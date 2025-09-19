¥³¥á5¥¥í3¥«·î¤Ö¤ê4Àé±ßÂæ¡¡Çö¤ì¤ëÈ÷ÃßÊÆ¸ú²Ì¡¢¿·ÊÆ¤¬¹âÃÍ
¡¡ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Ï19Æü¡¢Á´¹ñ¤Î¾®ÇäÅ¹Ìó6ÀéÅ¹¤Ç8¡Á14Æü¤ËÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¥³¥á5¥¥í¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤¬Á°½µ¤ËÈæ¤Ù¤Æ143±ß¹â¤¤4043±ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£4Àé±ßÂæ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï6·î2¡Á8Æü¤Î½µ°ÊÍè¡¢Ìó3¥«·î¤Ö¤ê¡£³ä°Â¤ÊÀ¯ÉÜÈ÷ÃßÊÆ¤Î¼è¤ê°·¤¤¤¬¸º¤ë°ìÊý¤Ç¡¢½Ð²Ù¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¿·ÊÆ¤¬¹âÃÍ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Í×°ø¤À¡£
¡¡ÇÀ¿å¾Ê¤Ï19Æü¡¢º£Ç¯7·î¤«¤éÍèÇ¯6·î¤Þ¤Ç¤Î¼ç¿©ÍÑÊÆ¤Î¼ûµë¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¡¢À¸»ºÎÌ¤¬¼ûÍ×ÎÌ¤òºÇÂç48Ëü¥È¥ó¾å²ó¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥³¥áÉÔÂ¤Ø¤Î·üÇ°¤òÊ§¿¡¤·¡¢¿·ÊÆ¤ò½ä¤ë»ö¶È¼Ô´Ö¤Î¶¥Áè¤ä²Á³Ê¹âÆ¤òÍÞÀ©¤·¤¿¤¤¹Í¤¨¤À¤¬¡¢¸ú²Ì¤ÏÌ¤ÃÎ¿ô¤À¡£
¡¡ÀÐÇËÀ¯¸¢¤Ï¥³¥á²Á³Ê¤ò¡Ö3Àé±ßÂæ¡×¤Ë°ú¤²¼¤²¤ë¤È¤ÎÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¡¢È÷ÃßÊÆ¤ÎÊü½Ð¤ò³«»Ï¤·¤¿¤¬¡¢¥³¥·¥Ò¥«¥ê¤Ê¤É¤ÎÌÃÊÁÊÆ¤Î²Á³Ê°ú¤²¼¤²¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡6ÀéÅ¹¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃÏ°èÊÌ¤Ç¤ÏÁ´9ÃÏ°è¤Î¤¦¤Á5ÃÏ°è¤¬4Àé±ß¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£ºÇ¤â¹â¤¤¤Î¤ÏËÌÎ¦¤Ç4454±ß¤À¤Ã¤¿¡£Ãæ¹ñ¡¦»Í¹ñ¤¬4361±ß¡¢¶áµ¦¤¬4279±ß¡¢Åì³¤¤¬4202±ß¡¢´ØÅì¡¦¼óÅÔ·÷¤¬4044±ß¤À¤Ã¤¿¡£»Ä¤ë4ÃÏ°è¤Ï3Àé±ßÂæ¸åÈ¾¡£