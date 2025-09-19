¡Ø8ÈÖ½Ð¸ý¡Ù¤Î¡ÈÊâ¤¯ÃË¡É²ÏÆâÂçÏÂ¤¬³ø»³±Ç²èº×»²²Ã¤òÊó¹ð¡ÖÉÝ¤¯¤Æ¤¹¤´¤¤¡×¥Õ¥¡¥ó¤â¶²¤ì¤ª¤Î¤Î¤¤¤¿¡ÈÌò¤½¤Î¤â¤Î¡É¥¹¥¿¥¤¥ë
¡¡9·î17Æü¡¢´Ú¹ñ¡¦³ø»³¤Ç³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£1995Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤³¤Î±Ç²èº×¤Ï¥¢¥¸¥¢ºÇÂçµ¬ÌÏ¤ò¸Ø¤ê¡¢ÎãÇ¯10·î¤Ë¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢2025Ç¯¤Ï1¥«·îÁá¤¤³«ºÅ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£´ü´ÖÃæ¤Ï±Ç²è¾å±Ç¤ä¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤¬ºÅ¤µ¤ì¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÃøÌ¾¿Í¤Î»²²Ã¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃíÌÜºî¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¼Â¼Ì±Ç²è¡Ø8ÈÖ½Ð¸ý¡Ù¤À¡£¥Û¥é¡¼¤ä¥¹¥ê¥é¡¼¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¡Ö¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¡¦¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥óÉôÌç¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö2023Ç¯¤Ë¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥²¡¼¥à¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤ÎKOTAKE CREATE¤µ¤ó¤¬¸Ä¿ÍÀ©ºî¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢À¤³¦Åª¥Ö¡¼¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¥²¡¼¥à¤ò¼Â¼Ì±Ç²è²½¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¸ø³«½éÆü¤Î8·î29Æü¤«¤é9·î15Æü¤Þ¤Ç¤Î18Æü´Ö¤Ç¡¢´ÑµÒÆ°°÷¿ô220Ëü¿Í¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ¤Ï31²¯±ß¤òÆÍÇË¡Ê¶½¹ÔÄÌ¿®¼ÒÄ´¤Ù¡Ë¤ÈÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ç±é¤ÎÍò¡¦ÆóµÜÏÂÌé¤µ¤ó¡¢´ÆÆÄ¤ÎÀîÂ¼¸µµ¤¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢·àÃæ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡ÈÊâ¤¯ÃË¡ÉÌò¤ÎÇÐÍ¥¡¦²ÏÆâ¡Ê¤³¤¦¤Á¡ËÂçÏÂ¤µ¤ó¤é¤¬¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²ÏÆâ¤µ¤ó¤Ï·àÃæ¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÉ÷ËÆ¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤â¤Ò¤È¤¤ïÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£±Ç²è¥Õ¥¡¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢SNS¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤â¡Ô¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤«¤é½Ð¤ÆÍè¤¿´¶¤¸¡Õ¡ÔÂ²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¡Õ¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢ºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÁ¯¤ä¤«¤ËºÆ¸½¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê±Ç²è»ï¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡²ÏÆâ¤Ï¡¢¼«¤é¤Î¸ø¼°X¤Ç¡Ô³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¡¢»²²Ã¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡Õ¤ÈÊó¹ð¤·¡¢Êâ¤¯ÃË¤ËÊ±¤·¤¿»Ñ¤òÅê¹Æ¡£¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡¢
¡Ô¤³¤Î²èÁü¸«¤¿¤À¤±¤Ç°ú¤ÊÖ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤ÎÁð¡Õ
¡Ô¤â¤¦ËÜÅöÉÝ¤¯¤Æ¤¹¤´¤¤¾Ð¡Õ
¡Ô¤Þ¤µ¤«!¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÍè¤ë¤È¤Ï!!¡Õ
¡¡¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö¤³¤¦¤·¤¿¥æ¡¼¥â¥¢¤Î¤¢¤ëPR¤Ï¡¢±Ç²èº×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤«¤é´ÑµÒ¤Ë±Ç²è¤Î¶õµ¤¤òÂÎ´¶¤µ¤»¡¢¾å±ÇÁ°¤Î´üÂÔ¤ò¹â¤á¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²ÏÆâ¤µ¤ó¤ÏÉñÂæÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ2000Ç¯¤«¤é³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2015Ç¯¤Ë¤Ï¸Î¡¦éðÀî¹¬Íº¤µ¤ó±é½Ð¤Î¡Ø¥ô¥§¥í¡¼¥Ê¤ÎÆó¿Â»Î¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï2021Ç¯¡¢ÌîÅÄ½¨¼ù¤µ¤óÎ¨¤¤¤ëNODA¡¦MAP¡ØTHE BEE¡Ù¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿¼ÂÎÏÇÉ¤Ç¤¹¡£2023Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüÍË·à¾ì¡ØVIVANT¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¥É¥é¥Þ¤Ë½é½Ð±é¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¸å¤â±ÇÁüºîÉÊ¤Ø¤Î½Ð±é¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡²ÏÆâ¤Ï¾å±ÇÁ°¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¡¢ÆóµÜ¤äÀîÂ¼´ÆÆÄ¤È¤È¤â¤Ë¤âÅÐÃÅ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¾å±Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤òµ¡¤Ë¡¢±Ç²è¤ÎÇ®µ¤¤Ï¤µ¤é¤Ë¹¤¬¤ê¤½¤¦¤À¡£