°åÎÅ»ö¸ÎÄ´ººÀ©ÅÙ10Ç¯¡¢²þÁ±¤ò¡¡¸üÏ«¾Ê¤Ë°äÂ²¤éÍ×Ë¾½ñÄó½Ð
¡¡´µ¼Ô¤ÎÍ½´ü¤»¤Ì»àË´¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤ë°åÎÅ»ö¸ÎÄ´ººÀ©ÅÙ¤¬10·î¤ÇÁÏÀß¤«¤é10Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤òÁ°¤Ë¡¢°äÂ²¤é¤Ç¤Ä¤¯¤ë¡Ö°åÎÅ¾ðÊó¤Î¸ø³«¡¦³«¼¨¤òµá¤á¤ë»ÔÌ±¤Î²ñ¡×¤Ï19Æü¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤òË¬¤ì¡¢À©ÅÙ¤Î²þÁ±¤òµá¤á¤¿Í×Ë¾½ñ¤òÄó½Ð¤·¤¿¡£
¡¡À©ÅÙ¤Ï2015Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£Á´¤Æ¤ÎÉÂ±¡¡¢¿ÇÎÅ½ê¡¢½õ»º½ê¤¬Í½´ü¤»¤Ì»àË´»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤¿¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Âè»°¼Ôµ¡´Ø¤Î°åÎÅ»ö¸ÎÄ´ºº¡¦»Ù±ç¥»¥ó¥¿¡¼¤Ø¤ÎÊó¹ð¤ä±¡ÆâÄ´ºº¤Ê¤É¤ò¤¹¤ë¤è¤¦µÁÌ³ÉÕ¤±¤ë¡£°äÂ²¤Ê¤É¤ÎÍ×Ë¾¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¤¬Ä´ºº¤â¤Ç¤¤ë¡£
¡¡Í×Ë¾½ñ¤Ç¤Ï¡Ö°äÂ²¤¬»ö¸Î¤È¤·¤ÆÊó¹ð¤¹¤ë¤è¤¦°åÎÅµ¡´Ø¤Ëµá¤á¤Æ¤â¡¢±þ¤¸¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¡¢»ÊË¡¤ËÁÊ¤¨¤ë°Ê³°¤ËºÆÈ¯ËÉ»ß¤ä°åÎÅ°ÂÁ´¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ëÊýË¡¤¬¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£