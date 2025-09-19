ÀÄ¿¹¥Æ¥ì¥Ó¼ÒÄ¹¤Î¡ÉË½¸À¡ÉÊóÆ»¡ÄÃÏÊý¶É¤Î¸½¾õ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¥¡¼¶É¤È·Ð±Ä¤Î°ã¤¤¤Ï¡©¡Ú¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ËÂå¤ï¤ê¾¡¼ê¤Ë¡Ö¾ðÊó³«¼¨¡×¡Û
¡¡¼ÒÄ¹¤ÎÁê¼¡¤°Ë½¸À¤È¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤Ç¼Ò°÷¤¬£³³ä¤¯¤é¤¤¼¤á¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢ÀÄ¿¹¥Æ¥ì¥Ó¡£º¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥Ñ¥ï¥Ï¥éÂÎ¼Á¤Î¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤ÏÃÏÊý¶É¤Ë¸Â¤é¤º¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦Á´ÂÎÅª¤Ë¤½¤¦¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃÏÊý¶É¤Ã¤Æ²ñ¼Ò¤Îµ¬ÌÏ¤¬¾®¤µ¤¯¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¾¯¿Í¿ô¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Âç¤¤µÅª¤Ë¤Ï¡ÖÄ®¹©¾ì¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¡×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¤¤¤Ã¤¿¤óÌäÂê¤Î¤¢¤ë¿ÍÊª¤¬¤¤¤Æ¼ÒÆâ¤¬¤³¤¸¤ì¤ë¤È¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¿¼¹ï²½¤·¤¬¤Á¤Ê¤Î¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æº£¡¢ÃÏÊý¶É¤Î·Ð±Ä¤Ï¤É¤³¤â¤«¤Ê¤êÎÉ¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤½¤³¤ÎÂç¤¤µ¤¬¤¢¤ë¡ÖÃÏ°è¤ÎÃæ³Ë¤Î¶É¡×¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢»¥ËÚ¡¢ÀçÂæ¡¢Ì¾¸Å²°¡¢¤½¤·¤Æ½à¥¡¼¶É¤ÎÂçºå¡¢²¬»³·¹áÀî¡¢¹Åç¡¢Ê¡²¬¤¢¤¿¤ê¤Ç¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¿·µ¬¥Ó¥¸¥Í¥¹¤äÈÖÁÈ³«È¯¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤è¤ê¾®¤µ¤Ê¶É¤Ç¤Ï¤«¤Ê¤ê¿¼¹ï¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤âÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢·ë¹½ÌÌÇò¤¤ÃÏ¸µÌ©Ãå¤ÎÄãÍ½»»¤ÎÈÖÁÈ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¤¤¤¤Ì£¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÊüÁ÷¶É¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¡Ö¤â¤¦¸Â³¦¤Ç¤¹¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢ÏÃ¤¹µ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¶òÃÔ¤·¤«½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡Ä¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¢£¥Æ¥ìÄ«·ÏÎó¡ÖÊ¿À®¿·¶É¡×¤È³«¶É¤«¤é¤ÎÎò»Ë¤âÀõ¤¤
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë·ë¹½Îò»Ë¤ÎÀõ¤¤²ñ¼Ò¤âÂ¿¤¯¤Æ¡¢ËÍ¤¬¥Æ¥ìÄ«¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿1992Ç¯¤ËÁíÌ³Éô¤ÇºÇ½é¤Ë¤ä¤Ã¤¿»Å»ö¤Ï¡Ö³«¶É¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤³¤ì¤«¤é³«¶É¤¹¤ëÊüÁ÷¶É¤ÎÌ¾Á°¤Î¾¦É¸ÅÐÏ¿¤ò¤¹¤ë¤³¤È¡×¤Ç¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¥Æ¥ìÄ«·ÏÎó¤Ï¡ÖÊ¿À®¿·¶É¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿·¤·¤¤¶É¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ÀÄ¿¹Ä«ÆüÊüÁ÷¡¢½©ÅÄÄ«ÆüÊüÁ÷¡¢´ä¼êÄ«Æü¥Æ¥ì¥Ó¡¢ËÌÎ¦Ä«ÆüÊüÁ÷¡¢Ä¹ÌîÄ«ÆüÊüÁ÷¡¢»³¸ýÄ«ÆüÊüÁ÷¡¢°¦É²Ä«Æü¥Æ¥ì¥Ó¡¢Ä¹ºêÊ¸²½ÊüÁ÷¡¢·§ËÜÄ«ÆüÊüÁ÷¡¢ÂçÊ¬Ä«ÆüÊüÁ÷¡¢Î°µåÄ«ÆüÊüÁ÷¡Ä¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤¬¤À¤¤¤¿¤¤ËÍ¤È¡ÖÆ±´ü¤«¾¯¤·ÀèÇÚ¸åÇÚ¡×¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤ß¤ó¤Êµ¬ÌÏ¤¬¾®¤µ¤¯¤Æ¡¢Ãæ¤Ë¤ÏÃÏ¸µ¤ÎÆ±¶ÈÂ¾¼Ò¤Ë¡ÖÊüÁ÷Éô¡×¤È¤«¤¢¤ÀÌ¾¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤É¤³¤â¤Ê¤«¤Ê¤«·Ð±ÄÅª¤Ë¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢·ë¹½¤ß¤ó¤Ê¹©É×¤·¤ÆÌÌÇò¤¤ÈÖÁÈ¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤Þ¤¹¤è¡£ÃÏ¸µ¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎÌ©Ãå¼èºà¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¤¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬¶ÉÌ¾¤Î¾¦É¸ÅÐÏ¿¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¾®¤µ¤¤ÃÏÊý¶É¤Î¤³¤È·ë¹½¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£°¦Ãå¤¬¿¼¤¤¡£¥Æ¥ìÄ«·ÏÎó¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¤É¤Î·ÏÎó¤Î¶É¤â·ë¹½±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÃÏÊý¶É¤ÎÌäÂê¤Ã¤Æ¡¢ÃÏÊýÅÔ»Ô¤ÎÌäÂê¤Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ½Å¤Ê¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¤¤«¤Ë¡ÖÆÈ¼«¿§¤ò½Ð¤·¤Æ¿¶¤êÀÚ¤ì¤ë¤«¡×¤È¤«¡Ö¶â¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¥²¥ê¥éÀï¤Ç¼«Í³ÅÙ¤Î¹â¤¤Àï¤¤¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¤È¤«¤¬¾¡ÇÔ¤Î¥«¥®¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤í¤¤¤í¤·¤¬¤é¤ß¤âÂ¿¤¯¤Æ¡¢ÂçÊÑ¤À¤È¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃÏÊý¤¬¸µµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ÈÆüËÜ¤ÏÀäÂÐ¸µµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¤³¤³¤Î¤È¤³¤íÃÏÊý¶É´Ø·¸¼Ô¤«¤é¡Ö¶ÈÀÓ¤¬¾¯¤·¹¥Å¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â¤¿¤Þ¤Ë¼ª¤ËÆþ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡Ö´èÄ¥¤í¤¦¤¼Æ±´ü¤¿¤Á¡ª¡×¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥ï¥Ï¥é¥¸¥¸¥¤¤È¤«¤µ¤Ã¤µ¤ÈÄÉ¤¤½Ð¤·¤Æ¡¢ÃÏÊý¤Ë¤·¤«ºî¤ì¤Ê¤¤ÌÌÇò¤¤ÈÖÁÈ¤òºî¤Ã¤Æ¡¢À¸¤»Ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª¤È¿´¤«¤é´ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡ÊÄÃÌÜÇîÆ»¡¿¥Æ¥ì¥Ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡¢´é¥Ï¥áÎ¹¿Í¡Ë
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
