µÈÅÄ¼ëÎ¤¡Ö°ìÆü·Ù»¡½ðÄ¹¤òÌ³¤á¤Þ¤·¤¿¡×À©Éþ»Ñ¤Ë¡Ö¥¢¥«¥ê¥ó·Ù»¡²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤ÎÀ¼
¡¡¸µNMB48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎµÈÅÄ¼ëÎ¤¡Ê29¡Ë¤¬19Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÃÏ¸µ¤ÎÂçºå¤Ç°ìÆü·Ù»¡½ðÄ¹¤òÌ³¤á¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡µÈÅÄ¤Ï¡ÖËÜÆü¤Ï»ä¤ÎÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿ÃÏ¸µÂçºåºæ»Ô¤Î°ìÆü·Ù»¡½ðÄ¹¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡ÖËÜÊª¤ÎÀ©Éþ¤âÃå¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤½ðÄ¹¼¼¤Ë¤â¤ª¼ÙËâ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¥Ñ¥È¥«¡¼¤äÇò¥Ð¥¤(¥¨¥ó¥¸¥óÆþ¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó)¤Ë¤â¾è¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢µ®½Å¤ÊÂÎ¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£·Ù»¡¤ÎÀ©Éþ»Ñ¤Ç¥Ñ¥È¥«¡¼¤ä¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤ë¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÂç¹¥¤¤ÊÃÏ¸µºæ¤Ç¡¢ÂçÀÚ¤ÊÌò³ä¤òÇ¤¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤·¡Ö³§¤µ¤ó¸òÄÌ¥ë¡¼¥ë¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼é¤Ã¤Æ°ÂÁ´¤Ç²÷Å¬¤Ê³¹¤Å¤¯¤ê¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¥¢¥«¥ê¥ó·Ù»¡¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤¢¤«¤ê¤ó¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¡×¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£