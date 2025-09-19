¥ì¥Ö¥í¥ó¡¦¥¸¥§ー¥à¥º¤¬ºÆ¤Ó°úÂà»þ´ü¤Ë¸ÀµÚ¡Ö³Î¼Â¤Ë¶áÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡¥ì¥Ö¥í¥ó¡¦¥¸¥§ー¥à¥º¡Ê¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥ì¥¤¥«ー¥º¡Ë¤Ï¡¢NBAÎòÂåºÇÄ¹¤È¤Ê¤ë23¥·ー¥º¥óÌÜ¤ËÆÍÆþ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶Ã¤¯¤Ù¤¤³¤È¤Ï¡¢40ºÐ¤È¤¤¤¦Ç¯Îð¤Ë¤·¤Æ¤Ê¤ª¡¢¤½¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤È»ÙÇÛÎÏ¤Ë¿ê¤¨¤¬¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥ì¥Ö¥í¥ó¤ÎÊª¸ì¤Ë¤â½ª¤ï¤ê¤¬¶áÉÕ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜ¿Í¤â¤½¤Î»þ¤¬Íè¤ë¤³¤È¤ò³Ð¸ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£4ÅÙ¤ÎNBA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ÏÃæ¹ñ¤Ç¤Î¥Ä¥¢ー´ü´ÖÃæ¡¢¡ÖComplex¡×¤ÎÈÖÁÈ¡Ø360 With Speedy¡Ù¤Î¼ýÏ¿¤Ë»²²Ã¡£¤½¤³¤Ç»Ê²ñ¤Î¥¹¥Ôー¥Ç¥£¡¦¥âー¥Þ¥ó¤«¤éºÇ¶á¥´¥ë¥Õ¤ò»Ï¤á¤¿¤³¤È¤ä¡¢ÀáÌÜ¤Î¥¥ã¥ê¥¢23¥·ー¥º¥óÌÜ¤Ë23ÂÌÜ¤Î¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤¬²¿¤«¤ò¤Û¤Î¤á¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢Êñ¤ß±£¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¸½ºß¤Î¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÖÊÌ¤Ë²¿¤â¤Û¤Î¤á¤«¤·¤Æ¤Ê¤¤¤è¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤â¤¦¥Ôー¥¯¤ò²á¤®¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Í¡£¤Þ¤µ¤«¡¢¤³¤ì¤«¤é¤¢¤È23Ç¯¤â¥×¥ìー¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤Ê¤¤¤·¡¢¤¢¤È10Ç¯¥×¥ìー¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢½ª¤ï¤ê¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¤Þ¤À¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡¥ì¥Ö¥í¥ó¤ÏNBA¤ÎÊ¿¶Ñ¤ò¾å²ó¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÌ¾¼Â¤È¤â¤Ë¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¤Î¿å½à¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£GOAT¤È¤·¤ÆÈæ³Ó¤µ¤ì¤ë¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥çー¥À¥ó¡Ê¸µ¥·¥«¥´¡¦¥Ö¥ë¥º¤Û¤«¡Ë¤ä¡¢¥«¥êー¥à¡¦¥¢¥Ö¥É¥¥¥ë¡á¥¸¥ã¥Ðー¡Ê¸µ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥ì¥¤¥«ー¥º¤Û¤«¡Ë¤Ç¤µ¤¨¡¢¥¥ã¥ê¥¢½ªÈ×¤Ï¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬²¼¹ß¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥ì¥Ö¥í¥ó¤Ï¥»ー¥Ö¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐÊ¿¶Ñ¥À¥Ö¥ë¥À¥Ö¥ë¤òµÏ¿¤·¤«¤Í¤Ê¤¤À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£Ç¯6·î¡¢ÂåÍý¿Í¤Î¥ê¥Ã¥Á¡¦¥Ýー¥ë¤Ï¡ØESPN¡Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥ì¥Ö¥í¥ó¤¬¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×Áè¤¤¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ì¥¤¥«ー¥º¤ÎÌ¤Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¥Áー¥àºî¤ê¤ËÍý²ò¤ò¼¨¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Æ±»þ¤ËÍ¥¾¡¤Î¸½¼ÂÅª¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò½ÅÍ×»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¡£°ìÊý¤Ç¡¢º£²Æ¤Ë·ÀÌó±äÄ¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥×¥ìー¥äー¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô»È¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¥ì¥¤¥«ー¥º¤È¤ÎÌª·î´Ø·¸¤Ê¤é¤Ó¤Ë¸½ÌòÀ¸³è¤È¤ÎÊÌ¤ì¤ò¼¨º¶¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÁû¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¡¢£ÏÃÂê¤Î¼ñÌ£¤Ë¤â¸ÀµÚ¡Ö°úÂà¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¾¡×
¤¤¤Þ¤À¥êー¥°¥È¥Ã¥×ÀïÀþ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥ì¥Ö¥í¥ó¡Î¼Ì¿¿¡Ï¡áGetty Images
¡¡°úÂà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¸ÀµÚ¤ÏÌÀ¤é¤«¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥ì¥Ö¥í¥ó¤ÎÉ½¾ð¤È¸ýÄ´¤«¤é¤ÏÍè¥·ー¥º¥ó¤¬ºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ÏÁÛÁü¤·¤¬¤¿¤¤¡£
¡Ö¤³¤³¤Þ¤ÇÃ©¤êÃå¤±¤¿¤³¤È¤ÏËÜÅö¤Ë¹¬±¿¤À¤è¡£¤µ¤Ã¤¤â¸À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢23Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¿·¤·¤¤¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¥·¥åー¥º¤òÍú¤¤¤Æ¡¢¥´¥ë¥Õ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢¤ß¤ó¤ÊÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¡£¿·¤·¤¤¤â¤Î¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢°úÂà¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¾¡£¡ØT¥·¥ã¥Ä¤Î¥µ¥¤¥º¤¬Âç¤¤½¤¦¤À¤Ê¡£°úÂà¤«¡Ù¡¢¡Ø¥´¥ë¥Õ¤ò»Ï¤á¤¿¤Ê¡¢°úÂà¤«¡Ù¤È¤«¸À¤¦¤±¤É¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤À¤±¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¼ñÌ£¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢°úÂà¤Ï¶áÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£³Î¼Â¤Ë¶áÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤Þ¤À¤½¤Î»þ¤ÏÍè¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡¤³¤Î²Æ¡¢¥ì¥Ö¥í¥ó¤Ï¥È¥ìー¥É¤â±½¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥ì¥¤¥«ー¥º¤¬Â¾µåÃÄ¤ÈËÜ³ÊÅª¤Ê¸ò¾Ä¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£2025－26¥·ー¥º¥ó¤ÏºÆ¤Ó¥í¥¹¥¿ー¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¡¢¼¡¤ÎµåÃÄ¤Î´é¤È¤Ê¤ë¥ë¥«¡¦¥É¥ó¥Á¥Ã¥Á¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥ì¥¤¥«ー¥º¤ÇµåÃÄ»Ë¾å19ÅÙÌÜ¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤³¤È¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ì¥Ö¥í¥ó¤Î¼ª¤Ë¤â°úÂà¤ÎÂ²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ç¾Æâ¤Ë¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤â¤ÎËë°ú¤¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£µ±¤«¤·¤¤¥¥ã¥ê¥¢¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÍ½ª¤ÎÈþ¤ò¾þ¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤òÃÎ¤ë¼Ô¤ÏËÜ¿Í¤â´Þ¤á¡¢¤³¤ÎÀ¤¤Ë1¿Í¤â¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
Ê¸¡áMeiji
¡ÚÆ°²è¡Û¥ì¥Ö¥í¥ó¡¦¥¸¥§ー¥à¥º¤¬¡Ö°úÂà¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü