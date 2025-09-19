¡ØBK100Ç¯²»³Úº×¡ÙÊüÁ÷»þ´Ö¤ò³ÈÂç¡¦ºÆÊÔ½¸¤·¤¿ÆÃÊÌÈÇ¤¬Á´¹ñÊüÁ÷¡ªÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤â
¢£½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È / ²Î¾§³Ú¶Ê
¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ーÀ¸³è¾ÐÉ´²Ê¤Î¥Æー¥Þ / Á´°÷
365Æü¤Î»æÈô¹Ôµ¡ / »³ËÜºÌ
¥«ー¥Íー¥·¥ç¥ó / ÅÄÂ¼²ê¼Â
¥é¥Ã¥Ñ¤ÈÌ¼ / µÈÌøºéÎÉ
¥Ø¥¤¥Ø¥¤¥Ö¥®ー / µÈÌøºéÎÉ
¤Õ¤ë¤µ¤È / ¸ÞÌÚ¤Ò¤í¤·
¥â¥óÇÃÎ¤/¿¿ºÌ´õÈÁ
ÇúÈ¯¤À¥Ã!¥¿¥íー¥Þ¥ó～storia
¥«¥à¥«¥à¥¨¥ô¥ê¥Ð¥Ç¥£¤Î¥Æー¥Þ / Sax ¶â»ÒÎ´Çî
On The Sunny Side Of The Street / MITCH
¥Ð¥Ë¥é¤ÊËèÆü / jizue
Ãè¤ï¤¿¤ë¶µ¼¼ ¥á¥¤¥ó¥Æー¥Þ / jizue
¹¤¤²Ï¤Î´ßÊÕ ～The Water Is Wide～ / ¿¿ºÌ´õÈÁ¡¦ÀÐ´Ý´´Æó
Çþ¤Î±´ / ¿¿ºÌ´õÈÁ¡¦ÀÐ´Ý´´Æó
¤½¤Î»þÎò»Ë¤¬Æ°¤¤¤¿ ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æー¥Þ
¾Ð¤Ã¤¿¤êÅ¾¤ó¤À¤ê / ¥Ï¥ó¥Ðー¥È ¥Ï¥ó¥Ðー¥È¡Ê¡Ø¤¦¤¿¥³¥ó¡Ù8·î26ÆüÊüÁ÷²ó¤è¤ê¡Ë
¢£NHKÂçºåÊüÁ÷¶É¤¬ÊüÁ÷³«»Ï¤«¤é100Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òµÇ°¤·¤ÆÀ©ºî
¡ØBK100Ç¯²»³Úº×¡Ù¤Ï¡¢ÂçºåÊüÁ÷¶É¡Ê¥³ー¥ë¥µ¥¤¥ó¡ÖJOBK¡×¡Ë¤ÎÊüÁ÷³«»Ï¤«¤éº£Ç¯¤Ç100Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òµÇ°¤·¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿²»³ÚÆÃÈÖ¡£¡Ø¥«¥à¥«¥à¥¨¥ô¥ê¥Ð¥Ç¥£¡Ù¤ä¡Ø¥Ö¥®¥¦¥®¡Ù¤Ê¤É¡¢¡ÈÄ«¥É¥é¡É¤Î¿Íµ¤³Ú¶Ê¤«¤é¡¢²û¤«¤·¤ÎÌ¾ÊªÈÖÁÈ¤Î¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¤Ê¤É¡ÈBK¤æ¤«¤ê¡É¤ÎÌ¾¶Ê¤Î¿ô¡¹¤ò¡¢¹ë²Ú¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ë²Î¤È¥Õ¥ë¥ªー¥±¥¹¥È¥é¤Ë¤è¤ë±éÁÕ¤Ç¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈÆÏ¤±¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤Î¤¿¤Ó¹¥É¾¤ò¼õ¤±¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓÊüÁ÷»þ´Ö¤ò³ÈÂç¡¦ºÆÊÔ½¸¤·¤¿ÆÃÊÌÈÇ¤È¤·¤Æ9·î27Æü¿¼Ìë¤ËNHKÁí¹ç¤ÇÁ´¹ñÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
ÆÃÊÌÈÇ¤Ç¤Ï¡¢½é²óÊüÁ÷»þ´Ö¤Î´Ø·¸¤Çµã¤¯µã¤¯¥«¥Ã¥È¤·¤¿¥Èー¥¯¤òÄÉ²Ã¡£¤µ¤é¤Ë¡¢9·î29Æü¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ëÂçºåÊüÁ÷¶ÉÀ©ºî¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤Ë·èÄê¤·¤¿¥Ï¥ó¥Ðー¥È ¥Ï¥ó¥Ðー¥È¤Î¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¤êÅ¾¤ó¤À¤ê¡×¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¢£¼ç¤Ê¸«¤É¤³¤í
¡þ¹ë²Ú¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¡ÈBKÄ«¥É¥é¡ÉÌ¾¶ÊÆÃ½¸
¤³¤ì¤Þ¤Ç48ºîÉÊ¤Ë¤Î¤Ü¤ëÂçºåÊüÁ÷¶ÉÀ©ºî¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÈBKÄ«¥É¥é¡É¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë¿Íµ¤¤Î¹â¤¤³Ú¶Ê¤òÆÃ½¸¡£¡Ø¤¢¤µ¤¬Íè¤¿¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡Ö365Æü¤Î»æÈô¹Ôµ¡¡×¤ò¡¢»³ËÜºÌ¤¬¥Õ¥ë¥³ー¥é¥¹²Î¾§¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ø¥Ö¥®¥¦¥®¡Ù¤Ë½Ð±é¤·ÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿ÇÐÍ¥¤ÎµÈÌøºéÎÉ¤Ï¡¢·àÃæ¤Ç²Î¤Ã¤¿¡Ö¥é¥Ã¥Ñ¤ÈÌ¼¡×¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ö¥Ø¥¤¥Ø¥¤¥Ö¥®ー¡×¤Î¥á¥É¥ìー¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡Ø¥Þ¥Ã¥µ¥ó¡Ù¤«¤é¤Ï¡¢ÃæÅç¤ß¤æ¤¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¼çÂê²Î¡ÖÇþ¤Î±´¡×¤òÀÐ´Ý´´Æó¤È¿¿ºÌ´õÈÁ¤Î²«¶â¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¤ÇÆÏ¤±¤ëÂ¾¡¢¸ÞÌÚ¤Ò¤í¤·¡¢ÅÄÂ¼²ê¼Â¡¢MITCH¤é¤¬¡¢Ä«¥É¥é¤òºÌ¤Ã¤¿²»³Ú¤òÇ®¾§¤¹¤ë¡£
¡þ¡Ø¥«¥à¥«¥à¥¨¥ô¥ê¥Ð¥Ç¥£¤Î¥Æー¥Þ¡Ù¤ò¶â»ÒÎ´Çî¤¬¥µ¥Ã¥¯¥¹±éÁÕ
2021Ç¯ÅÙ¸å´ü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥«¥à¥«¥à¥¨¥ô¥ê¥Ð¥Ç¥£¡Ù¤Ç¡¢·àÃæ¤Î²»³Ú¤ò¼ê³Ý¤±¤¿ºî¶Ê²È/²»³Ú¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Î¶â»ÒÎ´Çî¤¬½Ð±é¡£
¤«¤Ä¤Æ¥µ¥Ã¥¯¥¹¥×¥ì¥¤¥äー¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¶â»Ò¤À¤¬¡¢42ºÐ¤Î¤È¤¿¦¶ÈÀ¥¸¥¹¥È¥Ë¥¢¤òÈ¯¾É¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¥µ¥Ã¥¯¥¹¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¶áÇ¯¾É¾õ¤Î´ËÏÂ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓÈÖÁÈ¤«¤é¤Î½Ð±é¥ª¥Õ¥¡ー¤ò²÷Âú¡£¼«¿È¤¬ºî¶Ê¤·¤¿¡Ö¥«¥à¥«¥à¥¨¥ô¥ê¥Ð¥Ç¥£¤Î¥Æー¥Þ¡×¤ò¥µ¥Ã¥¯¥¹¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¡£¥Æ¥ì¥Ó¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤Ç¥µ¥Ã¥¯¥¹¤ò±éÁÕ¤¹¤ë¤Î¤ÏÌó20Ç¯¤Ö¤ê¤È¤¤¤¦¶â»Ò¤Î¡¢Ëü´¶¤Î»×¤¤¤¬¤³¤â¤Ã¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
¡þÏÃÂê¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¥¥¥ë¥á¥ó¥¿¥ë¥Ð¥ó¥É¡¢jizue ¤¬¥Æ¥ì¥Ó½é¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹
µþÅÔ¤òµòÅÀ¤Ë¡¢¿ô¡¹¤ÎÏÃÂê¤Î¥É¥é¥Þ¤ä¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤ò¼ê³Ý¤±¡¢º£ºÇ¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¥¤¥ó¥¹¥È¥¥¥ë¥á¥ó¥¿¥ë¥Ð¥ó¥É¡¦jizue¡Ê¥¸¥ºー¡Ë¡£º£²ó¥Æ¥ì¥Ó½é¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤·¤Æ¡¢¤·¤«¤â¥Õ¥ë¥ªー¥±¥¹¥È¥é¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê±éÁÕ¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£³Ú¶Ê¤Ï¡¢º£Ç¯3·îÅÙ¤Î·î´Ö¥®¥ã¥é¥¯¥·ー¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿ÂçºåÊüÁ÷¶ÉÀ©ºî¤ÎÌë¥É¥é¡Ø¥Ð¥Ë¥é¤ÊËèÆü¡Ù¤Î¥á¥¤¥ó¥Æー¥Þ¤È¡¢¤µ¤é¤ËºòÇ¯½©¤Ë¥É¥é¥Þ10¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¡ØÃè¤ï¤¿¤ë¶µ¼¼¡Ù¤Î¥á¥¤¥ó¥Æー¥Þ¤Î2¶Ê¡£ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º³¤³°¤Ç¤â¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤ëjizue¤Îµ®½Å¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¡þ¸µNHK¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡¦¾¾Ê¿ÄêÃÎ¡Ö¤½¤Î»þÎò»Ë¤¬Æ°¤¤¤¿¡×¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æー¥Þ¤ò¸ì¤ë
2000Ç¯¤«¤é9Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢ÂçºåÊüÁ÷¶É¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¤¿Îò»ËÈÖÁÈ¡Ø¤½¤Î»þÎò»Ë¤¬Æ°¤¤¤¿¡Ù¤ÎÌ¾Êª»Ê²ñ¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿¸µNHK¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤Î¾¾Ê¿ÄêÃÎ¤¬¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥¿ー¤È¤·¤ÆÆÃÊÌ½Ð±é¡£
ºî¶Ê²È¡¦Ã«Àî¸ºî¤¬¼ê³Ý¤±¡¢Ëè²ó´¶Æ°¤ò¸Æ¤ó¤ÀÁÔÂç¤Ê¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æー¥Þ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡¢Åö»þ¤Î»×¤¤½Ð¤È¤È¤â¤ËÇ®¤¯¸ì¤ê¡¢¥Õ¥ë¥ªー¥±¥¹¥È¥é¤Î¥´ー¥¸¥ã¥¹¤Ê±éÁÕ¤ÇÆÏ¤±¤ë¡£
¡þÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¤êÅ¾¤ó¤À¤ê¡×¤òÈäÏª
ÂçºåÊüÁ÷¶É¤ÎÀ©ºî¤Ç9·î29Æü¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ëÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤¬¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡£¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥Ï¥ó¥Ðー¥È ¥Ï¥ó¥Ðー¥È¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¼çÂê²Î¤¬¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¤êÅ¾¤ó¤À¤ê¡×¤Ç¡¢8·î26Æü¤Ë¡Ø¤¦¤¿¥³¥ó¡Ù¤Ç½é¤á¤ÆÈäÏª¤µ¤ì¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È´¶Æ°¤ò½¸¤á¤¿¡£º£²ó¤ÎÆÃÊÌÈÇ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Îµ®½Å¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¤ªÆÏ¤±¡£
¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó
NHKÁí¹ç¡ØBK100Ç¯²»³Úº×¡Ù
09/27¡ÊÅÚ¡Ë24:58～26:15
¢¨NHK¥×¥é¥¹¤ÇÆ±»þ¡¦¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®
¢¨10·î1Æü¤«¤é¤Ï NHK ONE¡Ê¿· NHK ¥×¥é¥¹¡Ë¤Ç5Æü¤Þ¤ÇÇÛ¿®
»Ê ²ñ¡§¹âÀ¥¹ÌÂ¤¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー
²Î ¼ê¡§ÀÐ´Ý´´Æó¡¡¸ÞÌÚ¤Ò¤í¤·¡¡¶â»ÒÎ´Çî¡¡µÈÌøºéÎÉ¡¡jizue¡¡ÅÄÂ¼²ê¼Â¡¡¿¿ºÌ´õÈÁ¡¡¥Ï¥ó¥Ðー¥È ¥Ï¥ó¥Ðー¥È¡¡MITCH¡¡»³ËÜºÌ (¸Þ½½²»½ç)
¥²¥¹¥È¡§¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê¡Ö¹â¡×¤Ï¡¢¤Ï¤·¤´¤À¤«¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë¡¡¾¾Ê¿ÄêÃÎ¡Ê¸µNHK¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
»Ø´ø¡¦²»³Ú´ÆÆÄ¡§´ä¾ëÄ¾Ìé
±éÁÕ¡§NIPO¡ßÆüËÜ¥»¥ó¥Á¥å¥êー¸ò¶Á³ÚÃÄ¡¡Éð°æÅØ¡ÊSax¡Ë¡¡Ìî¸ýÌÀÀ¸¡Ê¥¤ー¥ê¥¢¥ó¥Ñ¥¤¥×¥¹¡Ë
ÊÔ¶Ê¡§°æ¾å°ìÊ¿¡¡´ä¾ëÄ¾Ìé¡¡¶â»ÒÎ´Çî¡¡·ªÅÄ¿®À¸¡¡jizue¡¡ÉÙµ®À²Èþ¡¡Æ£Ìî¹À°ì¡¡»°Âð°ìÆÁ