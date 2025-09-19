Æîº»ÎÉ¡¢ÈþÃ«´Ö¤¢¤é¤ï¤Ê¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ë¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¥É¥¥É¥¤·¤Á¤ã¤¦¡×¤ÈÈ¿¶ÁÂ³¡¹
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÆîº»ÎÉ¡Ê23¡Ë¤¬18Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£´Ú¹ñ¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¡Ö³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢¹õ¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¡×ÈþÃ«´Ö¤¢¤é¤ï¤Ê¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿Æîº»ÎÉ
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº× ±Ç²è¡ØËü»ö²÷Ä´¡Ò¥ª¡¼¥ë¥°¥ê¡¼¥ó¥º¡Ó¡Ù¤ï¤¯¤ï¤¯¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¶»¸µ¤¬Âç¤¤¯³«¤¤¤¿¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥É¥ì¥¹»Ñ¤ò¸ø³«¡£Á¡ºÙ¤Ê¥ì¡¼¥¹¤ä¶»¸µ¤ÎÂç¤¤Ê¥ê¥Ü¥ó¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¤¿¤¿¤º¤à¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¥¹¥«¡¼¥È¤ò¥Ò¥é¥ê¤È¤µ¤»¤ëÆ°²è¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿Âç¿Í¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÉº¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡¢¡ÖåºÎï¡¢ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¹õ¤Î¥É¥ì¥¹¤ËÈ±·¿¤âÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤Æ¡¢Ê¬¤±¤Æ¤¢¤ë¤Î¤¹¤´¤¯»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Öº»ÎÉ¤Á¤ã¤ó¤Î¥»¥¯¥·¡¼¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ë¥É¥¥É¥¤·¤Á¤ã¤¦¡×¡Ö¤Þ¤¸¤ÇÆî¤µ¤ó¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤À¤è¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢Èþ¤·¤µ¤ÈÂ¸ºß´¶¤Ë¾Î»¿¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö´Ú¹ñ¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤³¤È¤ò´¿·Þ¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤Æ¤Í¡¼¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²¹¤«¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
