Æ¤ë¤·¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¥¸¥ç¥ó¡¦¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ÎºîÉÊ¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Î¥é¡§¡ØGet Lifted¡Ù¡Ê2004Ç¯¡Ë¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤ë¡ÖOrdinary People¡×¡£Í¾·×¤Ê¤â¤Î¤¬°ìÀÚ¤Ê¤¤¡¢Èþ¤·¤¤¶Ê¡£Åö»þ¤ÏÂç³Ý¤«¤ê¤Ê¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¶Ê¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢Í¾·×¤½¤¦´¶¤¸¤¿¤ó¤À¤È»×¤¦¡£Èà¤òÃÎ¤ë¤Î¤ËºÇ¹â¤Î°ì¶Ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡½¡ÖSummertime Blue¡×¤Ï¥°¥ì¥Ã¥°¤¬½ñ¤»Ï¤á¡¢¤¢¤Ê¤¿¤È¥¸¥ç¥ó¤¬»Å¾å¤²¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥¸¥§¥·¡¼¡¦¥Õ¥£¥ó¥¯¤È¤¤¤¦Êý¤â»²²Ã¤·¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¥Î¥é¡§¤¨¤¨¡£Èà¤Ï¥°¥ì¥Ã¥°¤ÎÍ§¿Í¤Ç¡¢»ä¤ÏÄ¾ÀÜÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¡£¥°¥ì¥Ã¥°¤¬¡ÖSummertime¡×¤ËÂ³¤¯¸ÀÍÕ¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤º¤Ë¤¤¤¿»þ¡¢°Õ¸«¤òµá¤á¤¿¤é¡ÖSummertime Blue¤Ï¡©¡×¤ÈÈà¤¬¸À¤Ã¤¿¤é¤·¤¯¤Æ¡£
¡½¤½¤Î¡Öblue¡×¤È¤¤¤¦1¥ï¡¼¥É¤Ç¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡©
¥Î¥é¡§¤½¤¦¡£¤½¤ì¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¡£
¡½¥°¥ì¥Ã¥°¤È¤Î»Å»ö¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÃý¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¥Î¥é¡§º£¤Þ¤µ¤Ë¿Ê¹ÔÃæ¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¤Þ¤ÀÏÃ¤»¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤â¤Ê¤¤¤«¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¤â¤·¼Â¸½¤·¤¿¤é¡¢¤¹¤´¤¯¥¯¡¼¥ë¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤À¤±¤Ï¸À¤¨¤ë¡£ÅÓÃæ¤Ç¥À¥á¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥°¥ì¥Ã¥°¤È¤ÏÍ§Ã£¤Ë¤Ê¤ì¤¿¡£Èà¤Ï¤¹¤´¤¯»Å»ö¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¿Í¡£
¡½¡ØVisions¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Î»þ¡¢¤¹¤´¤¯¹â¤¤¥¡¼¤¬Æ¬¤ÎÃæ¤ÇÄ°¤³¤¨¤Æ¤¤¿¤«¤é¡¢¤½¤Î¥¡¼¤Ç²Î¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¡ÖSummertime Blue¡×¤â¤¹¤´¤¯¥¡¼¤¬¹â¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¥Î¥é¡§¤È¤¤¤¦¤«¡¢Äã¤¤¤È¤³¤í¤È¹â¤¤¤È¤³¤í¡¢Á´Éô¤¬¤¤¤Ã¤·¤ç¤¯¤¿¤ËÆþ¤êº®¤¸¤Ã¤Æ¤ë¡ªVevo¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ÍÑ¤Ë¥¸¥ç¥ó¤È¥é¥¤¥Ö¤Ç²Î¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢Æþ¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¡£¥Ñ¡¼¥ÈÊ¬¤±¤ò¤·¤Æ¥é¥¤¥Ö¤Ç²Î¤¦¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤¿Ãæ¤Ç°ìÈÖÆñ¤·¤¤¶Ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¤ª¸ß¤¤¤Ë¥Ñ¡¼¥È¤ò²ó¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Äã¤¯²¼¤¬¤Ã¤¿¤ê¡¢¹â¤¯¾å¤¬¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡Ä¤¢¤Ã¤Á¤³¤Ã¤Á¤Ë¹Ô¤¯¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡ÖSummertime Blue¡×¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È²û¤«¤·¤¤´¶¤¸¤Î¼ê¿¨¤ê¤Î¤¢¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ØVisions¡Ù¤È¤Ï¾¯¤·°ã¤¦¥¿¥¤¥×¤Î²û¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤«Ê¹¤«¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤«¡©
¥Î¥é¡§¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¤²Æ¤Î´¶¤¸¤¬½Ð¤»¤¿¤é¤È»×¤¤¡¢¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¤Ï¾¯¤·¸Å¤Ã¤Ý¤¤´¶¤¸¤Ë¤·¤¿¡£²á¤®µî¤Ã¤¿µ²±¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ä¡Ä¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤ò½Ð¤·¤¿¤¯¤Æ¡£
¡½¤½¤Îµ²±¤È¤Ï¡¢¤É¤ó¤Êµ²±¡©
¥Î¥é¡§¼ÂºÝ¤Ë¤Ï³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤â¤·³ð¤Ã¤¿¤Ê¤éÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¦°¦¤Îµ²±¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¡£¤½¤¦¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤ò½Ð¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡½¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¥Î¥é¡§ÂçÈ¾¤Ï¥°¥ì¥Ã¥°¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¡£¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥Ú¥ë¥È¥ó¤¬¥É¥é¥à¤òÃ¡¤¡¢»ä¤Î¥Ð¥ó¥É¤Î¥Ù¡¼¥·¥¹¥È¤Î¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥é¥¿¥ó¥¸¤¬¥Ù¡¼¥¹¤òÃÆ¤¡¢¥°¥ì¥Ã¥°¤¬¥®¥¿¡¼¡¢»ä¤¬¥Ô¥¢¥Î¤òÃÆ¤¤¤¿¡£¸å¤«¤é¡¢»ä¤¬¥ª¥ë¥¬¥ó¤È¥ô¥¡¥¤¥Ö¤ò²Ã¤¨¡¢¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¤Ï¥ê¥â¡¼¥È¤ÇÏ¿²»¤·¤¿¤â¤Î¡£Á´Éô¥°¥ì¥Ã¥°¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Í¡£
¡½¥°¥ì¥Ã¥°¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¤É¤ó¤Ê¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¥ê¥ª¥ó¡¦¥Þ¥¤¥±¥ë¥º¤ß¤¿¤¤¤Ë¤³¤Â¤ó¤Þ¤ê¤·¤¿¥¢¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤Ê´¶¤¸¡© ¤½¤ì¤È¤â¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¤Ê¥¹¥¿¥¸¥ª¡©
¥Î¥é¡§¤½¤ÎÎ¾Êý¤«¤Ê¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¼«ÂÎ¤Ï¥¢¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤Ç¡¢¥É¥é¥àÍÑ¤Î¾®¤µ¤Ê¥¹¥¿¥¸¥ª¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢µ¡ºàÅª¤Ë¤Ï¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¤Êµ¡ºà¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¡¢Íî¤ÁÃå¤±¤ë´¶¤¸¡£·è¤·¤ÆÂç¤¤¯¤ÆÇÉ¼ê¤Ê¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£
¡½¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ÖWintertime¡×¤ä¡ÖDecember¡×¡¢¿ô¡¹¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥½¥ó¥°¤Ê¤É¡¢¤è¤¯Åß¤Î¶Ê¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤Ê¤¿¤¬²Æ¤Î¶Ê¤ò½ñ¤¯¤Î¤ÏÄÁ¤·¤¤µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¥Î¥é¡§¸À¤ï¤ì¤Æ¤ß¤ì¤Ð¤Û¤ó¤È¤Ë¤½¤¦¡ª¡¡¥°¥ì¥Ã¥°¤¬¥Õ¥Ã¥¯¤ÎÉôÊ¬¤ò½ñ¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¡Ê¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¡Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ösummertime, summertime, summertime¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¤¢¤ÎºÇ½é¤ÎÉôÊ¬¤À¤±¡£¤À¤«¤é¡¢¤¢¤½¤³¤«¤é¶Ê¤ò»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤À¤±¡£
¡½°Õ¼±¤·¤Æ²Æ¤Î¶Ê¤ò½ñ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¡©
¥Î¥é¡§¤½¤¦¡£ÀµÄ¾¡¢»ä¤Ã¤ÆÊÑ¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢²Æ¤¬¤¢¤Þ¤ê¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£ÂçÄñ¤Î¿Í¤Ï²Æ¤¬¹¥¤¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢»ä¤ÏÅß¤¬¹¥¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¿¤Ö¤ó¥Æ¥¥µ¥¹¤Ç°é¤Ã¤¿¤«¤é¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¤¢¤Î½ë¤µ¤Ë¤â¤¦¤¦¤ó¤¶¤ê¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï²Æ¤Ï¶ì¼ê¡ª
¡½¡Ê¾Ð¡Ë¤Ç¤â¤¹¤´¤¯ÎÃ¤·¤²¤Ê¶Ê¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¶Ê¤ò¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Î¥é¡§¤À¤Ã¤¿¤é¤è¤«¤Ã¤¿¡£²Æ¤¬·ù¤¤¤À¤«¤é¡¢²Æ¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥á¥é¥ó¥³¥ê¥Ã¥¯¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£
¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤È¿Ê²½¤¹¤ë¥é¥¤¥ÖÉ½¸½
¡½¤³¤³¤«¤é¤ÏÍèÆü¸ø±é¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ö¤ÎÏÃ¤ò»Ç¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£µîÇ¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡ØVisions¡Ù¤ÎÂ¿¤¯¤Î¶Ê¤Ï¥ê¥ª¥ó¡¦¥Þ¥¤¥±¥ë¥º¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇÆó¿Í¤Ç±éÁÕ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤òÊÔ½¸¤·¤Æºî¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥Ð¥ó¥É¤Çºî¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤ò¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Î¥Ð¥ó¥É¤Î¤¿¤á¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·Ä¾¤¹ºî¶È¤Ï¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¥Î¥é¡§¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ò¤·¤¿¡£´ðËÜÅª¤Ë»ä¤Ï¤¢¤Þ¤ê¥ê¥Ï¤¬¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤¬¤½¤Î¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ç¥¤¥ó¥×¥í¥ô¥¡¥¤¥º¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤À¤·¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¶Ê¤¬¹¥¤¡£¤Ç¤â¡¢º£²ó¤Ï¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤¬¤È¤Ë¤«¤¯Ê£»¨¤ÇÆþ¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¹¬¤¤¡¢¥µ¡¼¥·¥ã¡¦¥É¥Ö¥½¥ó¤È¥µ¥ß¡¦¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô¥ó¥¹¤È¤¤¤¦ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥·¥ó¥¬¡¼¤¬Æó¿Í¤¤¤¿¤ª¤«¤²¤Çµß¤ï¤ì¤¿¤±¤É¡£¥µ¡¼¥·¥ã¤È¤ÏÂçÀÎ¤«¤é¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤Þ¤ë¤Ç»ÐËå¤Î¤è¤¦¤Ê´Ø·¸¤À¤·¡¢¿·¤¿¤Ë²Ã¤¨¤¿Âè3¥Ñ¡¼¥È¤Ï¥µ¥ß¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Æó¿Í¤È¤â¡¢¤½¤ÎÄ©Àï¤Ë°ÕÍßÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤¢¤ó¤Ê¤Ë¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ç¹ç¤ï¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡½2012Ç¯¤Î¡ØLittle Broken Hearts¡Ù¤â¡ØVisions¡Ù¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÈó¥Ð¥ó¥ÉÅª¤ÊºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¡ØLittle Broken Hearts¡Ù¤È¡ØVisions¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¶Ê¤Ç¤Ï¡¢¥é¥¤¥ÖÍÑ¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤¹¤ëºÝ¤Ë°ã¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¥Î¥é¡§¡ØLittle Broken Hearts¡Ù¤Î»þ¤â¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯¥ê¥Ï¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¡£¤Ç¤âº£²ó¤ÎÊý¤¬¤µ¤é¤Ë¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤¬Ê£»¨¤Ç¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÌ¥ì¥Ù¥ë¡£Ã¯¤¬¹â²»¥Ñ¡¼¥È¤ò²Î¤Ã¤Æ¡¢Ã¯¤¬Äã²»¤ò²Î¤¦¤«¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤ò¤É¤¦¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¹¤ë¤«¡£¥Ñ¡¼¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï4¡Á5¿ÍÊ¬¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤«¤é¡¢¤½¤ì¤ò¤É¤¦³ä¤ê¿¶¤ë¤«¡Ä¡Ä¡ØLittle Broken Hearts¡Ù¤â¤«¤Ê¤ê¥ê¥Ï¤ò¤·¤¿¤±¤É¡¢º£²ó¤ÎÈæ¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡½¸¶¶Ê¤Î¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤¬ÆÃ¼ì¤À¤«¤é¡¢Á´°÷²Î¤¨¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Â·¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤â¤¢¤ë¤È¡£
¥Î¥é¡§¤¨¤¨¡¢¤½¤ÎÄÌ¤ê¡£¤½¤³¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÅÀ¡£¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡Ê¡¦¥Ö¥ì¥¤¥É¡§Dr¡Ë¤â¥¸¥ç¥·¥å¡Ê¡¦¥é¥¿¥ó¥¸¡§Ba¡Ë¤â¡¢¿§¡¹¤Ê¤È¤³¤í¤ÇÀ¼¤ò½Å¤Í¤é¤ì¤ë¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤ÏÀÎ¤«¤éÂç¹¥¤¤ÊÍ×ÁÇ¤À¤Ã¤¿¡£²áµî¤Î¥Ð¥ó¥É¤Ç¤âÉ¬¤º²Î¤¨¤ë¿Í¤òÆþ¤ì¤Æ¤¿¤±¤É¡¢½÷À¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ë¤³¤³¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤«¤â¡£½÷À¤À¤±¤ÎÀ¼¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¡¢ÆÃ¼ì¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤À¤È»×¤¦¤«¤é¡£
¡½Æó¿Í¤¬¤É¤ó¤Ê¥·¥ó¥¬¡¼¤«ÀâÌÀ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤«¡© ¤Þ¤º¤Ï¥µ¡¼¥·¥ã¡¦¥É¥Ö¥½¥ó¡£
¥Î¥é¡§¥µ¡¼¥·¥ã¤Ï°ìÈÖÉÕ¤¹ç¤¤¤¬¸Å¤¤¡¢Âç¿ÆÍ§¤Î°ì¿Í¡£½Ð²ñ¤Ã¤¿»þ¡¢¤ª¸ß¤¤20ºÐ¤Ç¡Ä¡Ä¥µ¡¼¥·¥ã¤È¤ÏºÐ¤â°ì½ï¤Ç¡¢¤·¤«¤âÃÂÀ¸Æü¤¬1Æü°ã¤¤¤Ê¤Î¡ª Èà½÷¤È¤Ï¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿Ç¯¤Î²Æ¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¡£²¿Ç¯¤«ÁÂ±ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ºÆ²ñ¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¤º¤Ã¤È¿ÆÍ§¡£°ì½ï¤Ë¥×¥¹¡¦¥ó¡¦¥Ö¡¼¥Ä¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤·¡¢¥®¥¿¡¼¤ò³Ø¤ó¤À¤Î¤âÈà½÷¤È°ì½ï¡£¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤â¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î²»³Ú¤ò¥µ¡¼¥·¥ã¤ÈÆó¿Í¤ÇÃµµá¤·¤Æ¤¤¿¡¢¤½¤ó¤ÊÂ¸ºß¡£
¡½¼¡¤Ï¥µ¥ß¡¦¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô¥ó¥¹¡£Èà½÷¤Ïº£Ç¯3·î¡¢¥³¥Ã¥È¥ó¥¯¥é¥Ö¤ÇÍèÆü¸ø±é¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£
¥Î¥é¡§¤½¤Î¥é¥¤¥Ö¤Î¤³¤È¤ÏËÜ¿Í¤«¤éÊ¹¤¤¤Æ¤ë¡£Èà½÷¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥·¥ó¥¬¡¼¡£»ä¤â¿Æ¤·¤¤¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¦¥¸¥å¥ê¥¢¥ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¡¢¥µ¥ß¤Ï¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¿¡£²ñ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢µ¤¤µ¤¯¤Ê¿ÍÊÁ¤Ç¡¢Èà½÷¤Î¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¥ï¡¼¥¯¤â¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¤³¤Î3¿Í¤Î¥±¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¤¬¤É¤¦¤«¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Ã¤Æ´¶¤¸¡£
¡½À¼¤ò»È¤Ã¤¿¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢ÆÃ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤·¤¿¶Ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥Î¥é¡§¥ê¥Ï¤Ç»î¤¹Ãæ¤Ç¡¢°ìÈÖ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤À¤±¤ÉÆÃÊÌ¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡ÖOn My Way¡×¤À¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤Ë¥é¥¹¥È¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤´¶¤¸¤¬½Ð¤Æ¤ë¤È»×¤¦¡£¤â¤¦1¶Ê¤Ï¡¢¥µ¡¼¥·¥ã¤È¥µ¥ß¤È»ä¤Î3¿Í¤Ç²Î¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¤Î¡ÖVisions¡×¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï3¿Í¤À¤±¤Ç¡¢»ä¤¬¥®¥¿¡¼¤òÃÆ¤¤¤Æ¡¢Æó¿Í¤¬²Î¤ò½Å¤Í¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢ËÜÅö¤ËÆÃÊÌ¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¦¡£
¡½¥Ð¥ó¥ÉÍÑ¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²þ¤á¤Æµ¤ÉÕ¤¤¤¿¡ØVisions¡Ù¤ÎÆÃ¼ì¤µ¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¥Î¥é¡§¤Ê¤ó¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤¬³Ú¶Ê¤òÆÃÊÌ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¤Ê¡£¤â¤Á¤í¤ó¥ê¥ª¥ó¤¬¥É¥é¥à¤òÃ¡¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ±éÁÕ¤¹¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡£Èà¤Î¥¯¡¼¥ë¤Ê¥É¥é¥à¥×¥ì¥¤¤È»ä¤ÎÁêÀ¤ÏÈ´·²¤Ë¤¤¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢»ä¤ÎÄ¹Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡¼¤Ï¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Ö¥ì¥¤¥É¡£»ä¤Ï¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤Ë¼è¤êØá¤«¤ì¤Æ¤ë¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¤âÈà¤òÆþ¤ì¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¿ô¶Ê¤ÇÈà¤ò·Þ¤¨¤¿¤ï¤±¤À¤±¤É¡¢¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤Ë¤ÏÍ£°ìÌµÆó¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¤¹¤ë²¿¤«¤¬¤¢¤ë¡£¤È¤Ë¤«¤¯¡¢¤¢¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ËµÍ¤á¤é¤ì¤¿Á´¤Æ¤Î²»¤¬Âç¹¥¤¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ë¡£
¡½¡ØVisions¡Ù¼ýÏ¿¶Ê¤Î¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤â¤½¤â¶Ê¤ò½ñ¤¤¤¿¤È¤¡¢¥é¥¤¥Ö¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤Ç¤âÁÛÁü¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¥Î¥é¡§¤¤¤¤¤¨¡£»ä¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¿´ÇÛ¤·¤Ê¤¤¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¾ì¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬³Ú¤·¤¤¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¥¿¥¤¥×¤À¤«¤é¡£¡Ö¤É¤¦¤·¤è¤¦¡©¡×¤Ã¤Æ»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¾¯¤··Ð¤Ã¤Æ¤«¤é¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤ó¤À¤È»×¤¦¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤É¤¦ºÆ¸½¤¹¤ë¤«¤¬¤ï¤«¤ì¤Ð¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤·¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â´°Á´¤ËºÆ¸½¤·¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐÌäÂê¤Ê¤¤¡£¤¤¤¤¶Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¼«ÂÎ¤ÇÀ®Î©¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤«¤é¡¢¥¢¥ë¥Ð¥àÄÌ¤ê¤Ë±éÁÕ¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ò³Ø¤ó¤À¤Î¤¬¡ØLittle Broken Hearts¡Ù¤Î¤È¤¡£¤¢¤Î¶Ê¤¿¤Á¤ÏÂç¹¥¤¤À¤±¤É¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÈÁ´Á³°ã¤¦¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç±éÁÕ¤·¤Æ¤â¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯¸Ø¤é¤·¤¤¤·¡¢¤½¤³¤«¤éÂç»ö¤Ê¤³¤È¤ò³Ø¤ó¤À¤È»×¤¦¡£
¡½½÷À3¿Í¤ÎÀ¼¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤³¤ËÃËÀ2À¼¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤ËÈæ¤Ù¡¢°ìµ¤¤Ë¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£
¥Î¥é¡§¤¨¤¨¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¯¥ï¥¤¥¢¡ÊÀ»²ÎÂâ¡Ë¤Í¡£
¡½¤½¤Î5¿Í¤ÎÀ¼¤¬°ìÈÖÈ¯´ø¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¶Ê¤Ï¡©
¥Î¥é¡§¡ÖFinally Awake¡×¤«¤Ê¡£¤¢¤Î¶Ê¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥Ñ¡¼¥È¤¬¹Ô¤Íè¤·¤Æ¡¢Á´°÷¤¬À¼¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¤Î¡£¤â¤È¤â¤È¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¤ò¥À¥Ö¥ë¤Ç½Å¤Í¤¿¤ê¡¢¥ª¥¯¥¿¡¼¥Ö°ã¤¤¤Ç½Å¤Í¤ë¤Î¤¬»ä¤Ï¹¥¤¤Ç¡¢¥µ¡¼¥·¥ã¤Ë¥ª¥¯¥¿¡¼¥Ö¾å¤ò²Î¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¥µ¥ß¤¬¥ª¥¯¥¿¡¼¥Ö²¼¤ò¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤â¥µ¥ß¤Ï¶Ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¸åÈ¾¤«¤é¥µ¡¼¥·¥ã¤È¤¹¤´¤¯¹â²»¤Ç¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤Ï¥¸¥ç¥·¥å¤È¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤¬Äã²»¥Ñ¡¼¥È¤ò½Å¤Í¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡£
¡½¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¥¯¥ï¥¤¥¢¤Î¤¿¤á¤Î¶Ê¤ò½ñ¤¤¤¿¤ê¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥Î¥é¡§¤¤¤¤¤¨¡£¤Ç¤â»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤é¥¯¥ï¥¤¥¢¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¡£
Blue Note JAZZ FESTIVAL½Ð±é¤Ø¤ÎÁÛ¤¤
¡½º£²ó¤ÎÍèÆü¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡ØVisions¡ÊJapanese Edition¡Ë¡Ù¤¬½Ð¤Þ¤¹¡£¡ØVisions¡Ù¼ýÏ¿¤Î2¶Ê¡ÖAll This Time¡×¡ÖI'm Awake¡×¤Î¥é¥¤¥Ö²»¸»¤¬ÄÉ²Ã¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¥Î¥é¡§¤º¤Ã¤È¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¤«¤é¡¢¥é¥¤¥Ö¤«¤é¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤òÁª¤ó¤À¤Èµ²±¤·¤Æ¤ë¡£¡ÖAll This Time¡×¤È¡ÖI'm Awake¡×¤Î2¶Ê¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö¤ÇÆÃ¤Ëµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ë¶Ê¤«¤Ê¡£
¡ÖAll This Time¡×¤Ï¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤¬¤¿¤¯¤µ¤óµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯³Ú¤·¤¤¡£¤½¤ì¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÈÆ±¤¸Ä»¤ÎÀ¼¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¤ò¡¢¥é¥¹¥È¶á¤¯¤Ç¥È¥ê¥¬¡¼¤·¤ÆÎ®¤¹¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬¤¹¤´¤¯¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¡¢Ä°¤¤¤Æ¤ë¤È¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£Ä»¤ÎÀ¼¤¬»ä¤ò¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£ËÜÅö¤Ï¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤ß¤ó¤Ê¤ËÄ»¤ÎÀ¼¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¸ýÅ«¤ò¿á¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡¢Æñ¤·¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤ÆÄü¤á¤¿¤Î¡£»ä¤Î¾ì¹ç¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ë¤¹¤´¤¯¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤òÁ´Éô¤ä¤ëÍ¾Íµ¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¤¢¤Ê¤¿¤Î¥Ð¥ó¥É¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤À¤Ã¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¥é¥¤¥Ö¤Ç¤ÏÈà¤é¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÆÈ¼«¤Î¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤½¤Î¾ì¤ÇÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÁÇÀ²¤é¤·¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¥Î¥é¡§Í×¤Ï¡¢»ä¤Ï¤½¤ì¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ë¿Ô¤¤ë¤È»×¤¦¡£¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤Ï¤¹¤´¤¯¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤À¤±¤ì¤É¡¢²Ã¤¨¤ÆÈ¿±þ¤¬¤¹¤´¤¯±Ô¤¤¡£¥ê¥Ï¤ÇÎý½¬¤·¤¿ÄÌ¤ê¤Ë±éÁÕ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤±¤É¡¢É¬¤º¤½¤³¤Ë¡¢¤½¤Î¾ì¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£º£¤Þ¤Ç°ì½ï¤Ë±éÁÕ¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢Ã¯¤è¤ê¤â¡É¤½¤Î½Ö´Ö¤Ë¤¤¤ë¡É¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤À¤È»×¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¤¡£¤ï¤«¤ë¤Ç¤·¤ç¡©¤·¤«¤â¡¢¤½¤ì¤Ã¤Æ°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Æ³Ú¤À¤·¤Í¡£
¡½Á°²ó¤ÎÍèÆü»þ¤ËÉðÆ»´Û¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò´Ñ¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤Ï¤«¤Ê¤ê¾å¤ÎÀÊ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤¹¤´¤¯±ó¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥é¥¤¥Ö¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¤¢¤Ê¤¿¤ÎÀ¼¤ò¶á¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÏÄ¹¤¤´Ö¡¢ÇÉ¼ê¤Ê±é½Ð¤Ê¤·¤ËÂç¤¤Ê²ñ¾ì¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê²Î¤òÆÏ¤±¤ëÊýË¡¤ò¿È¤ËÃå¤±¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤·¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Î¥é¡§»ä¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤ÎÂçÈ¾¤¬¡¢¡Ö²»³Ú¤òÄ°¤¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È»×¤¦¡£»ä¤ÏÍÙ¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤ì¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤À¤«¤é»ä¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ï¡¢²Î¤ò²Î¤¦¤³¤È¤¬Ãæ¿´¤Ç¡¢¤½¤ì¤òµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡£
¤Ê¤¼ÆÏ¤¯¤Î¤«¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢»ä¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¡Ö²»³Ú¤òÄÌ¤·¤Æ¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¿¤¤¤È´ê¤¦¤³¤È¡×¤À¤±¡£¤¢¤È¡¢¾ÈÌÀ¤Ë¤â½õ¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¤ì¤¤¤Ê¥É¥ì¥¹¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¥»¥Ã¥È¤Ë¤â¤Í¡ª ¤¿¤ÀÅöÁ³¤À¤±¤É¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤ÏÍ¥¤ì¤¿¥µ¥¦¥ó¥É¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡£
2022Ç¯ÍèÆü»þ¤Î¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¡ÊPhoto by Masanori Doi¡Ë
¡½Blue Note JAZZ FESTIVAL in JAPAN¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÈÆ±¤¸½Ð±éÆü¤Ë¥ô¥¡¥ì¥ê¡¼¡¦¥¸¥å¡¼¥ó¤È¥É¥ó¡¦¥¦¥©¥º¤â½Ð±é¤·¤Þ¤¹¡£
¥Î¥é¡§¥¸¥å¡¼¥ó¤â½Ð¤ë¤Ã¤ÆÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢Àè·î½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¤Î¡ª ¥É¥ó¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤â¿ô¥«·îÁ°¤ËÃÎ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¡£Í§Ã£¤¬¤ß¤ó¤Ê½¸¤Þ¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£
¡½¥ô¥¡¥ì¥ê¡¼¡¦¥¸¥å¡¼¥ó¤È¤Ï¡¢Èà½÷¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØThe Order of Time¡Ù¡Ê2017Ç¯¡Ë¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤ê¤Ê¤É¿Æ¸ò¤¬¿¼¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¥Î¥é¡§¥ô¥¡¥ì¥ê¡¼¤ÏÂç¹¥¤¡£¤¹¤´¤¯¥æ¥Ë¡¼¥¯¤À¤·¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤ÈÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¿Í¡£¼«Á³ÂÎ¤Ç¡¢²»³Ú¤ò¿ÈÂÎ¤¹¤Ù¤Æ¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡Ä¤½¤ó¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢´Ñ¤Æ¤Æ¤â¡¢Ä°¤¤¤Æ¤Æ¤â¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¡£
2022Ç¯¡¢¥Î¥é¤È¥ô¥¡¥ì¥ê¡¼¡¦¥¸¥å¡¼¥ó¤¬¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¤Ç¶¦±é
¡½¥É¥ó¡¦¥¦¥©¥º¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤Ï¸À¤ï¤º¤â¤¬¤Ê¤Ç¤¹¤¬¡£
¥Î¥é¡§¥É¥ó¤Ï¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡£º£¤Ç¤Ï¤¤¤¤Í§¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤·¡¢»ä¤Î¥ì¥³¡¼¥É¥ì¡¼¥Ù¥ë¤Î¼ÒÄ¹¤Ç¤â¤¢¤ë¡£»ä¤¬¥¢¥ë¥Ð¥à¤òºî¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢Ã¯¤è¤ê¤âÁÇÅ¨¤Ê¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò¤¯¤ì¤ë¡£¤·¤Ã¤«¤êÄ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤ë¤·¡¢»ä¤Î¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤¿¤À¡Ö¥¯¡¼¥ë¡ª ¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤Ã¤Æ¸ýÀè¤À¤±¤Ç¸À¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£Êª»ö¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼õ¤±»ß¤á¡¢¸«¶Ë¤á¤ëÆ¶»¡ÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤¢¤ì¤À¤±ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¥ã¥ê¥¢¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¥Î¥é¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º
¡ØVisions [JAPAN EDITION]¡Ù
2025Ç¯9·î24Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
SHM-CD¡§¡ï3,300(tax in)
¾ÜºÙ¡§https://norahjones.jp/disco/uccq-9788/
Norah Jones Visions Tour 2025
2025Ç¯9·î24Æü¡Ê¿å¡ËÅìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û
2025Ç¯9·î25Æü¡ÊÌÚ¡ËÂçºå¾ë¥Û¡¼¥ë
ÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸¡§https://udo.jp/concert/NorahJones25
Blue Note JAZZ FESTIVAL in JAPAN
2025Ç¯9·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦28Æü¡ÊÆü¡Ë
OPEN 12:00 / START 13:00¡ÊÎ¾Æü¤È¤â¤Ë¡Ë
¢¨¥Î¥é¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¤Ï9·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë½Ð±é
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://bluenotejazzfestival.jp/
ÍèÆü¸ø±é Í½½¬¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È
https://visionstour.lnk.to/Norah2025
¥Î¥é¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥ºÆüËÜ¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://norahjones.jp/
