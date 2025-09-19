Superfly¡ßSUPER BEAVER½ÂÃ«Î¶ÂÀ¡Ö¿Í¤È¤·¤Æ¡×¥³¥é¥Ü¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹±ÇÁü¤ò¸ÂÄê¸ø³«
Superfly¤¬¡¢SUPER BEAVER¤ÎÌ¾¶Ê¡Ö¿Í¤È¤·¤Æ¡×¤ò¥Üー¥«¥ë½ÂÃ«Î¶ÂÀ¤È¥³¥é¥ÜÈäÏª¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹±ÇÁü¤òSuperfly¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¸ø³«¤·¤¿¡£
¢£¥Æ¥ì¥Ó½éÈäÏª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ø2025 FNS²ÎÍØº× ²Æ¡Ù¤Ç¤Î¥³¥é¥Ü¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹±ÇÁü
¤³¤Î¤¿¤Ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹±ÇÁü¤Ï¡¢7·î2Æü¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø2025 FNS²ÎÍØº× ²Æ¡Ù¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£¡Ö¿Í¤È¤·¤Æ¡×¤Î¸¶¶Ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤¢¤ëSUPER BEAVER¤Î¥Üー¥«¥ë½ÂÃ«Î¶ÂÀ¤ÈSuperfly¤Î¥³¥é¥Ü²Î¾§¤¬¥Æ¥ì¥Ó½éÈäÏª¤µ¤ì¡¢°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿1¶Ê¤À¡£
¤Ê¤ªÆ±³Ú¶Ê¤Ï¡¢SUPER BEAVER¤¬2016Ç¯¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿Ì¾¶Ê¤Î¥«¥Ðー¤Ç¡¢6·î¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿Superfly½é¤ÎË®³Ú¥«¥Ðー¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØAmazing¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Superfly±ÛÃÒ»ÖÈÁ¤ÏSUPER BEAVER¤ÎÌ¾¶Ê¡Ö¿Í¤È¤·¤Æ¡×¤ò¥«¥Ðー¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¡ÖÃËÀ¤¬ºî¤é¤ì¤¿³Ú¶Ê¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÍýÁÛ¤È¤¹¤ë½÷À¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¿Í¤È¤·¤Æ¡Ù¤Ë¤Ï¡¢Ê¹¤¼ê¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼«Ê¬¤ÎÍýÁÛÁü¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£À¤³¦Ãæ¤¬¥«¥Ã¥³¤è¤¯À¸¤¤Æ¤ë¿Í¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡ª¡×¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤òÊú¤¡¢²Î¤Ë¹þ¤á¤ÆÆÏ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹±ÇÁü¤Ï¡¢1¥õ·î¤Î¤ß¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¸ø³«¡£TVer¤Ç¤Î¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤â½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤ëµ®½Å¤Ê±ÇÁü¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤è¤¦¡£
¢£¥«¥Ðー¥¢¥ë¥Ð¥àÉõÆþ¤Î±þÊç·ô¤ÇSuperfly¥Ä¥¢ー¥Á¥±¥Ã¥È¤¬Åö¤¿¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹
Superfly¤Ï¡¢8·î31Æü ËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚ¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢Ìó10Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÁ´¹ñ¥Ûー¥ë¥Ä¥¢ー¡ØSuperfly Hall Tour 2025 ¡ÈAmazing Session¡É¡Ù¤ò³«ºÅÃæ¡£
¥Ä¥¢ー¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¤¹¤Ç¤ËÁ´¸ø±é¤¬´°Çä¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥«¥Ðー¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØAmazing¡Ù¤ËÉõÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë±þÊçÃêÁª·ô¤Ç±þÊç¤¹¤ë¤È¡¢Á´¹ñ¥Ûー¥ë¥Ä¥¢ー³Æ¸ø±é¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥·ー¥È¾·ÂÔ·ô¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»ÜÃæ¡£¥Ä¥¢ー¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¼ê¤Ë¤¤¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥àÉõÆþ±þÊçÃêÁª¤¬¥é¥¹¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤Ê¤ë¡£³Æ¸ø±é¤Ë¤è¤Ã¤Æ±þÊçÄù¤áÀÚ¤ê¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢±þÊç´ü´Ö¤Ï9·î26Æü10»þ¤Þ¤Ç¡£¥«¥Ðー¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÉõÆþ¥Á¥é¥·¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢Ä¶¥×¥ì¥ß¥¢²½¤·¤¿¥Ä¥¢ー¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤è¤¦¡£
2025.06.18 ON SALE
ALBUM¡ØAmazing¡Ù
2025.06.27 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡Ö°¦¤ò¤³¤á¤Æ²ÖÂ«¤ò-From THE FIRST TAKE¡×
2025.07.08 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡Ö¿Í¤È¤·¤Æ-From THE FIRST TAKE¡×
