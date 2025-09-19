µÈÅÄ¾ÈÈþ¡¢³èÆ°ºÆ³«¤òÈ¯É½¡¡Æþ±¡ÎÅÍÜ¢ª¤¤ç¤¦19ÆüÂà±¡¡¡27ÆüÊüÁ÷¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥é¥¸¥ª¤ò¤â¤Ã¤ÆÉüµ¢
¡¡ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á³èÆ°µÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤¿µÈÅÄ¾ÈÈþ¡Ê74¡Ë¤¬¡¢27ÆüÊüÁ÷¤ÎÊ¸²½ÊüÁ÷¡Ø¤Æ¤ë¤Î¤ê¤Î¥ï¥ë¥Î¥ê¡Ù¡Ø°ËÅì»ÍÏ¯ µÈÅÄ¾ÈÈþ ¿ÆÉã¡¦Ç®°¦¡Ù¤ÎÀ¸½Ð±é¤ò¤â¤Ã¤Æ³èÆ°ºÆ³«¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£½êÂ°¤¹¤ë·ÝÇ½»öÌ³½ê¥Ö¥é¥ó¥Ë¥å¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤¬19Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û9·î¾å½Ü¡ÄSNS¤Ç¸µµ¤¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤¿µÈÅÄ¾ÈÈþ
¡¡Æ±¼Ò¤Ï¡ÖÊÀ¼Ò½êÂ° µÈÅÄ¾ÈÈþ ³èÆ°ºÆ³«¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡ÖÊÀ¼Ò½êÂ° µÈÅÄ¾ÈÈþ¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ9·î7Æü¤è¤êÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤ëÆþ±¡ÎÅÍÜ¤Î¤¿¤á³èÆ°µÙ»ß¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÆü9·î19ÆüÂà±¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¼«ÂðÎÅÍÜ¸å¡¢9·î27ÆüÊüÁ÷¤Î Ê¸²½ÊüÁ÷¡Ø¤Æ¤ë¤Î¤ê¤Î¥ï¥ë¥Î¥ê¡Ù¡Ø°ËÅì»ÍÏ¯ µÈÅÄ¾ÈÈþ ¿ÆÉã¡¦Ç®°¦¡Ù¤ÎÀ¸½Ð±é¤ò¤â¤Ã¤Æ³èÆ°ºÆ³«¤È¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö´Ø·¸³Æ°ÌÊÂ¤Ó¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ÏµÈÅÄ¾ÈÈþ¤Î³èÆ°µÙ»ß´ü´ÖÃæ¤´ÌÂÏÇ¤È¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¤È¶¦¤Ë¡¢º£¸å¤âµÈÅÄ¾ÈÈþ¤Ø¤Î¤´»Ù±ç¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È·ë¤ó¤À¡£
¡¡µÈÅÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï9Æü¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤áÆþ±¡ÎÅÍÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¡¢¡Ö°ìÄê´ü´Ö¡¢³èÆ°¤ò¤ªµÙ¤ß¤µ¤»¤ÆÄº¤¯¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡µÈÅÄ¤Ï¡¢Ê¸²½ÊüÁ÷¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ò·Ð¤Æ¡¢¥Õ¥ê¡¼¤ËÅ¾¿È¡£¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡ØÍ¼¤ä¤±¥Ë¥ã¥ó¥Ë¥ã¥ó¡Ù¡Ø11PM¡Ù¡Ø¤Ô¤Ã¤¿¤· ¥«¥ó¡¦¥«¥ó¡Ù¤Ê¤É¤Î»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤¿¡£¥é¥¸¥ª¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤È¤·¤Æ¤â¡Ø¥»¥¤¡ª¥ä¥ó¥°¡Ù¡ØµÈÅÄ¾ÈÈþ¤ÎÌë¤Ï¤³¤ì¤«¤é ¤Æ¤ë¤Æ¤ë¥ï¥¤¥É¡Ù¡ØµÈÅÄ¾ÈÈþ¤Î¤ä¤ëµ¤MANMAN¡ª¡Ù¡ØµÈÅÄ¾ÈÈþ Èô¤Ù¡ª¥µ¥ë¥Ð¥É¡¼¥ë¡Ù¤Ê¤É¿Íµ¤ÈÖÁÈÂ¿¿ô¡£¸½ºß¤Ï¡¢Ê¸²½ÊüÁ÷¡Ø¤Æ¤ë¤Î¤ê¤Î¥ï¥ë¥Î¥ê¡Ù¡Ø°ËÅì»ÍÏ¯¡¦µÈÅÄ¾ÈÈþ ¿ÆÉãÇ®°¦¡Ê¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ë¡Ù¡¢bayfm¡ØTERUMI de SUNDAY¡ª¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
