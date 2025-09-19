¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¡¢¥Ý¥ó¥É¤¬ÆðÄ´¡¢±ÑºâÀ¯ÀÖ»ú³ÈÂç¤ËÈ¿±þ¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¡¢¥Ý¥ó¥É¤¬ÆðÄ´¡¢±ÑºâÀ¯ÀÖ»ú³ÈÂç¤ËÈ¿±þ¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
¡¡¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¤Ï¡¢¥Ý¥ó¥É¤¬ÆðÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ»þ´Ö¸á¸å£³»þ¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿£¸·î¤Î±Ñ¸ø¶¦ÉôÌç½ã¼ÚÆþ³Û¡ÊºâÀ¯ÀÖ»ú¤ËÁêÅö¡Ë¤¬£±£¸£°²¯¥Ý¥ó¥É¤ÈÁ°²ó¤Î£²£¸²¯¥Ý¥ó¥É¡Ê£±£±²¯¥Ý¥ó¥É¤«¤é¾åÊý½¤Àµ¡Ë¤ä±ÑÍ½»»ÀÕÇ¤¶É¡Ê£Ï£Â£Ò¡ËÍ½ÁÛ£±£²£¸²¯¥Ý¥ó¥É¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÇØ·Ê¡££±£±·î¤Î½©µ¨Í½»»°ÆÈ¯É½¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¥êー¥Ö¥¹±ÑºâÌ³Áê¤ËºÆ¤Ó»îÎý¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£±Ñ¹ñºÄ¤¬²¼Íî¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¥Ý¥ó¥ÉÁê¾ì¤Ë¤ÏÇä¤ê°µÎÏ¤¬³Ý¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ñ£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¤Ï4.711¡ó¡¢Æ±£³£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¤Ï5.549¡ó¤Ê¤É2½µ´Ö¤Ö¤ê¤Î¹â¿å½à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ý¥ó¥É¤ÏÂÐ¥É¥ë¡¢ÂÐ±ß¡¢ÂÐ¥æー¥í¤Ê¤É³Æ¼çÍ×ÄÌ²ß¤ËÂÐ¤·¤ÆÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
GBP/USD¡¡1.3495¡¡GBP/JPY¡¡199.65¡¡EUR/GBP¡¡0.8712
¡¡¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¤Ï¡¢¥Ý¥ó¥É¤¬ÆðÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ»þ´Ö¸á¸å£³»þ¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿£¸·î¤Î±Ñ¸ø¶¦ÉôÌç½ã¼ÚÆþ³Û¡ÊºâÀ¯ÀÖ»ú¤ËÁêÅö¡Ë¤¬£±£¸£°²¯¥Ý¥ó¥É¤ÈÁ°²ó¤Î£²£¸²¯¥Ý¥ó¥É¡Ê£±£±²¯¥Ý¥ó¥É¤«¤é¾åÊý½¤Àµ¡Ë¤ä±ÑÍ½»»ÀÕÇ¤¶É¡Ê£Ï£Â£Ò¡ËÍ½ÁÛ£±£²£¸²¯¥Ý¥ó¥É¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÇØ·Ê¡££±£±·î¤Î½©µ¨Í½»»°ÆÈ¯É½¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¥êー¥Ö¥¹±ÑºâÌ³Áê¤ËºÆ¤Ó»îÎý¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£±Ñ¹ñºÄ¤¬²¼Íî¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¥Ý¥ó¥ÉÁê¾ì¤Ë¤ÏÇä¤ê°µÎÏ¤¬³Ý¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ñ£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¤Ï4.711¡ó¡¢Æ±£³£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¤Ï5.549¡ó¤Ê¤É2½µ´Ö¤Ö¤ê¤Î¹â¿å½à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ý¥ó¥É¤ÏÂÐ¥É¥ë¡¢ÂÐ±ß¡¢ÂÐ¥æー¥í¤Ê¤É³Æ¼çÍ×ÄÌ²ß¤ËÂÐ¤·¤ÆÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
GBP/USD¡¡1.3495¡¡GBP/JPY¡¡199.65¡¡EUR/GBP¡¡0.8712