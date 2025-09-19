¡Ú¤Ó¤ï¤³¥Ü¡¼¥È¡¡G1¤Ó¤ï¤³Âç¾Þ¡Û»³ÅÄ¹¯Æó¡¡¼«Ëý¤Î¥ì¡¼¥¹Â¤Ç¸ºÅÀÈÔ²ó¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È²Ã»»¤¢¤ë¤Î¤ß
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤Ó¤ï¤³¤Î³«Àß73¼þÇ¯µÇ°¡ÖG1¤Ó¤ï¤³Âç¾Þ¡×¤Ï19Æü¡¢3ÆüÌÜ¤¬½¤Î»¤·¤¿¡£
¡¡7·î8¡Á13Æü¤ÎG2Á´¹ñ¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¹Ã»Ò±à¤ÇÊöÎµÂÀ¡ÊÍ¥¾¡Àï5Ãå¡Ë¤¬¹¥µ¤ÇÛ¤À¤Ã¤¿¼ÂÀÓ¥¨¥ó¥¸¥ó¡Ö28¡×¤È¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë»³ÅÄ¹¯Æó¡Ê37¡áº´²ì¡Ë¡£½éÆü¸åÈ¾7R¤ËÉÔÎÉ¹ÒË¡¤Ë¤è¤ê¸ºÅÀ10¤òµÊ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢3ÆüÌÜ1R¤Ç3¾¡ÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ÆÀÅÀÎ¨¤ò6.50¤Þ¤Ç²¡¤·¾å¤²µÈÀî¸µ¹À¡¢ÃÝÅÄÏÂºÈ¡¢ÅòÀî¹À»Ê¤ÈÊÂ¤Ö9°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ë¡£
¡¡¡Ö¿¤Ó¤Ï¾å¤¬¤¤¤ë¤·¡¢É¾È½¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É½Ð¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¿å½à¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¿¡¼¥ó¤Ï¤·¤ä¤¹¤¤¤·¡¢²¡¤·´¶¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Ä¤âÄ´À°¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢»Å¾å¤¬¤Ã¤¿´¶¤¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÈùÄ´À°¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥ì¡¼¥¹Â¤ÎÎÉ¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä¡£
¡¡2¹æÄú¤Î6R¤È6¹æÄú¤Î11R¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë4ÆüÌÜ¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²Ã»»¤¹¤ë¡£