adieu¡Ê¾åÇòÀÐË¨²Î¡Ë¿·¶Ê¡Ö¸µµ¤¡©¡×¤ò¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥ÖÅöÆü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¡ª¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤â¸ø³«
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
adieu¡Ê¾åÇòÀÐË¨²Î¡Ë¤Î¿·¶Ê¡Ö¸µµ¤¡©¡×¤¬¡¢9·î23Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£Ê»¤»¤Æ¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¡Ê¢¨¥á¥¤¥ó¼Ì¿¿¡Ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¢£¡Ö¸µµ¤¡©¡×¤Ï¡¢¼ÆÅÄÁï»Ò¤È¤Î3¶ÊÌÜ¤Î¥¿¥Ã¥°¤È¤Ê¤ë³Ú¶Ê
¡Ö¸µµ¤¡©¡×¤Ï¡¢¼ÆÅÄÁï»Ò¤Ë¤è¤ë³Ú¶Ê¡£¼ÆÅÄ¤È¤Ï¡ÖÅôÂæ¤è¤ê¡×¡Ö²Æ¤Î¸Â¤ê¡×¤ËÂ³¤¤¤Æ3¶ÊÌÜ¤Î¥¿¥Ã¥°¤È¤Ê¤ë¡£¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¸µµ¤¡©¡×¤Ï¡¢¸½ºß¡¢¥«¥ó¥í°»70¼þÇ¯¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥àー¥Óー¡Ø¤ä¤µ¤·¤¯¤¢¤ê¤¿¤¤¡Ù¤Ë¤Æ³Ú¶Ê¤Î°ìÉô¤¬¥ª¥ó¥¨¥¢Ãæ¡£¤³¤Á¤é¤âÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¤À¡£
¤Ê¤ª¡Ö¸µµ¤¡©¡×¤ÎÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹Æü¤È¤Ê¤ë9·î23Æü¤Ï¡¢adieu¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌó1Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡Øadieu LIVE 2025 a la plume¡Ù¡Ê¡Öa la plume¡×¤Î1¤ÄÌÜ¤Î¡Öa¡×¤Ï¡¢¥°¥ì¥¤¥Ö¥¢¥¯¥»¥ó¥ÈÉÕ¤¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë¤ÎÅöÆü¡£
°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥é¥¤¥Ö¤ÎÆü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¤«¤é¿·¶Ê¤òÄ°¤¤¤Æ¡¢¥é¥¤¥ÖËÜÈÖ¤ò³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤È¤¦¡£
¢£¡ÚÆ°²è¡Û¥«¥ó¥í°» 70¼þÇ¯µÇ°¥àー¥Óー¡Ø¤ä¤µ¤·¤¯¤¢¤ê¤¿¤¤¡Ù
¢£¡Ú²èÁü¡Ûadieu¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.09.23 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡Ö¸µµ¤¡©¡×
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
adieu OFFICIAL SITE
https://www.adieu-web.com/