¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤ÎÊüÁ÷¤â¡¢»Ä¤ê1½µ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè25½µ¡Ê9·î15Æü¡Á19Æü¡Ë¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ö²ø·æ¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¿Íµ¤¤Î½Ð¤Ê¤¤¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤À¤Ã¤¿¤¬¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë²½¤µ¤ì¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤â½ù¡¹¤Ë¤½¤ÎÂ¸ºß¤¬¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£ºÇ½ª½µ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ö°¦¤ÈÍ¦µ¤¤À¤±¤¬Í§Ã£¤µ¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÄ«¥É¥é»Ë¾åºÇÄã»ëÄ°Î¨¤òµÏ¿¤·¤¿Á°ºî¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¡¢½øÈ×¤Ï¶ìÀï¤·¤¿¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ç¤¹¤¬¡¢»ëÄ°Î¨¤Ï¹¥Ä´¤Ç¤¹¡£Âè24½µ¡Ê9·î8Æü¡Á¡Ë¤Î½µÊ¿¶Ñ¤Ï17.1¡ó¤Ç¡¢ÈÖÁÈºÇ¹â¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£½é²ó¤«¤é¤ÎÊ¿¶Ñ»ëÄ°Î¨¤Ï16.0¡ó¤Þ¤Ç¾å¾º¡£ºÇ½ª²ó¤Þ¤Ç¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ç¤â16¡ó¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¤Ï³Î¼Â¤Ç¤¹¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¥¦¥ª¥Ã¥Á¥ã¡¼¡Ë
¡¡¤À¤¬¤³¤Î¤È¤³¤í¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ë¤Ï¤¢¤ë¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡×¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡Ô¤¢¤ó¤Ñ¤óÀ¤³¦¤¤¤Þ1973Ç¯¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¤¢¤È°ìÇ¯¤Ç¥¥Æ¥£¤Á¤ã¤óÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¤Í¡Õ
¡ÔÈ¬ÌÚ¤µ¤ó¤Î¥¥å¡¼¥ê¥ª¤Ï¥µ¥ó¥ê¥ª¤¬¥â¥Ç¥ë¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡©¥¥Æ¥£¤Á¤ã¤ó¤Ï¤Þ¤À¤Ç¤¹¤«¡©¥¢¥ó¥Ð¥ó¥Þ¥ó¤è¤ê¤½¤Ã¤Á¤Î¤¬¶½Ì£¤¢¤ëw¡Õ
¡Ô¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥óÃÂÀ¸¤è¤ê¤â¥¥å¡¼¥ê¥ª¤Ë¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤¬¤¤¤ÄÅÐ¾ì¤¹¤ë¤«¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡Õ
¡¡X¤Ë¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯Á°¤«¤é¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡Ö¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤ÎÀïÍ§¤Ç¤¢¤ëÈ¬ÌÚ¡ÊºÊÉ×ÌÚÁï¡Ë¤Î²ñ¼Ò¡Ø¶å½£¥³¥Ã¥È¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¡Ù¤¬¡¢9·î10ÆüÊüÁ÷²ó¤Ç¡Ø¥¥å¡¼¥ê¥ª¡Ù¤Ë¼ÒÌ¾ÊÑ¹¹¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡Ø¥µ¥ó¥ê¥ª¡Ù¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó¤Ï¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¤¬¤Þ¤À¡Ø»³Íü¥·¥ë¥¯¥»¥ó¥¿¡¼¡Ù¤È¤¤¤¦¼ÒÌ¾¤À¤Ã¤¿1966Ç¯¡¢½é¤Î»í½¸¡Ø°¦¤¹¤ë²Î¡Ù¤òÆ±¼Ò¤«¤é½ÐÈÇ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥ó¥ê¥ª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÁÏ´©¤·¤¿Ê¸·Ý»ï¡Ø»í¤È¥á¥ë¥Ø¥ó¡Ù¤ÎÊÔ½¸Ä¹¤â¤ä¤Ê¤»¤µ¤ó¤¬¤Ä¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥µ¥ó¥ê¥ª¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥¥Æ¥£¤Á¤ã¤ó¡£¥¥Æ¥£¤Á¤ã¤ó¤Ï1974Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¡¢1975Ç¯¤Ë¤Ï¥°¥Ã¥º¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ë¤Ï¥¥Æ¥£¤Á¤ã¤ó¤é¤·¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¥É¥é¥Þ¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¤Þ¤ó¡Ù¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤¬¾å±é¤µ¤ì¤¿1976Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤é¤·¤¤â¤Î¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢¸¢Íø¤Î´Ø·¸¤Ê¤É¤Ç½Ð±é¤¬Æñ¤·¤¤²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¡Ö¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡×¡Ö¥ê¥È¥ë¥Ä¥¤¥ó¥¹¥¿¡¼¥º¡Ê¥¥¡õ¥é¥é¡Ë¡×¤Ï¤È¤â¤Ë1975Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£9·î19Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿ºÇ½ª¤ÎÍ½¹ðÆ°²è¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤ä¥É¥¥ó¤Á¤ã¤ó¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ï½Ð¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¥¥Æ¥£¤Á¤ã¤ó¤â¥¥¥é¥é¤âÅÐ¾ì¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¹¥Ä´¤Ê¤Þ¤Þ¼¡¤Î¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ë¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤À¤¬¡¢Âç¿Íµ¤¥¥ã¥é¤ÎÅÐ¾ì¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡¢¡È¸ªÆ©¤«¤·¡É¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£