¡¡²¼ÀÁ¤±¶È¼Ô374¼Ò¤Ø¤Î»ÙÊ§Âå¶â¤òÉÔÅö¤Ë¸º³Û¤·¤¿¤Î¤Ï²¼ÀÁË¡°ãÈ¿¤ËÅö¤¿¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¸øÀµ¼è°ú°Ñ°÷²ñ¤Ï19Æü¡¢¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö·Ï¤ÎÉôÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¡Ö¥¸¥§¥¤¥Æ¥¯¥È¡×¡Ê°¦ÃÎ¸©´¢Ã«»Ô¡Ë¤ËºÆÈ¯ËÉ»ß¤ò´«¹ð¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤Ï¡¢¸º³ÛÊ¬¤ò²¼ÀÁ¤±¶È¼Ô¤Ë»ÙÊ§¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸ø¼è°Ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¸¥§¥¤¥Æ¥¯¥È¤Ï2022Ç¯12·î¡Á24Ç¯11·î¡¢²¼ÀÁ¤±Âå¶â¤ò¶âÍ»µ¡´Ø¤Ë¿¶¤ê¹þ¤àºÝ¡¢ËÜÍè»ÙÊ§¤¦¤Ù¤¼ê¿ôÎÁ¤òÄ¶¤¨¤Æº¹¤·°ú¤¡¢Ìó177Ëü±ß¤ò¸º³Û¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¸ø¼è°Ñ¤ËÂÐ¤·¡Ö²ñ·×¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÉÔÈ÷¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¸¥§¥¤¥Æ¥¯¥È¤Ï¡Ö´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¡¢¿¼¤¯¤ª¤ï¤Ó¿½¤·¾å¤²¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£