¡Ú¶äºÂ¥³¡¼¥¸¡¼¥³¡¼¥Ê¡¼¡Û½½¸ÞÌë¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤«¤ï¤¤¤¤¤¦¤µ¤®¤Î¤ª·î¸«¥·¥Õ¥©¥ó¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Æ¤ë¤è¡Á¡ª
¶äºÂ¥³¡¼¥¸¡¼¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡¢2025Ç¯9·î19Æü¤«¤é10·î6Æü¤Þ¤Ç¡¢Á´¹ñ¤ÎÀ¸¥±¡¼¥¼è°·Å¹¤Ç¡Ö¤Þ¤ó¤Þ¤ë·î¤¦¤µ¤®¡×¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î²ÈÂ²¤Ç¤¿¤Î¤·¤á¤ë¥±¡¼¥
¤¦¤µ¤®¤¬¤ª·î¸«¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥·¥Õ¥©¥ó¥±¡¼¥¡£¤Õ¤ó¤ï¤ê´Ý¤¤¥·¥Õ¥©¥ó¥±¡¼¥¤Î¾å¤Ë¥Á¥ç¥³¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¹Ê¤ê¡¢Ëþ·î¤Î¤è¤¦¤Ê²«¿§¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤È¡¢ÎýÆýÉ÷Ì£¥¯¥ê¡¼¥à¤Çºî¤Ã¤¿¤«¤ï¤¤¤¤¤¦¤µ¤®¤¬¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥Õ¥©¥ó¤È¥¯¥ê¡¼¥à¤¬ÀäÌ¯¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤µ¤Î¥±¡¼¥¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£²ÈÂ²¤ÎÃÄ¤é¤ó¤äµ¨Àá¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¤Þ¤ó¤Þ¤ë¤ª·î¤µ¤Þ¤Î¥Á¥ç¥³¤È¡¢ÎýÆýÉ÷Ì£¥¯¥ê¡¼¥à¤Î¤¦¤µ¤®¤Ç¡Ö¤ª·î¸«¡×¤ò¤«¤ï¤¤¤¯±é½Ð¡£¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¥·¥Õ¥©¥ó¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Ç¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤µ¤Î¥«¥¹¥¿¡¼¥É¡¢¾åÌÌ¤Ë¤Ï¥Á¥ç¥³¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¹Ê¤Ã¤¿¥·¥Õ¥©¥ó¥±¡¼¥¤Ç¤¹¡£
²Á³Ê¤Ï604±ß¡£
ËÌ³¤Æ»¡¦¶å½£ÃÏÊýµÚ¤Ó¡¢Ê¡°æ¸©¡¦µþÅÔÉÜ¡¦¼¢²ì¸©¡¦Ä»¼è¸©¡¦Åçº¬¸©¡¦»³¸ý¸©¡¦°¦É²¸©¡¦¹âÃÎ¸©¤ËÀ¸¥±¡¼¥¼è°·Å¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ¯ÇäÆü¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤ä¡¢¼è¤ê°·¤¤¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤«¤é³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ¤Ç¤¹¡£
Åìµþ¥Ð¡¼¥²¥ó¥Þ¥Ë¥¢ÊÔ½¸Éô