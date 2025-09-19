iPhone Air¤Î¥«¥á¥é¤Î½Ð¤ÃÄ¥¤ê¡¢¥¤¥á¡¼¥¸°Ê¾å¤Ë¥¸¥ã¥Þ¤Ç¤¹
¤³¤³¤Î°ÂÄê´¶¤Ã¤ÆÂç»ö¡£Âç»ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©
Çö¤µ¤ËÁ´ÎÏ¥³¥ß¥Ã¥È¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥«¥á¥é¤Î¿ô¤¹¤éµ¾À·¤Ë¤·¤¿iPhone Air¡£¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢ÇØÌÌ¤Î´é¤Ä¤¤Ï¤«¤Ê¤ê¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
iPhone SE¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤â¤Ã¤ÈÀÎ¤Î¥¹¥Þ¥Û¤ò»×¤ï¤»¤ëÃ±´ã¥«¥á¥é¡£¥«¥á¥é¼þ°Ï¤Ï½Ð¤ÃÄ¥¤ê¡Ê¥Ð¥ó¥×¡Ë¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÅª¤Ê¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
iPhone Air¤ÎÇØÌÌ¤Ï¸÷Âô´¶¤òÍÞ¤¨¤¿¥Þ¥Ã¥È»Å¾å¤²¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ð¥ó¥×ÉôÊ¬¤Ï¥¥é¥ê¤ÈÈ¿¼Í¤¹¤ë¸÷Âô»Å¾å¤²¡£°Û¤Ê¤ëÁÇºà´¶¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤â¥ê¥Ã¥Á¤ÊÂÎ¸³¡£
°ì¸«¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ë¸«¤¨¤ë¤±¤ì¤É¡Ä
¥«¥á¥é¥Ð¥ó¥×¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Google¤ÎPixel 10¤Ï¥«¥×¥»¥ë¾õ¤Î¥«¥á¥é¥Ð¡¼¤òÅëºÜ¡£½Ð¤ÃÄ¥¤ê´¶¤Ï¤¢¤ì¤É¤â¥ì¥ó¥ºÉôÊ¬¤¬Èô¤Ó½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê·Á¾õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¤·¤ÆiPhone Air¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥×ÉôÊ¬¤«¤é¥ì¥ó¥º¤¬½Ð¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·¤³¤Î¥ì¥ó¥º¤¬¥Ð¥ó¥×Æâ¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤â¤Ã¤È¥Õ¥é¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¤í¤¦¤Ë¡ÊµÍ¤á¹þ¤á¤ë¥Ñ¡¼¥Ä¤âÁý¤¨¤¿¤À¤í¤¦¤Ë¡Ë¡£
ÇØÌÌ¤ò²¼¤Ë¤·¤ÆÃÖ¤¯¤È¡¢¥ì¥ó¥º¤Î¤Õ¤Á¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤ò»Ù¤¨¤ë·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡Ä¡£
³«¤±¤í¡ª ÇØÌÌÃÖ¤¥¬¥¿¥¬¥¿·Ù»¡¤À¡ª
¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢¥¬¥¿¤Ã¤È¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£Â¾¤ÎiPhone 17¥·¥ê¡¼¥º¤â¥¬¥¿¤Ä¤¯¤«¤éÆÃÊÌ¤É¤¦¤À¤Ã¤Æ¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Air¤Û¤ÉÈþ´Ñ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤³¤¦»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¨¡¥ì¥ó¥º1¸Ä¤Ê¤é¥¬¥¿¤Ä¤«¤Ê¤¤Àß·×¤â¤½¤³¤Þ¤ÇÆñ¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤¢¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£
¤â¤·iPhone Air 2¡Ê²¾¾Î¡Ë¤òºî¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢Pixel¤á¤¤¤¿¥«¥á¥é¥Ð¡¼¤Ë¤·¤Æ°ÂÄê´¶¤ò¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡¢Apple¤µ¤ó¡£¥¬¥¿¥¬¥¿¤·¤Ê¤¤¥¹¥Þ¥Û¡¢Èþ¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£iPhone 5s¤È¤«¤µ¡£
Source: Apple