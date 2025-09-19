RIP SLYME¡¦SU¡õILMARI¡ÖTHE FIRST TAKE¡×¤Î¶ÛÄ¥´¶¤òÌÀ¤«¤¹ SU¡ÖÀäÂÐ¤ËÏ¿¤êÄ¾¤»¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤È¡È´Ö°ã¤¨¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤¬¡Ä¡×
¥°¥é¥ó¥¸¡¦±ó»³ÂçÊå¡¢Ä¬¼ÓÍýºÚ¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö£Ê£ÁÁ´ÇÀ COUNTDOWN JAPAN¡×¡ÊËè½µÅÚÍË 13:00¡Á13:53¡Ë¡£9·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢RIP SLYME¤ÎILMARI¡Ê¥¤¥ë¥Þ¥ê¡Ë¤µ¤ó¡¢SU¡Ê¥¹¡¼¡Ë¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡ª YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖTHE FIRST TAKE¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿´¶ÁÛ¤ä10·î¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ØRIP SLYME TOUR 2025¡ÖDANCE FLOOR MASSIVE FINAL¡×¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¡ÖTHE FIRST TAKE¡×Î¢ÏÃ
±ó»³¡§YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖTHE FIRST TAKE¡×¤Ç¡¢¡ÖÇ®ÂÓÌë¡×¤È¡ÖOne¡×¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª
SU¡§¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
±ó»³¡§¡ÖTHE FIRST TAKE¡×¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡© ¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤¹¤«¡©
SU¡§¸ý¤¬¥«¥é¥Ã¥«¥é¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ILMARI¡§½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡ÖËÜÅö¤Ë¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡¦¥Æ¥¤¥¯¤Ê¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤Ã¤Æ»×¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ËÜÅö¤Ë¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡¦¥Æ¥¤¥¯¤Ê¤Î¤Ç¡Ä¡ÄºÇ½é¤Î¤¦¤Á¤Ï¡Ö¤³¤ì¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡Á¡©¡×¤Ã¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¥¸¥ã¥Ö¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤½¤¦¤Ê¶õµ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Ä¬¡§¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ILMARI¡§¤À¤«¤é¡¢¤ä¤ëÁ°¤«¤é¡Ö´Ö°ã¤¨¤Æ¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ¤¤¤¯¤ó¤À¤Ê¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ç§¼±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ç¤¹¤±¤É¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ã¤Ý¤¯¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê¶õµ¤¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
SU¡§¡Ê¡ÖÇ®ÂÓÌë¡×¤â¡ÖOne¡×¤â¡Ë²¿Ëü²ó¤â²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢ÀäÂÐ¤ËÏ¿¤êÄ¾¤»¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤È¡È´Ö°ã¤¨¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤è¤®¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
±ó»³¡§¤Ê¤ë¤Û¤É¡ª
ILMARI¡§¤½¤¦¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢¤¢¤Þ¤ê²Î»ì¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤º¤Ë¡ÈÂÎ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤ò²Î¤¦¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤â°Õ¼±¤¹¤ë¤È´Ö°ã¤¨¤Á¤ã¤¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡£
SU¡§ILMARI¤¯¤ó¤Ï¡ÖÇ®ÂÓÌë¡×¤Î²Î»ì¤ò¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤¨¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
ILMARI¡§¤½¤¦¡£¤¤¤Ä¤â¥é¥¤¥Ö¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±°ã¤¦´¶¤¸¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢º£²ó¤Ï¡È²Î»ìÄÌ¤ê¤Ë²Î¤ª¤¦¤«¤Ê¡É¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î´¶¤¸¤¬¤Ä¤¤½Ð¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¡È¥À¥ó¥¹¥Õ¥í¥¢¡É¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿¹±Îã¤Î¥é¥¤¥Ö¤¬³«ºÅ¡ª
±ó»³¡§10·î¤«¤éÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ØRIP SLYME TOUR 2025¡ÖDANCE FLOOR MASSIVE FINAL¡×¡Ù¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤â¤¦¥ê¥Ï¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ILMARI¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£
±ó»³¡§¤É¤ó¤Ê¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
SU¡§¡ÖDANCE FLOOR MASSIVE¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦ËÍ¤¿¤Á¹±Îã¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢²»³Ú¤¬µÙ¤à´Ö¤â¤Ê¤¯¤º¤Ã¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢ÁêÅö·ã¤·¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
ILMARI¡§¥À¥ó¥¹¥Õ¥í¥¢¤Ë¸«Î©¤Æ¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ã¤Ý¤¤¤â¤Î¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢¡Ê¶Ê¤ò¡Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤ß¤¿¤ê¤¹¤ë¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Â¿Ê¬¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£º£¡¢¥ê¥Ï¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÍè¤é¤ì¤ëÊý¤Ï°ì½ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¼¡²ó9·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¥±¥ó¥Ð¥ó¥É¤Î²£»³·õ¡Ê¤è¤³¤ä¤Þ¡¦¤±¤ó¡Ë¤µ¤ó¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§£Ê£ÁÁ´ÇÀ COUNTDOWN JAPAN
ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢¡§TOKYO FM¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¡¢JFNÁ´¹ñ38¶É¥Í¥Ã¥È
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µÅÚÍË 13:00¡Á13:53
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§±ó»³ÂçÊå¡Ê¥°¥é¥ó¥¸¡Ë¡¢Ä¬¼ÓÍýºÚ
¡Êº¸¤«¤é¡ËÄ¬¼ÓÍýºÚ¡¢SU¤µ¤ó¡¢ILMARI¤µ¤ó¡¢±ó»³ÂçÊå
■番組概要
ÈÖÁÈÌ¾¡§£Ê£ÁÁ´ÇÀ COUNTDOWN JAPAN
ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢¡§TOKYO FM¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¡¢JFNÁ´¹ñ38¶É¥Í¥Ã¥È
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µÅÚÍË 13:00¡Á13:53
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§±ó»³ÂçÊå¡Ê¥°¥é¥ó¥¸¡Ë¡¢Ä¬¼ÓÍýºÚ
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/countdownjapan/
