¥¥à¡¦¥¸¥¦¥©¥ó¡¢¥Á¥ã¥ó¡¦¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¡¢ÌÜ¹õÏ¡¤é¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤¬¡Ö¥Ö¥ë¥¬¥ê¡×Å¸Í÷²ñ¥Õ¥©¥È¥³¡¼¥ë¤Ë½¸·ë¡Ä¡Ö350ÅÀ¤â¤Î¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤«¤é¥Ö¥ë¥¬¥ê¤ÎÍ¥²í¤ÊÀº¿À¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
¥í¡¼¥Þ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Ï¥¤¥¸¥å¥¨¥é¡¼¤Ç¤¢¤ë¥Ö¥ë¥¬¥ê¡£¤½¤ÎÈæÎà¤Ê¤¿§ºÌÈþ¤ò»¾¤¨¤ëÅ¸Í÷²ñ¡Ö¥Ö¥ë¥¬¥ê ¥«¥ì¥¤¥É¥¹¡¡¿§ºÌ¡¦Ê¸²½¡¦µ»¹ª¡×¤¬¡¢2025Ç¯9·î17Æü¡Á12·î15Æü(·î)¤Ë¤«¤±¤Æ¹ñÎ©¿·Èþ½Ñ´Û(ÅìµþÅÔ¹Á¶èÏ»ËÜÌÚ)¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥Á¥ã¥ó¡¦¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¤µ¤ó(IVE)¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢13Ì¾¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡õ¥»¥ì¥Ö¥ê¥Æ¥£¤¬ÅÐÃÅ
9·î16Æü¤Ë¤Ï¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Ç¥¤ ¥Õ¥©¥È¥³¡¼¥ë¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢¥Ö¥ë¥¬¥ê ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¥à¡¦¥¸¥¦¥©¥ó¤µ¤ó¡¢¥Á¥ã¥ó¡¦¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¤µ¤ó(IVE)¡¢¿¹À±¤µ¤ó¡¢»³²¼ÃÒµ×¤µ¤ó¤Ë²Ã¤¨¡¢¾®Àã¤µ¤ó¡¢ÂçÀ¯°¼¤µ¤ó¡¢ÃæÅç·ò¿Í¤µ¤ó¡¢EXILE AKIRA¤µ¤ó¡¢¤Î¤ó¤µ¤ó¡¢°æÀîÍÚ¤µ¤ó¡¢¶ÍÃ«ÈþÎè¤µ¤ó¡¢MIYAVI¤µ¤ó¡¢ÌÜ¹õÏ¡¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤¿¹ë²Ú¥»¥ì¥Ö¥ê¥Æ¥£¤¬»²²Ã¡£¥Ö¥ë¥¬¥ê¤Î¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐÃÅ¤·¡¢Ãå¤³¤Ê¤·¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤äÅ¸Í÷²ñ¤Î´¶ÁÛ¤òÏÃ¤·¤¿¡£
¢£¥Ö¥ë¥¬¥ê¤Î¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¥»¥ì¥Ö¥ê¥Æ¥£¤¿¤Á
ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ö¥ë¥¬¥ê¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤È¤·¤Æ¤Ï10Ç¯¤Ö¤ê¡¢²áµîºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ëËÜÅ¸¤Ï¡¢¥Ö¥ë¥¬¥ê¡¦¥Ø¥ê¥Æ¡¼¥¸¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤È¸Ä¿Í¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¤«¤é¡¢Ë¤«¤Ê¿§ºÌ¤ò¸Ø¤ëÌó350ÅÀ¤Î¥Ï¥¤¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤Î·æºî¤òÁª½Ð¡£¤½¤ì¤é¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Ö¥ë¥¬¥ê¡¦¥Ò¥¹¥È¥ê¥«¥ë¡¦¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤Îµ®½Å¤Ê»ñÎÁ¡¢ÂÎ´¶·¿¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤âÅ¸¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁÏÂ¤À¤È¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ëÂÎ¸³¤¬¼¡¡¹¤È¸½¤ì¤ë¡¢¤µ¤Ê¤¬¤éËü²Ú¶À¤Î¤è¤¦¤ÊÅ¸Í÷²ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Ç¥¤ ¥Õ¥©¥È¥³¡¼¥ë¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¥Ö¥ë¥¬¥ê ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤ª¤è¤Ó¡¢ÆÃ¤Ë°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿ÌÜ¹õÏ¡¤µ¤ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÈ´¿è¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
¢£¡Ú¥¥à¡¦¥¸¥¦¥©¥ó¡Û
¡½¡½º£Æü¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥¥à¡¦¥¸¥¦¥©¥ó¡ÛÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤¬ºÝÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë¡¢¥É¥ì¥¹¤Ï¹õ¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¿§ºÌË¤«¤ÊºÙ¤«¤¤Áõ¾þ¤òÁ´¿È¤Ë¤Á¤ê¤Ð¤á¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤é¤¬°ú¤Î©¤ÄÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡Ä¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Å¸Í÷²ñ¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤é¤ì¤¿´¶ÁÛ¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥¥à¡¦¥¸¥¦¥©¥ó¡Û¤Þ¤º¤Ï¤¸¤á¤Ë¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤ÇËÜÅ¸Í÷²ñ¤Ë¤´¾·ÂÔ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤ò¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤Ï¤É¤ì¤â¿§ºÌ¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡¢Ä´ÏÂ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢ÊÑ²½¤ÎÎò»Ë¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÂÎ¸³¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¥Ö¥ë¥¬¥ê¤ÏÀ¤³¦Í¿ô¤Î¥Ï¥¤¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ú¥Á¥ã¥ó¡¦¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó(IVE)¡Û
¡½¡½º£Æü¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥Á¥ã¥ó¡¦¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¡Û¥Ö¥ë¥¬¥ê¤ÎÍ¥²í¤Ê°õ¾Ý¡¢µ±¤¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ë¤Ê¤é¡¢¥í¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤Î¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡Ä¤È»×¤¤¡¢¤³¤Á¤é¤òÃå¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¨¥á¥é¥ë¥É¤Î¿§¤¬°ú¤Î©¤Ä¤è¤¦¤Ë¡¢¿§¤ÏÇò¤Ë¤·¤¿¤Î¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡½¡½Å¸Í÷²ñ¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤é¤ì¤¿´¶ÁÛ¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥Á¥ã¥ó¡¦¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¡ÛÅìµþ¤Ç¥Ö¥ë¥¬¥ê¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤ªÏÃ¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤«¤é¤º¤Ã¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¼ÂºÝ¤Ë¡¢Å¸¼¨¤µ¤ì¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤òÇÒ¸«¤·¤Æ¡¢¥Ö¥ë¥¬¥ê¤ÎÍ¥²í¤ÊÀº¿À¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÆü¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¥Õ¥©¥È¥³¡¼¥ë¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï¸÷±É¤Ç¤¹¤·¡¢»ä¼«¿È¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤º¤Ã¤È¥Ö¥ë¥¬¥ê¤Î¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ú¿¹À±¡Û
¡½¡½º£Æü¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¿¹À±¡ÛËÜÅ¸Í÷²ñ¤Ï¡¢¥Ö¥ë¥¬¥ê¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡¢µ°À×¤òÃÎ¤ê¡¢°ì½ï¤ËÊâ¤á¤ë¹½À®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤Ï¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¥Ö¥ë¥¬¥ê¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¢¤ë¡È¿§ÀÐ¡É¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤ª¤â¤·¤í¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¹õ¤Î¥É¥ì¥¹¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¤·¤Æ¡¢¿§ÀÐ¤ò°ú¤Î©¤¿¤»¤ë¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ç»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Å¸Í÷²ñ¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤é¤ì¤¿´¶ÁÛ¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¿¹À±¡ÛÌó350ÅÀ¤È¤¤¤¦¡¢¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤¿ô¤Î¥Ï¥¤¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Á³³¦¤ÇÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿¡È¹ÛÊª¡É¤È¤¤¤¦¥®¥Õ¥È¤ò¡¢¥¯¥é¥Õ¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×(¿¦¿Í¤Î½ÏÎý¤·¤¿¼êºî¶È¤Ë¤è¤ê¡¢¹âÉÊ¼Á¤ÇÆÃÊÌ¤Ê²ÁÃÍ¤ò»ý¤ÄÀ½ÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ëÀº¿À)¤Ç¤è¤êÈþ¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë»ÑÀª¤¬ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¯¤Æ¡£¤½¤¦¤·¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤Îµ±¤¤«¤é¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¤¥Ñ¥ï¡¼¤òÍ¿¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤ó¤Êµ¤Ê¬¤Ë¿»¤ì¤ëÅ¸Í÷²ñ¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ú»³²¼ÃÒµ×¡Û
¡½¡½º£Æü¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú»³²¼ÃÒµ×¡Û¥Ö¥é¥Ã¥¯¤«¥Í¥¤¥Ó¡¼¤«¡Ä¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á°²ó¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë¤Ï¥ª¡¼¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ç»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¥Í¥¤¥Ó¡¼¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¤·¤Æ¡£¤³¤Á¤é¤Î»þ·×¤È¹ç¤¦¿§Ì£¤Ç¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Å¸Í÷²ñ¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤é¤ì¤¿´¶ÁÛ¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú»³²¼ÃÒµ×¡ÛËÜÅö¤Ë°µ´¬¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢Å¸¼¨Êª¤òÄÌ¤·¤Æ¥Ö¥ë¥¬¥ê¤Î140Ç¯°Ê¾åÂ³¤¯Îò»Ë¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¤È¤Æ¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ê¹½À®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿§¤È¸÷¤Ë¤¹¤´¤¯¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿´¤ÎÎ¹¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡£ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡ÚÌÜ¹õÏ¡¡Û
¡½¡½º£Æü¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÌÜ¹õÏ¡¡Û¤³¤Á¤é¤ÏËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê»×¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ö¥ë¥¬¥ê¤Ë¤Ï¥Ç¥Ë¥¹¤È¤¤¤¦¡¢°ì½ï¤Ë»Å»ö¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ëÍ§¿Í¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÍÊª¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£Æü¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤Ï¤½¤ÎÊý¤ËÁª¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤Æ¡£
¡Ö¥Ç¥£¡¼¥ô¥¡ ¥É¥ê¡¼¥à¡×¤È¤¤¤¦¥Ö¥í¡¼¥Á(ËÜÍè¤Ï¥Ô¥¢¥¹¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ)¤È¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¾®¤µ¤Ê¥Ô¡¼¥¹¤¬·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤Ë¤ÏÆüËÜ¸ì¤Ç¸À¤¦¤È¤³¤í¤Î¡È¥³¥Ä¥³¥Ä¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ËÄÌ¤¸¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¥Ç¥Ë¥¹¤«¤é¤â¡Ö·¯¤¬º£¤Þ¤Ç¥³¥Ä¥³¥ÄÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¿Àº¿À¤È¥Ö¥ë¥¬¥ê¤Î¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤Ë¤ÏÄÌ¤¸¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Î¥Õ¥©¥È¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡Ø¥Ç¥£¡¼¥ô¥¡ ¥É¥ê¡¼¥à¡Ù¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ß¤¿¤é¤É¤¦¤À¡©¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢Èà¤È½Ð²ñ¤¦¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Å¸Í÷²ñ¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤é¤ì¤¿´¶ÁÛ¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÌÜ¹õÏ¡¡Û¤È¤Æ¤â´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤«¤éÎò»Ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢¿Í¤È¿Í¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£140Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤¬¥Ö¥ë¥¬¥ê¤Î¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤ò¿È¤ËÃå¤±¤Æ¡Ä¡£¤³¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê»þÂå¤Î¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê·Ê¿§¤ò¡¢¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¿¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡Ä¤È¡¢»×¤¤¤òÃÚ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢³Ú¤·¤¯´Õ¾Þ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤ª¤è¤Ó¹ë²Ú¥»¥ì¥Ö¥ê¥Æ¥£¤¿¤Á¤âÀä»¿¤¹¤ë¡¢¸«¤É¤³¤íËþºÜ¤Î¡Ö¥Ö¥ë¥¬¥ê ¥«¥ì¥¤¥É¥¹¡¡¿§ºÌ¡¦Ê¸²½¡¦µ»¹ª¡×¤Ï¡¢2025Ç¯9·î17Æü¤è¤ê¹ñÎ©¿·Èþ½Ñ´Û¤Ë¤Æ³«ºÅÃæ¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï²ñ¾ì¤Þ¤ÇÂ¤ò±¿¤Ó¡¢Èþ¤ÈÁÏÂ¤À¤¬Ä´ÏÂ¤·¤¿¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ÇÊÑ²½¤·Â³¤±¤ë¿§ºÌÀ¤³¦¤ÎÎ¹¤òËþµÊ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡á¥½¥à¥¿¥àÅÄ°æ
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
