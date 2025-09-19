¡Úµð¿Í¡Û¥Æ¥£¥Þ¤¬£³°ÂÂÇ£²ÂÇÅÀ¤Çº£·î£´ÅÙÌÜ¤ÎÌÔÂÇ¾Þ¡¡¶¶ËÜ£²·³ÂÇ·â¥³¡¼¥Á¡Ö¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈìÅÍß¤Ë¡×
¢¡¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í£³¡½£´ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ê£±£¹Æü¡¦£Ç¥¿¥¦¥ó¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î¥Õ¥ê¥¢¥ó¡¦¥Æ¥£¥Þ³°Ìî¼ê¤¬£³°ÂÂÇ£²ÂÇÅÀ¤Î³èÌö¡£Àä¹¥Ä´¤Î¥Ð¥Ã¥È¤«¤é¡¢¤³¤ÎÆü¤â²÷²»¤ò¶Á¤«¤»¤¿¡£
¡¡¡Ö£´ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£½é²ó£±»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Ç±¦ÍãÀþ¤ËÀèÀ©£²ÅÀÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤È¡¢£¶²ó£²»à¤Ç¤Ïº¸Á°ÂÇ¡¢£¹²óÀèÆ¬¤Ç¤Ï£²£´Ç¯¥ÑºÇÍ¥½¨Ãæ·Ñ¤®º¸ÏÓ¡¦²ÏÌî¤«¤éÃæÁ°ÂÇ¤Ç£¹·î£´ÅÙÌÜ¤ÎÌÔÂÇ¾Þ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¡Ö´Å¤¤¥Ü¡¼¥ë¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¿Ä¤ÇÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡»î¹Ôºø¸í¤ÎËö¡¢ÂÇ·â¥Õ¥©¡¼¥à¤òÊÑ¹¹¤·¤¿¤³¤È¤¬·ë²Ì¤È¤·¤ÆÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÂ¤Î¤¢¤²¤ë¹â¤µ¤È¥Ð¥Ã¥È¤Î¹½¤¨¤ë°ÌÃÖ¤òºòÇ¯¤Î·Á¤ËÌá¤·¤¿¡×¡££¹·î¤Ï£¹»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ£²£¸ÂÇ¿ô£±£´°ÂÂÇ¤ÇÂÇÎ¨£µ³ä¡¢£±ËÜÎÝÂÇ¡¢£¸ÂÇÅÀ¤ÈÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢£±£³Æü¤ÎÆ±¡¦²£ÉÍÀï°Ê¹ß¡¢£¶ÀïÏ¢Â³¤Ç£´ÈÖ¤ËºÂ¤ë¡£
¡¡¶¶ËÜ£²·³ÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤Ï¡ÖÊý¿Ë¤È¤·¤Æ¤Ï£´ÈÖ¤Ç°é¤Æ¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¡£Ä´»Ò¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ÈÇØÉé¤¤¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¡£¤â¤Á¤í¤óº£¸å£´¡¢£µÈÖ¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤Áª¼ê¡£¹Í¤¨Êý¤ò¤º¤Ã¤ÈÅÁ¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¹Í¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬£±ÈÖÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤·¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤È¤³¤í¡£¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈìÅÍß¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È½õ¤Ã¿Í¤ÎÀ®Ä¹¤ËÌÜ¤òºÙ¤á¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¡£