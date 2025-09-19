¥Õ¥ê¡¼¤ÎÉ÷´Ö½Ó²ð¡õÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¤ÏÂç³èÌö¤â¡Äµì¥¸¥ã¥Ë¡Ö¥É¥é¥ÞÈÉ¡×¼¡À¤Âå¤Ï¡È¼«¾Î¡É»ß¤Þ¤ê¤Î¼ä¤·¤¤¸½¾õ
¡¡¤³¤Î²Æ¡¢±éµ»ÎÏ¤Ç»ëÄ°¼Ô¤òÊ¨¤«¤»¤¿ÇÐÍ¥¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢É÷´Ö½Ó²ð¡Ê42¡á¼Ì¿¿¡Ë¤ÈÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¡Ê40¡Ë¡£µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥É¥é¥ÞÈÉ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿2¿Í¤À¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¶¦¤Ë¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤À¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡ÛÉ÷´Ö½Ó²ð¤¬¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºJr.¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎºÂ¤ò¼Î¤Æ¤ÆÅÔÎ©¹â¹»¼õ¸³¤ËÀìÇ°¤·¤¿°Õ³°¤ÊÍýÍ³
¡¡É÷´Ö¤Ï¡¢²Æ¤Ï3ËÜ¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·¡¢¤¦¤Á1ËÜ¤Ï¼ç±é¤È¤¤¤¦Ä¶Çä¤ì¤Ã»Ò¡£²£ÉÍÎ®À±¡Ê29¡Ë¼ç±é¤ÎNHKÂç²Ï¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¡¢Ê¡¸¶ÍÚ¡Ê27¡Ë¤Î·î9¡ÖÌÀÆü¤Ï¤â¤Ã¤È¡¢¤¤¤¤Æü¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¼ç±éºî¤Ï¡Ö40¤Þ¤Ç¤Ë¤·¤¿¤¤10¤Î¤³¤È¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤Ç¡¢9·î19Æü¿¼Ìë¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¾¾ËÜ»á¤Ï¡ÖÆÃ¤Ë¡Ø40¤Þ¤Ç¤Ë¡Ù¤Î±éµ»¤Ï°µ´¬¡£¤â¤Ï¤ä»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤â¡ÔÉ÷´Ö¥×¥í¡Õ¤Ê¤ó¤Æ¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£Âè11ÏÃ¤Ç¤Ï¥»¥ê¥Õ¤Ê¤·¤Ç¥«¥Ã¥×¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤ë¥·¡¼¥ó¤ÇÈá¤·¤ß¤ò¸«»ö¤ËÉ½¸½¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÎÎÞ¤òÍ¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤«¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Áê¼êÌò¤Î¾±»Ê¹ÀÊ¿¤µ¤ó¤Î±éµ»¤ò°ú¤¾å¤²¤ë¤è¤¦¤Ê¼Çµï¤â¤¹¤ë¡£¤½¤³¤¬¡ÔÉ÷´Ö¥×¥í¡Õ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤æ¤¨¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¡¢É÷´Ö¤Î±éµ»¤ò¥Ù¥¿Ë«¤á¤¹¤ë¡£
¡Ö40¤Þ¤Ç¤Ë¡×¤ÎÌµÎÁÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹TVer¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤êÅÐÏ¿¿ô¤Ï55.2Ëü¡Ê17Æü¸½ºß¡Ë¡£¿¼ÌëÊüÁ÷¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎGPÂÓ¥É¥é¥Þ¤Î¿ô»ú¤òÈ´¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¶Ã¤¤À¡£¥í¥±¸½¾ì¤ò½ä¤ë¡ÉÀ»ÃÏ½äÎé¡É¤ò¤¹¤ëÇ®Îõ¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤â³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÉ÷´Ö¤µ¤ó¤Î±éµ»¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ÆÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¾±»Ê¤µ¤ó¡£¥¹¥¿¡¼¤Î³¬ÃÊ¤ò¤â¤Î¤¹¤´¤¤Àª¤¤¤Ç¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ø40¤Þ¤Ç¤Ë¡Ù¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂç¥Ö¥ì¡¼¥¯¤¹¤ë½Ö´Ö¤ò¤«¤¿¤º¤ò¤Î¤ó¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¥Í¥Ã¥È¤Î½ñ¤¹þ¤ß¤âÆü¤´¤È¤ËÇ®¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤êÅÐÏ¿¿ô¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç¿¤Ó¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¡Ê¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¾¾ËÜ»á¡Ë
¡¡°ìÊý¤ÎÀ¸ÅÄ¤âÂç²Ï¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤Ë½Ð±éÃæ¡£ÁÔÂç¤Ê±¢ËÅ·à¤òÅ¸³«¤µ¤»¤ë°ì¶¶¼£ºÑÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö½êºî¡¢É½¾ð¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤¢Áþ¤¿¤é¤·¤¤¤³¤È¡£À°¤Ã¤¿´éÎ©¤Á¤¬¡¢Ì¯¤ËÇö¾ð¤Ê¿Í´Ö¤Ë¸«¤¨¤ë¡£À¸ÅÄ¤µ¤ó¤Î±éµ»ÎÏ¤Î¤¿¤Þ¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£2021Ç¯ÊüÁ÷¤ÎÂç²Ï¡Ø³ùÁÒÅÂ¤Î13¿Í¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÅ¨Ìò¤Î¸»Ãç¾Ï¤ò±é¤¸¤ÆÂç¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¡£»à¤Ì´ÖºÝ¤ËÁóÇò¤Ê´é¤ÇÈ¯¤·¤¿¡Ø´¨¤¤¤ó¤À¤è¡ª¡Ù¤Î¥»¥ê¥Õ¤ÏÂç²Ï¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¸ì¤êÁð¤Ç¤¹¡£Ã¼Àµ¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤ËÍê¤é¤º¡¢Áá¡¹¤È°Ìò¤â±é¤¸¤ëÊý¸þ¤ËÂÉ¤òÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÂçÀµ²ò¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Êºßµþ¥¡¼¶É¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡Ë
¡¡µì¥¸¥ã¥Ë¤Î¤«¤Ä¤Æ¤Î¡Ö¥É¥é¥ÞÈÉ¡×2¿Í¤Î³èÌö¤Ë¤ÏÌÜ¤ò¸«Ä¥¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¼ÒÌ¾¤òÊÑ¤¨¤¿¡ÖSTARTO ENTERTAINMENT¡×¤Ë¤â¡Ö¥É¥é¥ÞÈÉ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡Ä¡ÄSnow Man¤Î¿¼ß·Ã¤ºÈ¡Ê33¡Ë¡¢¸þ°æ¹¯Æó¡Ê31¡Ë¡¢º´µ×´ÖÂç²ð¡Ê33¡Ë¤Î3¿Í¤À¡£¤â¤Ã¤È¤â¤³¤ì¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤È¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦3¿Í¤Î´êË¾¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¡É¼«¾Î¡É¤È¤â¤Ã¤Ñ¤é¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤«¤éÎ¥¤ì¤¿É÷´Ö¤µ¤ó¤äÀ¸ÅÄ¤µ¤ó¡¢²¬ÅÄ½Ú°ì¤µ¤ó¡¢Ä¹À¥ÃÒÌé¤µ¤ó¤Ê¤É¤Ï¡¢¼ã¤¤º¢¤«¤é¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤Ç¡¢Ì¾¼Â¶¦¤Ë¥É¥é¥ÞÈÉ¤À¤Ã¤¿¡£¤¢¤Î»þÂå¤«¤éÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¼«¾Î¥É¥é¥ÞÈÉ¤ÎÌÌ¡¹¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤½¤Î°õ¾Ý¤¬Çö¤¹¤®¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½Ì¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¡¢º£¸å¤Ë´üÂÔ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ê¥¨¥ó¥¿¥á»ïÊÔ½¸¼Ô¡Ë
¡¡STARTO¼Ò¤Ç¡¢É÷´Ö¤äÀ¸ÅÄ¤Î¤è¤¦¤Ë»ëÄ°¼Ô¤¬Ç§¤á¤ë¼ÂÎÏÇÉ¡Ö¥É¥é¥ÞÈÉ¡×¤ÎÌ¾¤ò·Ñ¤°¤Î¤ÏÃ¯¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¡Ö¥¹¥Æ¥£¥ó¥¬¡¼¥¹ ·Ù»ëÄ£¤ª¤È¤êÁÜºº¸¡¾Ú¼¼¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÆ£°æÎ®À±¡Ê32=WEST.¡Ë¤Ï¡Ö¥ë¥Ã¥¯¥¹¤È¤«Ê·°Ïµ¤¤¬¡¢¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤À¤±ÀÎ¤ÎÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¤µ¤ó¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡×¡ÊÁ°½Ð¤Î¥¨¥ó¥¿¥á»ïÊÔ½¸¼Ô¡Ë¤Ê¤ó¤ÆÀ¼¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¥É¥é¥ÞÈÉ¤È¸À¤¦¤Ë¤Ï¡Ä¡Ä¼ä¤·¤¤¸½¾õ¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
