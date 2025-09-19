¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾ÚÍøÍÑ¡×¤¬9·î19Æü¤«¤é½ç¼¡¥¹¥¿¡¼¥È
¡¡º£Ç¯6·î24Æü¤«¤é³«»Ï¤·¤¿¡ÖiPhone¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢9·î19Æü¤«¤éÊÝ¸±¾Ú¤È¤·¤Æ¤ÎÍøÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆÉ¤ß¼è¤êµ¡´ï¤Î½àÈ÷¤¬À°¤Ã¤¿°åÎÅµ¡´Ø¡¦Ìô¶É¤«¤é½ç¼¡¡¢ÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¡ÖiPhone¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¡×¤Ï¡¢»öÁ°¤Ë¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥Ý¡¼¥¿¥ë¥¢¥×¥ê¡×¤«¤éÀßÄê¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖApple Wallet¡×¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¡¢°ìÉô¤ÎÍøÍÑ¥·¡¼¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼ÂÊª¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥Ý¡¼¥¿¥ë¡×¤Ø¤Î¥í¥°¥¤¥ó¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¤Î³Æ¼ï¾ÚÌÀ½ñ¤Î¼èÆÀ¡¢ÂÐÌÌ¤Ç¤ÎËÜ¿Í³ÎÇ§¡¢·ò¹¯ÊÝ¸±¾Ú¤È¤·¤Æ¤ÎÍøÍÑ¤¬²ÄÇ½¤À¡£
¡¡¼ÂÊª¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤Î¾ì¹ç¡¢ÆÉ¤ß¼è¤ê¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¥«¡¼¥É¤ò¤«¤¶¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¡Ê·ôÌÌÆþÎÏÍÑ°Å¾ÚÈÖ¹æ¤ä½ðÌ¾ÍÑ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¡Ë¤ÎÆþÎÏ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¡ÖiPhone¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¡×¤Ç¤Ï´é¤ä»ØÌæ¡ÊFace ID¤äTouch ID¡Ë¤ÇÇ§¾Ú¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤è¤ê´ÊÃ±¡¦ÊØÍø¤Ë»È¤¨¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢°åÎÅµ¡´Ø¡¦Ìô¶É¤¬É¬¤º¡ÖiPhone¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¡×¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢½é²ó¼õ¿Ç»þ¤ÏÉ¬¤º¼ÂÊª¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤ò»ý¤ÁÊâ¤¯¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¡¢¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¡×¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë°åÎÅµ¡´Ø¡¦Ìô¶É¤Î¥ê¥¹¥È¤ò¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ç¸ø³«¤¹¤ëÍ½Äê¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢iPhone¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Android¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤â·ò¹¯ÊÝ¸±¾Ú¤È¤·¤ÆÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Android¤Î¾ì¹ç¡¢´éÇ§¾ÚÉÕ¤¥«¡¼¥É¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¡¢¥¹¥Þ¥ÛÍÑÍøÍÑ¼Ô¾ÚÌÀÍÑÅÅ»Ò¾ÚÌÀ½ñ¤Î°Å¾ÚÈÖ¹æ¡Ê¿ô»ú4·å¡Ë¤òÆþÎÏ¤·¤¿¸å¡¢¥«¡¼¥É¥ê¡¼¥À¡¼¤ËÍøÍÑ¼Ô¾ÚÌÀÍÑÅÅ»Ò¾ÚÌÀ½ñ¤òÅëºÜ¤¹¤ëAndroidÃ¼Ëö¤ò¤«¤¶¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢2026Ç¯½©º¢¤Ë¸½¹Ô¤Î¡Ö¥¹¥Þ¥ÛÍÑÅÅ»Ò¾ÚÌÀ½ñ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤òºþ¿·¤·¡¢¡ÖAndroid¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¡×¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¹¤ëÍ½Äê¡£
¡üiPhone¡¦Android¤È¤â¤ËÂÐ±þ¡¡Ç§¾ÚÊýË¡¤Ï°Û¤Ê¤ë
