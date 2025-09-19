¤ª¶â»ý¤Á¤ÎºÊ¤Ê¤Î¤ËÂ¾¿Í¤ËÍê¤ê¤¬¤Á¡©¥¢¥ó¥Ñ¥óÉÕ¤¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¸ø±é¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ë¤ª¶â¡Ú¤¢¤ó¤Ñ¤óÂè125²ó¡Û
ÆüËÜ¿Í¤ÎÄ«¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¿Ä«¥É¥é¤³¤ÈÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡£¤½¤ÎÎò»Ë¤Ï1961Ç¯¤«¤é64Ç¯´Ö¤Ë¤âµÚ¤Ó¤Þ¤¹¡£ËèÆü¡¢15Ê¬¡¢µã¤¤¤¿¤ê¾Ð¤Ã¤¿¤êÊ°¤Ã¤¿¤ê¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬Ä«¤´ÈÓ¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÄ«¥É¥é¤òËè½µ·îÍË¤«¤é¶âÍË¤Þ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢ÅöÆü¤Î´¶ÁÛ¤ä¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£Ä«¥É¥é¤Ë´Ø¤¹¤ëÃø½ñ¤ò2ºý¾å°´¤·¡¢¥ì¥Ó¥å¡¼¤ò10Ç¯Â³¤±¤Æ¤¤¿Ãø¼Ô¤Ë¤è¤ë¡ÖÆÉ¤ó¤À¤é¤â¤Ã¤È¥É¥é¥Þ¤¬¸«¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×¤½¤ó¤ÊÏ¢ºÜ¤Ç¤¹¡£ËÜÆü¤ÏÂè125²ó¡Ê2025Ç¯9·î19ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Î¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¥ì¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¹¡£¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡¡ÌÚËó Åß¡Ë
¤Î¤Ö¡Ä¡Ä¤½¤Î»£±Æ¤Ï¼ÙËâ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©
¡ÖÇ®·ì¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø²ø·æ¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¡×¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉÍÌî¸¬ÂÀ¡ÊÉÍÊÕ¥Ò¥é¥á¤È¤¤¤¦·Ý¿Í¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ëÀßÄê¡Ë¤¬Ç®±é¡£Ëþ°÷¤ÎµÒÀÊ¤Ç¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Âç´î¤Ó¤À¡£
¡¡Æ¬¤ò¿©¤Ù¤µ¤»¤Æ¼ó¤«¤é¾å¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÍÍ»Ò¤ÏÃã¿§¤¤ÉÛ¤ò¤«¤Ö¤Ã¤ÆÉ½¸½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Çú·â²»¤¬¶Á¤¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤¿¤Á¤¬µÒÀÊ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¸ì¤ë¡£
¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ö¤¤¤Þ¡¢À¤³¦Ãæ¤Ë¤ª¤Ê¤«¤Î¤¹¤¤¤¿¿Í¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¡£¤ä¤»¿ê¤¨¤Æ»à¤ó¤Ç¤¤¤¯»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¡×
¥ä¥ë¥»¡¦¥Ê¥«¥¹¡Ö¤¤¤Ä¤â¤É¤³¤«¤ÇÀïÁè¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ó¤Ë¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¤Ò¤â¤¸¤µ¤Î¤¿¤á¤Ëµã¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×
¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ö¤µ¤¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤è¿©¤Ù¤Æ¤¯¤ì¡£¤ª¤Ê¤«¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤Ê¤µ¤¤¡×
¡¡¤³¤ì¤Ï70Ç¯Âå¤ÎÅö»þ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢2025Ç¯¡¢À¤³¦¤ÇÀïÁè¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¤¤Þ¤³¤½¡¢¶Á¤¯¡£¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¡¢Âç¿Í¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤â¤Ê¤Ë¤«À÷¤ßÆþ¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡£
¡¡¤³¤³¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¡£½éÆü¤ÎËÜÈÖ¡¢µÒÀÊ¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ø¤¢¤µ¥¤¥Á¡Ù¤ÎÂçµÈ¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡ÊÂè124²ó¤ÎÄ«¥É¥é¼õ¤±¤Ç¡Ö¤Î¤Ö¤Á¤ã¤ó¼ÙËâ¤«¤Ê¡×¤È±óÎ¸µ¤Ì£¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ë¡£
¡¡É´Êâ¾ù¤Ã¤Æ¡¢ÉñÂæ¤òµÏ¿»£±Æ¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¥«¥á¥é¤ò¸þ¤±¤ë¤Î¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ê¤â¤Î¤«¡£¤»¤á¤ÆÌÜÎ©¤¿¤Ì¤è¤¦¤Ë¹õ¤¤Éþ¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ÉñÂæ¤ÎµÏ¿¼Ì¿¿¤â¤¿¤¤¤Æ¤¤¥²¥Í¥×¥í¤È¤¤¤¦¤Û¤ÜËÜÈÖ¤Ë¶á¤¤ºÇ½ª·Î¸Å¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢ËÜÈÖÃæ¤â»£¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯ÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»£¤ë¡£±ÇÁü¤ò»£¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢»öÁ°¤Ë´ÑµÒ¤ËµÏ¿»£±Æ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¼þÃÎ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢±é½Ð²È¤Ë¤Ï¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤¬»ë³¦¤ò¤µ¤¨¤®¤ë¤³¤È¤òµö¤µ¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤ë¡£¸¶°Æ¡¦µÓËÜ²È¤ÎºÊ¤À¤«¤é²¿¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¤Î¤«¡£
