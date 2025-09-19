ÂæÃæ¤Ç½é¤Î»ùÆ¸¡¦ÀÄ¾¯Ç¯¸þ¤±¥Ö¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¢¡¡14¥«¹ñ¤«¤é127¼Ò½ÐÅ¸¡¿ÂæÏÑ
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡Ë»ùÆ¸¤äÀÄ¾¯Ç¯¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤¿¥Ö¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¢¡¢Âè1²ó¡ÖÂæÏÑ¹ñºÝ»ù¾¯½ñÅ¸¡×¤¬18Æü¡¢ÃæÉô¡¦ÂæÃæ»Ô¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£14¥«¹ñ¤«¤é127¼Ò¤¬½ÐÅ¸¤·¡¢¼çºÅ¤¹¤ëÊ¸²½Éô¡ÊÊ¸²½¾Ê¡Ë¤ÏÊ¿Åù¤ÊÊ¸²½Åª¸¢Íø¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢ÂæÏÑ³ÆÃÏ¤Ç³«ºÅ¤Ç¤¤ì¤Ð¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥¿¥ê¥¢¥Æ¡¼¥Þ´Û¤ä»ùÆ¸½ñ¥Æ¡¼¥Þ´Û¡¢ÂæÏÑÌ¡²è´Û¡¢³¨ËÜÊª¸ì´Û¡¢¶µ°é½ñ¥¨¥ê¥¢¡¢Ê¸³Ø½ñ¥¨¥ê¥¢¤Ê¤É¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²ñ´üÃæ200°Ê¾å¤Î¥»¥ß¥Ê¡¼¤ä¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂ¾¡¢¼êºî¤êÂÎ¸³¤â¤Ç¤¤ë¡£
Æ±Éô»±²¼¤Î¹ñÎ©ÂæÏÑÊ¸³Ø´Û¡ÊÂæÊ¸´Û¡Ë¤¬´ë²è¤·¤¿Ê¸³Ø½ñ¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡ÖÊ¸³Ø¤ÈÌ¤Íè¤Îµ÷Î¥¡×¤ÈÂê¤·¤¿ÆÃÊÌÅ¸¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±Éô¤ÎÍûÀÅ·Å¡Ê¤ê¤»¤¤¤±¤¤¡ËÀ¯Ì³¼¡Ä¹¤Ï¡¢¿¼¤ß¤È¼Ò²ñÀ¤ò»ý¤Ã¤¿Ê¸³Ø¤ò¤¤¤«¤ËÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤»ùÆ¸¤äÀÄ¾¯Ç¯¸þ¤¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤µ¤»¤ë¤«¤ÏÆ±Éô¤¬ÂæÊ¸´Û¤ËÍ¿¤¨¤¿²ÝÂê¤À¤¬¡¢Æ±´Û¤ÏÆÃÊÌÅ¸¤òÄÌ¤¸¤ÆÅª³Î¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¤È½Ò¤Ù¡¢Ê¸³Ø¤¬»ùÆ¸¤ÎÍã¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òË¾¤à¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£
ÂæÊ¸´Û¤ÎÄÄàòË§´ÛÄ¹¤ÏÆ±ÆÃÊÌÅ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÊ¸³Ø¤¬¤¤¤«¤ËÀ¤³¦¤òÊÑ¤¨¤ë¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÆÉ½ñ¤Î¸½¾ì¤ò»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÂÎ¸³¤µ¤»¤ë¤«¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤À¤È¾Ò²ð¡£Â¿Ê¬Ìî¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ê¡¢Íè¾ì¼Ô¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤¬¤Ç¤¤ë¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê·Á¤ÇÊ¸³Ø¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
Æ±ÆÃÊÌÅ¸¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÂæÏÑ¤Î¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤ÎºîÉÊ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢Âç¿Í¤È»Ò¤É¤â¤¬¶¦Æ±¤Ç¥²¡¼¥à¤òÁÏºî¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿Ê¸³Ø¤ä²»³Ú¡¢±é·à¤¬Í»¹ç¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£
ÂæÏÑ¹ñºÝ»ù¾¯½ñÅ¸¤ÏÂæÃæ¹ñºÝÅ¸Í÷´Û¤Ç21Æü¤Þ¤Ç¡£
¡Êî¹ÁÄ°ý¡¿ÊÔ½¸¡§ÁñÎïÎè¡Ë
