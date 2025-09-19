»³·Á¿·´´Àþ¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¼ÖÆâÈÎÇä°÷¤¬»³·Á»Ô¤Ç¹Ö±é¡¡¡Ö¥®¥ã¥ë¡×»þÂå¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤âÈäÏª
¤ä¤Þ¤·¤ó¥ì¥Ç¥£ー¥»¥ß¥Êー¤¬³«¤«¤ì¡¢»³·Á¿·´´Àþ¡Ö¤Ä¤Ð¤µ¡×¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¼ÖÆâÈÎÇä°÷¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÌÐÌÚµ×Èþ»Ò¤µ¤ó¤¬¡Ö»³·Á¿·´´Àþ3»þ´Ö¤Î´ñÀ×¤ÎÊª¸ì¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¹Ö±é¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Å·Æ¸»ÔÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÌÐÌÚµ×Èþ»Ò¤µ¤ó¤Ï¹â¹»Â´¶È¸å¤Î1998Ç¯¤«¤é»³·Á¿·´´Àþ¡Ö¤Ä¤Ð¤µ¡×¤Î¼ÖÆâÈÎÇä°÷¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸µ»³·Á¿·´´Àþ ÈÎÇä°÷¡¡ÌÐÌÚµ×Èþ»Ò¤µ¤ó¡Ö³Ú¤·¤¤¿·´´Àþ¤ÎÃæ¤ò¾èµÒ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡×
¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¤ªµÒ¤µ¤ó¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤è¤¦¤«¤È¤«½Ð²ñ¤Ã¤¿¿Í¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤Î»×¤¤¤Çº£¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
»Ò¶¡¤Îº¢¤ÎÌÐÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö°õ¾Ý¤Ë»Ä¤é¤Ê¤¤¤ª¤È¤Ê¤·¤¤»Ò¡×¤Ç¤·¤¿¤¬¹â¹»À¸¤Î¤³¤í¤Ë¤ÏÈ±¤Î¿§¤òÊÑ¤¨¹õ¤¤²½¾Ñ¤ò¤¹¤ë¡Ö¥®¥ã¥ë¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸µ»³·Á¿·´´Àþ ÈÎÇä°÷¡¡ÌÐÌÚµ×Èþ»Ò¤µ¤ó¡Ö¡Ø¥Û¥Ã¥È¥³ー¥Òー¤Ë¡Ù¤ÈÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¬»ä¤Î´é¤ò¡Ø¤¢¤Ã¡Ù¤È¸«¤¿¡£¡Ø¤É¤ó¤Ê´é¤·¤Æ¤ë¤«¸«¤¨¤Æ¤ë¤Î¤«¡Ù¡×¤È¥®¥ã¥ë¤Ê¤Î¤Ç¡ØÈ±¤ÎÌÓ¹õ¤¯Ä¾¤·¤Æ¤³¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤¬¥¹¥×¥ìー¤Ç¹õ¤¯¤Ê¤Î¤Ç¡Ä¤â¤¦¿¿¤Ã¹õ¤Ê»ä¤Î´é¤ò¥Ï¥ó¥«¥Á¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿¿¡¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡Ø¤ªµÒÍÍ¤Ã¤ÆÍ¥¤·¤¤¤ó¤À¡Ù¤È½é¤á¤Æ»×¤Ã¤¿¡×
¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦1¸Ä¤òÇã¤Ã¤¿¾èµÒ¤È¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤âÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸µ»³·Á¿·´´Àþ ÈÎÇä°÷¡¡ÌÐÌÚµ×Èþ»Ò¤µ¤ó¡Ö¤¢¤ì¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¤µ¤Ã¤¤Î¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦°ì¸ÄÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤±¤É1¸Ä¤ÇÂ¤ê¤ë¤«¤È»×¤Ã¤¿¡£¿´¤Î±üÄì¤Ç¡Ø¤â¤¦1¸ÄÇä¤ê¤Ä¤±¤ÆÇä¤ê¾å¤²¾å¤²¤ë¡Ù¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£ËÜÅö¤Ë1¸Ä¤ÇÂ¤ê¤ë¤«¤È»×¤Ã¤¿¡£¡ØÂ¤ê¤Ê¤¯¤Æº¤¤ë¤ÎÃ¯¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤é¤ªµÒ¤Î¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¥Ç¥Ã¥¤Ç³ëÆ£¤Ë¤Ê¤ë18ºÐ¤ÎÅö»þ¤Î»ä¡Ø¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ËºÜ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤²¿¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Ù¡Øº¤¤ë¤ó¤À¤â¤ó¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÊ¹¤«¤ó¤Ê¤Í¡Ù¡×
Q³ëÆ£¤ÎËö¡¢ÌÐÌÚ¤µ¤ó¤Ï¤³¤Î¾èµÒ¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÂ¤ê¤ë¤«Â¤ê¤Ê¤¤¤«Ê¹¤¤ËÍè¤¿¤À¤±¤À¤«¤éÃÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ó¤ÀÌµÍý¤ËÇã¤ï¤Ê¤¤¤Ç¡×¤È¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤ËÀµÄ¾¤Ë¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ê¾èµÒ¤Ï¡Ë¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¤Ê¡×¡Ö¤â¤¦1¸ÄÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡×¡£½é¤á¤Æ¼«Ê¬¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤ÆÈÎÇä¤·¤¿¾¦ÉÊ¡×
¤³¤¦¤·¤¿ÂÎ¸³¤ò´ð¤ËÌÐÌÚ¤µ¤ó¤Ï¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤âÈÎÇä°÷¸Ä¿Í¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¹Ö±é¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï2022Ç¯¤Ë½é¤á¤Æ½Ð»º¤·¤¿Ä¹½÷¤âÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸µ»³·Á¿·´´Àþ ÈÎÇä°÷ÌÐÌÚµ×Èþ»Ò¤µ¤ó¡Öº£¤Þ¤Ç¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬»Ò¤É¤â»º¤ó¤Ç¤«¤é¤Þ¤¿¤µ¤é¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
¼õ¹Ö¼Ô¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤ÆÇä¤êÊý¤ä¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤Ê¤É¤½¤³¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ö¤ª¤Ð¤¢¤µ¤ó¤«¤éÈ±¤ÎÌÓÀ÷¤á¤¿¤ä¤Ä¤òÍî¤È¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡Ê¤ª¤Ð¤¢¤µ¤ó¤Î¡Ëµ¤¸¯¤¤¤Ëµ¤¤Å¤«¤ì¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¼¡²ó¤Î¤ä¤Þ¤·¤ó¥ì¥Ç¥£ー¥»¥ß¥Êー¤Ï10·î23Æü¤Ë³«¤«¤ì¤Þ¤¹¡£