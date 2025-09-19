ÁðÄÅ²¹Àô¥×¥ê¥ó¤¬¥°¥Ã¥º¤ËÊÑ¿È!?LOWRYS FARM¤ÈÁðÄÅ²¹Àô¤Î¿Íµ¤¥×¥ê¥óÀìÌçÅ¹¤¬¥³¥é¥Ü¡ª
ÆüËÜ»°Ì¾Åò¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÁðÄÅ²¹Àô¤Ç¡¢¿©¤ÙÊâ¤¤ä¡¢¤ªÅÚ»º¤È¤·¤Æ¤âÂç¿Íµ¤¤Î¥×¥ê¥óÀìÌçÅ¹¡ÖÁðÄÅ²¹Àô¥×¥ê¥ó¡×¡£¸½ºß¡¢ÃÂÀ¸6¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢LOWRYS FARM¤¬´Æ½¤¤·¤¿ÁðÄÅ²¹Àô¥×¥ê¥ó¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬¡ÖÁðÄÅ²¹Àô¥×¥ê¥ó¡×Å¹ÊÞ¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÈ¯ÇäÃæ¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÍá°áÃåÍÑ»þ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÉáÃÊ»È¤¤¤â¤Ç¤¤ëÊØÍø¥°¥Ã¥º¡£LOWRYS FARM(¥í¡¼¥ê¡¼¥º¥Õ¥¡¡¼¥à)¥³¥é¥Ü¡¡¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°(3000±ß)
¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢²¹ÀôÎ¹¤Î¤ª¶¡¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¤Æ¤¤Ê»×¤¤½Ð¤Ë¡È¥«¥ï¥¤¥¤¡É¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥¯¡¢¥ß¥Ë¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥¯¡¢¶ÒÃå¥Ý¡¼¥Á¡¢¼ê¤Ì¤°¤¤¡¢¥¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¤ÎÁ´5·¿¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ËÁðÄÅ²¹Àô¥×¥ê¥ó¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡ÖÅò¤â¤ß¥×¥ê¥ó¤Á¤ã¤ó¡×¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²¹ÀôÎ¹¤Ç¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Æü¾ï¤Ç¤â»È¤¨¤Æ±Ç¤¨¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤½¤í¤¦¡£
¢£¡ÖÁðÄÅ²¹Àô¥×¥ê¥ó¡×¾¦ÉÊ¾ÜºÙ
¾¦ÉÊÌ¾¡§LOWRYS FARM(¥í¡¼¥ê¡¼¥º¥Õ¥¡¡¼¥à)¥³¥é¥Ü¡¡¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°
²Á³Ê¡§3000±ß
¥«¥é¡¼Å¸³«¡§¥¢¥¤¥Ü¥ê¡¼¡¢¥Ô¥ó¥¯
¥µ¥¤¥º´¶¤¬Âç¤¤¯¡¢É¬Í×¤ÊÊª¤ò½½Ê¬¤ËÆþ¤ì¤Æ»ý¤ÁÊâ¤±¤ëÊØÍø¥¢¥¤¥Æ¥à¡£Íá°á¤Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÉáÃÊ»È¤¤¤â¤Ç¤¤ë¡£
¾¦ÉÊÌ¾¡§LOWRYS FARM(¥í¡¼¥ê¡¼¥º¥Õ¥¡¡¼¥à)¥³¥é¥Ü¡¡¥ß¥Ë¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°
²Á³Ê¡§3000±ß
¥«¥é¡¼Å¸³«¡§¥¢¥¤¥Ü¥ê¡¼¡¢¥Ô¥ó¥¯
¤É¤ó¤ÊÉþÁõ¤Ë¤â°ãÏÂ´¶¤Ê¤¯¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤ª¤Ç¤«¤±¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¡¼¥ó¤ÇÊØÍø¤Ë»È¤¨¤ë¡¢¤È¤Æ¤â¼ÂÍÑÅª¤Ç¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
¾¦ÉÊÌ¾¡§LOWRYS FARM(¥í¡¼¥ê¡¼¥º¥Õ¥¡¡¼¥à)¥³¥é¥Ü¡¡¶ÒÃå
²Á³Ê¡§2100±ß
¥«¥é¡¼Å¸³«¡§¥¢¥¤¥Ü¥ê¡¼¡¢¥Ô¥ó¥¯
²¹ÀôÃÏ¤ò»¶ºö¤¹¤ëºÝ¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ç¡¢É¬Í×¤Ê¾®Êª¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤â·è¤·¤Æ¤«¤µ¤Ð¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥µ¥¤¥º´¶¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤¤¡ª
¾¦ÉÊÌ¾¡§LOWRYS FARM(¥í¡¼¥ê¡¼¥º¥Õ¥¡¡¼¥à)¥³¥é¥Ü¡¡¼ê¤Ì¤°¤¤
²Á³Ê¡§1200±ß
¥«¥é¡¼Å¸³«¡§¥ª¥Õ¡¢¥Ô¥ó¥¯
¡ÖÀ¸À®¤ê(¤¤Ê¤ê)¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢À÷¿§¤äÉºÇò¤ò°ìÀÚ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÁÇºàËÜÍè¤ÎÉ÷¹ç¤¤¤ò»Ä¤·¤¿ÉÛÃÏ¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
¾¦ÉÊÌ¾¡§LOWRYS FARM(¥í¡¼¥ê¡¼¥º¥Õ¥¡¡¼¥à)¥³¥é¥Ü¡¡¥¡¼¥Á¥ã¡¼¥à
²Á³Ê¡§770±ß
¥«¥é¡¼Å¸³«¡§¥Ô¥ó¥¯¡¢¥°¥ê¡¼¥ó
²¹ÀôÃÏ¤Ë½ÉÇñ¤¹¤ëºÝ¤Î¡ÖÉô²°¤Î¥¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¡×¤¬¥¤¥á¡¼¥¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢Í·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡£
¢£LOWRYS FARM¤ÎÃ´Åö¼Ô¤ËÊ¹¤¤¤¿¡ª¡ÖÁðÄÅ²¹Àô¥×¥ê¥ó¡×¤È¤Î¥³¥é¥ÜÍýÍ³¤ä¥°¥Ã¥º¤Î¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È
¡½¡½¡ÖÁðÄÅ²¹Àô¥×¥ê¥ó¡×¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿°Õ¿Þ¤äÁÀ¤¤¡¢ÌÜÅª¡¢¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÁðÄÅ²¹Àô¥×¥ê¥óÍÍ¤Î6¼þÇ¯µÇ°¥°¥Ã¥ºÀ©ºî¤Î¤´°ÍÍê¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡£ÁðÄÅ¤òË¬¤ì¤ë½÷À¤Î¤ªµÒÍÍ¤¬Â¿¤¤¤È»Ç¤¤¡¢Î¹¤ò¡Ö¥«¥ï¥¤¥¤Î¹¡×¤Ø¤È¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¡¢¤è¤ê³Ú¤·¤¯¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤ª¶¡¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÇÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖLOWRYS FARM(¥í¡¼¥ê¡¼¥º¥Õ¥¡¡¼¥à)¥³¥é¥Ü¡¡¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡×¡§
²¹Àô³¹¤Ç¤ªÅÚ»º¤Ê¤É¤Ç²ÙÊª¤¬Áý¤¨¤¿ºÝ¤Ë¡¢¥µ¥Ö¥Ð¥Ã¥°¤È¤·¤Æ»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º¤Ç¤¹¡£
¡ÖLOWRYS FARM(¥í¡¼¥ê¡¼¥º¥Õ¥¡¡¼¥à)¥³¥é¥Ü¡¡¥ß¥Ë¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡×¡§
ºâÉÛ¤ä·ÈÂÓ¤Ê¤ÉÉ¬Í×ºÇÄã¸Â¤Î¤â¤Î¤¬¼ýÇ¼¤Ç¤¡¢¿È·Ú¤ËÁðÄÅ¤ÎÄ®¤ò»¶ºö¤Ç¤¤ë¥µ¥¤¥º´¶¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡ÖLOWRYS FARM(¥í¡¼¥ê¡¼¥º¥Õ¥¡¡¼¥à)¥³¥é¥Ü¡¡¶ÒÃå¡×¡§
Î¹¹Ô¤ÎºÝ¤Ë¤Ê¤Ë¤«¤È³èÌö¤¹¤ë¥Ý¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¡¢ÈÆÍÑÀ¤Î¹â¤¤¶ÒÃå·¿¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
3·¿¶¦ÄÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢Î¢ÌÌ¤Ë¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¡ÖÅò¤â¤ß¥×¥ê¥ó¤Á¤ã¤ó¡×¤Î¸å¤í»Ñ¤Ï¡¢º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤¿¤á¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿ÆÃÊÌ¥¢¡¼¥È¤Ç¤¹¡£
¡ÖLOWRYS FARM(¥í¡¼¥ê¡¼¥º¥Õ¥¡¡¼¥à)¥³¥é¥Ü¡¡¼ê¤Ì¤°¤¤¡×¡§
²¹Àô¤È¤¤¤¨¤Ð¼ê¤Ì¤°¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢LOWRYS FARM¤é¤·¤¯¥Ý¥Ã¥×¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¤ò¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯·Ñ¾µ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖLOWRYS FARM(¥í¡¼¥ê¡¼¥º¥Õ¥¡¡¼¥à)¥³¥é¥Ü¡¡¥¡¼¥Á¥ã¡¼¥à¡×¡§
LOWRYS FARM¤é¤·¤¤¥Ô¥ó¥¯¤È¡¢ÁðÄÅ²¹Àô¥×¥ê¥óÍÍ¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡ÖÅòÈª¥×¥ê¥ó¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Ô¥ó¥¯¤È¥°¥ê¡¼¥ó¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë°ì¸À¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ö¥«¥ï¥¤¥¤¡×¤Ë¤Ï¡¢¿Í¤ò¹¬¤»¤Ë¤¹¤ëÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ï·¼ãÃË½÷Ìä¤ï¤º»È¤¨¤ëËâË¡¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£LOWRYS FARM¤Î¡Ö¥«¥ï¥¤¥¤¡×¤ÎÎÏ¤ÈÁðÄÅ²¹Àô¥×¥ê¥óÍÍ¤¬½Ð¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÎÎ¹¤¬¡Ö¥«¥ï¥¤¥¤Î¹¡×¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£LOWRYS FARM¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¤Ë¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤òÄó¶¡¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¡¢¡Ö¥«¥ï¥¤¥¤Î¹¡×¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
²¹ÀôÃÏ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Æü¾ï»È¤¤¤â¤Ç¤¤ëÊØÍø¥¢¥¤¥Æ¥à¡£ÁðÄÅ²¹Àô¥×¥ê¥ó¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤Ç¡¢º£Æü¤Î¥³¡¼¥Ç¤Ë¡È¥«¥ï¥¤¥¤¡É¤ò¥×¥é¥¹¤·¤è¤¦¡ª
Ê¸¡áÄ¹Ã«ÀîÌÀè½
¢¨¥°¥Ã¥º¤ÏÇä¤êÀÚ¤ì¼¡Âè¡¢½ªÇä¡£
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
