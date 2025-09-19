¸©µÄ²ñ9·îÄêÎã²ñ³«²ñ¡¡¥¯¥ÞÂÐºö¤È´Ñ¸÷»Ù±ç¤Ê¤É¤Ë68²¯±ß¤¢¤Þ¤ê¤ò¾åÄø¡¡¶ñÂÎÅª¤Ê»È¤¤Êý¤Ï¡Ê»³·Á¡Ë
¸©µÄ²ñ9·îÄêÎã²ñ¤¬¤¤ç¤¦³«²ñ¤·¡¢»³·Á¿·´´Àþ¤Î¼ÖÎ¾¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÈ¼¤¦´Ñ¸÷¶È¤Ø¤Î»Ù±çºö¤ä¡¢¥¯¥ÞÂÐºö¤Î¶¯²½¤Ê¤É¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡¢¤ª¤è¤½68²¯±ß¤ÎÊäÀµÍ½»»°Æ¤¬¾åÄø¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¸©µÄ²ñ9·îÄêÎã²ñ³«²ñ¡¡¥¯¥ÞÂÐºö¤È´Ñ¸÷»Ù±ç¤Ê¤É¤Ë68²¯±ß¤¢¤Þ¤ê¤ò¾åÄø¡¡¶ñÂÎÅª¤Ê»È¤¤Êý¤Ï¡Ê»³·Á¡Ë
¤¤ç¤¦³«²ñ¤·¤¿¸©µÄ²ñ9·îÄêÎã²ñ¤Ç¤Ï¡¢Áí³Û68²¯2300Ëü±ß¤Î°ìÈÌ²ñ·×ÊäÀµÍ½»»°Æ¤Ê¤É¡¢33µÄ°Æ¤¬¾åÄø¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÊäÀµÍ½»»°Æ¤Î¼ç¤Ê¹àÌÜ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢»³·Á¿·´´Àþ¤¬¿··¿¼ÖÎ¾¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Çº£Ç¯6·î¤«¤éÄ¹´ü´ÖÄÌ¾ï¥À¥¤¥ä¤Ç¤Î±¿¹Ô¤¬¤Ç¤¤º¡¢Âç¤¤ÊÂÇ·â¤ò¼õ¤±¤¿´Ñ¸÷¶È¤Î»Ù±ç¤È¤·¤Æ1²¯1ÀéËü±ß¤¬·×¾å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢½ÐË×¤¬Áê¼¡¤°¥¯¥Þ¤Ø¤ÎÂÐºö¤È¤·¤Æ¤ª¤è¤½6486Ëü±ß¤¬·×¾å¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
µÈÂ¼ÃÎ»ö¡Ö»Ô³¹ÃÏ¤Ø¤Î¥¯¥Þ½ÐË×¤ÎÍÞÀ©¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¶ÛµÞ¤Ë²ÏÀî¤Îé®¤Î´¢Ê§¤¤¤ò¹Ô¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢¶ÛµÞ½ÆÎÄ¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤Î»ñºà¹ØÆþ¤ä¡¢·±Îý¡¦¸¦½¤¡¢ÉáµÚ·¼È¯Åù¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë»ÔÄ®Â¼¤ËÂÐ¤·¤Æ»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×
¸©Æâ¤Çº£Ç¯¥¯¥Þ¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤¿·ï¿ô¤Ï¡¢Åý·×¤ò¤Ï¤¸¤á¤¿2003Ç¯°Ê¹ß¤Ç²áµîºÇÂ¿¤Î1057·ï¡Êº£·î14Æü»þÅÀ¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿ÍÅªÈï³²¤Ï6·ïµ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊäÀµÍ½»»°Æ¤Ç¤Ï¡¢»Ô³¹ÃÏ¤Ø¤Î½ÐË×¤òËÉ¤°¤¿¤á¥¯¥Þ¤ÎÄÌ¤êÆ»¤È¤Ê¤ë²ÏÀî¤Î¤ä¤Ö¤Î´¢Ê§¤¤¤ò¹Ô¤¦ÈñÍÑ¤Ë3400Ëü±ß¡£
»Ô³¹ÃÏ¤Ë¥¯¥Þ¤Ê¤É¤¬½ÐË×¤·¤¿¾ì¹ç¡¢½Æ¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÂ»³²ÊÝ¸±ÎÁ¤ä¡¢»ñºà¡¦·±ÎýÈñ¤Ê¤É¤Ë437Ëü±ß¡£¶õ¹Á¤Ø¤Î¿¯Æþ¤òËÉ¤°¤¿¤áÍ»ÉÅ´Àþ¤Î¹¹¿·¤Ê¤É¤Ë2648Ëü±ß¤¬·×¾å¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢Åìµþ¡¦¶äºÂ¤Î¸©¤Î¥¢¥ó¥Æ¥Ê¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤»³·Á¥×¥é¥¶¡×¤Îµ¡Ç½¶¯²½¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¡¢¸©¤Ï¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤«°ÜÅ¾¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÈñÍÑ¤È¤·¤Æ2²¯7050Ëü±ß¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸©µÄ²ñ9·îÄêÎã²ñ¤Ï¡¢Íè·î9ÆüÊÄ²ñ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£