¡¡19Æü¤ÎÅìµþ³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Î±ßÁê¾ì¤Ï¡¢1¥É¥ë¡á147±ßÂæ¸åÈ¾¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¸á¸å5»þ¸½ºß¤ÏÁ°ÆüÈæ81Á¬±ß°Â¥É¥ë¹â¤Î1¥É¥ë¡á147±ß92¡Á95Á¬¡£¥æ¡¼¥í¤Ï06Á¬±ß°Â¥æ¡¼¥í¹â¤Î1¥æ¡¼¥í¡á174±ß11¡Á15Á¬¡£
¡¡ÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡ÊFRB¡Ë¤Î¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤¬º£¸å¤ÎÍø²¼¤²¤Ë¤Ï¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüÊÆ¶âÍøº¹¤Î³ÈÂç¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¡¢±ßÇä¤ê¥É¥ëÇã¤¤¤¬Àè¹Ô¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢Æü¶ä¤¬¶âÍ»À¯ºö·èÄê²ñ¹ç¤Ç¾å¾ìÅê»ñ¿®Â÷¡ÊETF¡Ë¤ÎÇäµÑ¤òÈ¯É½¤·¡¢³ô²Á¤¬²¼Íî¤·¤¿¤³¤È¤ÇÈæ³ÓÅª°ÂÁ´¤Ê»ñ»º¤È¤µ¤ì¤ë±ß¤ËÇã¤¤¤¬½Ð¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡ÖÇä¤êÇã¤¤¤¬¸òºø¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê³°°Ù¥Ö¥í¡¼¥«¡¼¡Ë¤È¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£